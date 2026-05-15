優勝者にはMV撮影・レコード制作など豪華賞品も！文化・芸術・アートに情熱を燃やす若者たちの夢を応援する『Buzz Dream FES 2026』音楽コンテスト参加者募集スタート

株式会社サワライズ

福岡市西区姪浜で不動産、飲食、インテリア、医療介護、スクールなどのまちづくりに関わる多角的な事業を展開する株式会社サワライズ（本社：福岡県福岡市西区、代表取締役：柴田 耕治）は、未来を担う若者の挑戦を応援すべく、地域の企業・団体と連携しBuzz Dream FES実行委員会を立ち上げ、文化・芸術・アートをテーマとした地域文化イベント『Buzz Dream FES 2026』を開催いたします。昨年の開催に引き続き、 本イベントは2026 年9月13日 (日) 、福岡県立ももち文化センター（愛称： SAWARAPIA）にて実施。音楽コンテストをはじめ、トークショーやワークショップ、マーケットなど、地域と若者がつながる「まちの文化祭」として盛り上げてまいります。

Buzz Dream FES 2025(https://youtu.be/b0kxUhVFrI0)（動画）

■若者たちの挑戦を後押しするコンテスト

『第2回 Buzz Dream ミュージックコンテスト supported by 西部ガスグループ』

音楽プロデューサー加茂啓太郎氏や六本松 蔦屋書店 南原尚幸氏が審査員として参加。決勝ステージでは、ライブパフォーマンスによる審査を実施し、最優秀アーティストを決定します。

最優秀アーティストにはMV撮影やレコード制作など豪華賞品も。

＜最優秀賞 賞品一覧＞

スタジオレコーディング

7inchレコード制作

ミュージックビデオ制作

レコード発売記念ライブ@六本松 蔦屋書店

＜協賛企業＞

＜協力企業＞

＜コンテスト詳細＞

■ 決勝開催日：2026年9月13日(日)／リハーサル：９月12日(土)

■ 応募締切： 2026年7月24日（金）必着

■ 応募資格：

１．福岡県・佐賀県内の高校生・専門学生・大学生・一般の応募時に25歳以下となる、事務所に所属しないプロを目指すアマチュアの方

2.特定のマネージメント、レコード会社と契約されていない、現状契約の予定がない方

3.決勝ステージおよび前日リハーサル（9月12日（土）9月13日（日））への参加が可能な方

■ 応募詳細(https://buzz-dream-fes.com/music-contest)

昨年の賞品受賞に関するリリース

Buzz Dream FES 2025 最優秀賞 賞品「MV制作」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000155.000101757.html)

Buzz Dream FES 2025 優秀賞 賞品「レコード制作」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000101757.html)

特別審査員

音楽プロデューサー 加茂 啓太郎氏

メジャーレコード・メーカーでウルフルズ、氣志團、ナンバーガール、Mrs. GREEN APPLE 等を発掘・育成。

応援コメント

昔から人口比率の割合から比べると福岡出身のミュージシャンがなぜか多いんです。僕も福岡から出て来たミュージシャンと不思議な縁があります。その理由は九州の他県のミュージシャンが、いきなり東京に出て行かず福岡で自分の実力を試してみるという事はあるのですが、それだけでは説明がつかないんです。多分の福岡は音楽の神様にえこひいきされているのかもしれません。今回も素晴らしい才能に出会える事を期待しています。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）蔦屋書店事業本部コンシェルジュ室 室長兼）六本松 蔦屋書店 南原 尚幸氏

応援コメント

「好き」があると人生が豊かになります。それが見つかった人やこれから見つけたい人、そしてその「好き」の熱量を発信する人を応援したいです。世の中に「好き」が溢れる社会になると良いですね。

映像ディレクター 森本 敬大氏

応援コメント

「誰かに見てもらわないと、良い物も作った意味がない」って昔先輩に言われました。

ここは世に出るチャンスの場なので

あとは、気を楽にして好きな事を好き放題やってください。

応援してます。

■その他イベント内容

全国的に活躍するさまざまなクリエイターたちが一堂に集いイベントテーマでもある「夢」について語り合う特別なクロストークショーやワークショップなども実施予定です。また、Buzz Dream ミュージックコンテストではプロミュージシャンが登場し、会場を盛り上げます。来場者も参加できるインタラクティブな体験を通じて、若者の表現や挑戦を地域全体で応援していきます。

イベント概要

名称：『Buzz Dream FES 2026』

日時：2026年9月13日(日) 10:00～17:00

会場：福岡県立ももち文化センター『SAWARAPIA』(福岡市早良区百道2-3-15)

入場：無料

主催：株式会社サワライズ／Buzz Dream FES実行委員会

（株式会社 サワライズ／RKB毎日放送株式会社／株式会社 西宣）



協賛：西部ガスグループ



後援：福岡県／福岡市／福岡県教育委員会／糸島市教育委員会



協力：Technics／六本松 蔦屋書店／株式会社Great Hunting／株式会社MOMENTUM Tokyo

／福岡県高等学校軽音楽連盟／九州産業大学 芸術学部ビジュアルデザイン学科



公式ホームページ(https://buzz-dream-fes.com/)

地域とともに文化を育む場づくり

サワライズは、地域に根ざしたまちづくり企業として、地域の文化と未来を担う人材を育む活動に取り組んでいます。 その一環として 2024年度、福岡県立ももち文化センターのネーミングライツに応募し、命名権を取得。 現在は「SAWARAPIA（サワラピア）」の愛称で親しまれており、同施設には福岡出身のアーティスト那須慶子さんによる多様性をテーマにした鮮やかなグラフィック作品も掲示しています。 今後も、地域の交流を促し、文化と創造の拠点としてさまざまな活動を展開してまいります。

株式会社サワライズ

■設 立 ： 1960年6月7日

■代表取締役 ： 柴田 耕治

■本社所在地 : 福岡県福岡市西区小戸2丁目3-18

■従業員数 : 608名（2025年6月25日現在） グループ会社・法人合計 784名

■事業内容 ： 不動産開発事業、鉄鋼事業、医療事業、介護事業、サロン事業、インテリア事業、飲食事業、他

■WEBサイト ： https://www.sawarise.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社サワライズ 広報担当 [牛島]

TEL/092-881-0531 Email/ ushijima@sawarise.co.jp