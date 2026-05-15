【Honeys（ハニーズ）】木村文乃さんが纏うGLACIER／CINEMA CLUB　2026年夏の新作コレクションを公開

株式会社ハニーズホールディングス

株式会社ハニーズホールディングス(本社所在地：福島県いわき市、代表取締役社長：江尻英介)が展開するレディースブランドHoneys(ハニーズ)は、俳優・木村文乃(きむらふみの)さんをイメージモデルに起用したGLACIER (グラシア)・CINEMA CLUB (シネマクラブ)の2026年夏の新作コレクションを、2026年5月15日(金) よりハニーズ公式オンラインショップにて公開しました。

特設ページ：

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/efumino/

夏の日差しに映える装いを、気負わず心地よく。木村文乃さんが着用する「SUMMER COLLECTION」では、ON(お仕事)とOFF(休日)それぞれの着こなしを通して、シーンに合わせた夏スタイルをご提案します。さらっと取り入れやすいニュアンスカラーや、カジュアルに寄りすぎない素材感で、暑い季節も“きちんと見え”をキープ。さらに、快適さに配慮した機能性アイテムを取り入れることで、忙しい日もアクティブな日もストレスフリーに過ごせます。いつものコーデに少しの今っぽさを足して、頑張らなくても自然と整う--そんな大人の夏の選択肢を、特設ページでご覧ください。

■LOOK紹介

カーディガン \2,680

ワンピース \4,980

バッグ \3,480

サンダル \2,680

トップス \2,480

パンツ \2,980

バッグ \3,680

シューズ \2,980

ジャケット \3,980

トップス \1,280

パンツ \3,980

バッグ \3,480

サンダル \2,680

パーカー \2,980

トップス \1,280

パンツ \2,980

バッグ \3,480

シューズ \2,480

ブラウス \2,680

トップス \1,280

パンツ \3,980

バッグ \2,980

サンダル \2,680

※すべて税込み表記

■コンテンツ概要

特設ページ：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/efumino/

■木村文乃(きむらふみの)さんプロフィール

2006年、映画『アダン』で女優デビュー。NHK大河ドラマや連続テレビ小説『梅ちゃん先生』などに出演し、着実にキャリアを重ねる。 2014年にエランドール賞新人賞を受賞し、『マザー・ゲーム～彼女たちの階級～』で連続ドラマ初主演を果たす。大河ドラマ『麒麟がくる』、『七人の秘書』シリーズ、『ザ・ファブル』シリーズなど、話題作に次々と出演。 2022年には主演映画『LOVE LIFE』がベネチア国際映画祭コンペティション部門に選出され、国際的にも高い評価を獲得した。 以降も『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』（2023年）、Netflix映画『シティーハンター』（2024年）、NHKドラマ『宙わたる教室』（2024年） などがある。 2025年には映画『でっちあげ 殺人教師と呼ばれた男』『てっぺんの向こうにあなたがいる』が公開され 、WOWOWドラマ『I, KILL』ではW主演、フジテレビ『愛の、がっこう。』では主演を務めた。

■GLACIER (グラシア)について

上品な大人カジュアルから、きちんと感のあるスタイルまで、大人の女性に向けた着回しやすさと素材感にこだわったアイテムをラインナップ。毎日のコーディネートをきれいに見せたい大人世代のためのブランドです。

■CINEMA CLUB（シネマクラブ）について

毎日を楽しめるベーシックを軸に、トレンドをほどよく取り入れたデザインを展開。幅広いシーンに対応する着回し力の高いアイテムを取り揃えています。

■ハニーズについて

ハニーズが多くのお客様に支持される一番の理由は、魅力的な3つのオリジナルブランドの展開です。多様な感性と幅広い年齢層に応えるブランド構成を強みに、高感度・高品質・リーズナブルプライスを軸として、お客様の声を商品づくりに反映し、寄り添う会社であり続けます。多様なライフスタイルをカバーするブランド展開で、手に取りやすくご満足いただける商品をご提供するファッションサプライヤーを目指しています。

＜URL＞https://www.honeys.co.jp/

＜公式SNS＞

【Instagram】

@honeysofficial：https://www.instagram.com/honeysofficial/

@honeys_petit：https://www.instagram.com/honeys_petit/

【X】https://x.com/echoneys

【Tiktok】https://www.tiktok.com/@honeysofficial

■Honeys ONLINE SHOP

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/default.aspx

■店舗一覧

https://www.honeys.co.jp/shop