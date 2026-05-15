「クリスプ」に人気の味が再登場！ピリッと辛い刺激がザクッと食感にマッチした『クリスプ ブラックペッパー味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信)は、“ザクッ”とした食感が特長の成型ポテトチップス※1「クリスプ」より、香り高いブラックペッパーのほどよい刺激が楽しめる『クリスプ ブラックペッパー味』を2026年5月25日（月）から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売します。コンビニエンスストア以外の店舗では、6月15日（月）から期間限定で発売します。

※1ジャガイモをスライスしたのではなく、いったんフレーク状にしたものを成型した生地で作ったポテトチップス

【開発経緯】

カルビーは、成型ポテトチップス市場の活性化を狙いとして、2016年8月に筒包装形態の「ポテトチップスクリスプ」を初めて発売しました。2024年3月には包装形態を袋包装にして「クリスプ」としてリニューアル。包材の重量を約8割削減し、省資源化を実現しました。また、従来品では筒に入れるためにチップスを整列する必要がありましたが、袋包装では整列が不要となったことで、味付け方法を改良。味のムラが少なくなり、後味まで楽しめるようになりました。2025年10月より、“みつけたら願いが叶う!?「ホシ型クリスプ」”がランダムで入っており、特別な「クリスプ」を探す楽しさも加わりました。

近年、スパイシーなフレーバーの市場が伸長しています。「ブラックペッパー味」は2017年10月に発売を開始し、定番商品として通年販売していたフレーバーです。2022年7月に販売を終了してから、再販を望むお客様のお声をいただいたことから、このたび発売する運びとなりました。香り高く爽やかでスパイシーな香りとザクッとした食べごたえで、満足いただける商品に仕上げました。初夏の季節に合うほどよい刺激が好きな方に楽しんでいただきたい商品です。

【商品特長】

●「クリスプ」はザクッと食感で、手軽に楽しめる食べごたえのあるマッシュポテトチップス※2です。

●『クリスプ ブラックペッパー味』は、爽やかでスパイシーな香りと、ピリッと辛い刺激とうま味で食べ続けたくなる味わいです。

●パッケージは、黒と黄色を組み合わせ店頭で目を引く配色にしました。ブラックペッパーがかかったジャガイモの写真を大きく配置し、ほどよい刺激の味わいをポップに表現しています。

※2マッシュポテトチップスと、ポテトチップスの違いについて

「ポテトチップス うすしお味」などのポテトチップスは生のジャガイモをそのままスライスして油で揚げています。対して、マッシュポテトチップスの「クリスプ」は、乾燥したジャガイモをマッシュポテトのように潰してフレーク状にしたものを成型し、油で揚げています。原料や製法が違うため、味や見た目、食感が異なります。また、その製法から成型ポテトチップスとも呼ばれています。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1831_1_0d2ca8530a2fad75e7f1e8d6dbb46de3.jpg?v=202605151151 ]

「クリスプ」の開発秘話 https://note.calbee.jp/n/n9735ad0f1206

「クリスプ」の動画 https://www.tiktok.com/@calbee_jp_official/video/7600662375259327752

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