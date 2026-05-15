もし、そのURLをクリックしてしまったら？ すべての企業・人がサイバー攻撃の対象になる。『AI時代のセキュリティ教育　なぜサイバー攻撃から企業を守れないのか？』本日発売！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年5月15日に書籍『AI時代のセキュリティ教育 なぜサイバー攻撃から企業を守れないのか？』を刊行しました。

本書は、セキュリティコンサルティング・セキュリティ教育ツールを提供する著者による、「自社を守る」ための方法を伝える本です。

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295412083/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295412082/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18581853/

●サイバー攻撃は他人事ではない、企業の存続に関わる問題

「セキュリティ対策はコストがかかるだけで、売上には繋がらない」

「セキュリティ教育の効果は曖昧で、可視化できないものだ」

「セキュリティは情報システム部門（情シス）が対応すべき仕事だ」

多くの日本企業において、情報セキュリティに関する話題は、いまだに「守り」や「コスト」、あるいは「義務」の文脈で語られることが大半です。しかし、AI技術が急速に進化し、サイバー攻撃が巧妙かつ大量に襲ってくる時代。その認識のままでいることは、企業にとって最大の脆弱性になりかねません。

セキュリティ対策を実行する上で、システム上の対策は欠かせません。しかし、それ以上に重要なのが「人」への対策です。

本書は、2,500社以上へのセキュリティ支援の現場で得た「セキュリティで組織を強くする」知見を紹介する本です。

AIの普及とサイバー攻撃の高度化により、従来のセキュリティ教育では現場のニーズに十分応えられなくなってきました。企業が従業員に一方向で知識を渡すだけでは、実際の行動変容に繋がりません。

本書では、これからの時代に求められる教育のあり方を「TEACHモデル」としてまとめています。

このサイクルでは、まず「気づき（Trigger）」「学び（Engage）」「実践（Adapt）」のプロセスを経ることにより、教育を受ける従業員の中に納得感を醸成させます。そして、それらの取り組みを「継続（Continue）」していくことで、従業員にとってセキュリティを "当たり前" のものとして習慣化させます。

また、サイバー攻撃やAI技術が日々進化し続ける以上、同じことを継続しているだけではセキュリティの仕組みは後退していきます。蓄積されたデータや取り組みによって得られた知見に基づき、セキュリティ教育自体を「高度化（Heighten）」させていきます。これらのプロセスを通じて、セキュリティにおける従業員の行動変容を実現します。

▼本書の読みどころ

・実際のインシデントをもとにしたストーリーを掲載

・すぐに実践可能な教育施策やロードマップを紹介

・教育が社内の「文化」として定着するまでのステップを解説

▼本書の内容

ストーリー 組織を揺るがす一雫 セキュリティ意識の変革物語

第1章 「人」への教育が組織を強くする

第2章 行動変容を生み出す教育プログラム

第3章 セキュリティカルチャーを根付かせる

第4章 セキュリティで会社を伸ばす

●著者紹介

坪井暁人（つぼい・あきひと）

LRM株式会社取締役セキュリティ事業本部本部長／CISO。1993年東京都出身、東京大学工学部機械工学科卒業。2016年に上場大手ベンチャー企業に入社。エンジニアとして経験を積む。2017年に開発会社を設立。2018年にスタートアップを共同創業。2019年にLRM株式会社にエンジニアとして入社し、2020年10月からCTO、2024年8月にCISOに就任。

藤居朋之（ふじい・ともゆき）

LRM株式会社執行役員コーポレート部部長／CCO。1987年滋賀県出身、立命館大学経済学部卒業。新卒でWebベンチャー企業に入社し、新規事業の立ち上げや既存事業の黒字化を担う。地元の眼鏡屋で店長としてダイレクトマーケティングの経験を積み、2014年にLRM株式会社に入社。2016年に取締役に就任。COOを経て、執行役員CCO。

●書籍情報

『AI時代のセキュリティ教育 なぜサイバー攻撃から企業を守れないのか？』

著者：坪井暁人、藤居朋之

定価：2,200円（本体2,000円＋税）

体裁：四六判／288ページ／1色刷

ISBN：978-4-295-41208-3

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年5月15日

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295412083/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295412082/

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