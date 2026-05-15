グッチ ジャルディーノと日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」がコラボレーション。スパークリング日本酒『密花』を6月3日に100本限定で発売

株式会社Clear

日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」(運営:株式会社 Clear/東京都渋谷区)とグッチ ジャルディーノ(大阪府大阪市北区)は、両者のコラボレーションにより生まれたスパークリング日本酒『密花(みっか)』を発表。2026年6月3日(水)からグッチ ジャルディーノ(大阪・梅田)とグッチ オステリア トウキョウ(東京・銀座)にて、100本限定で発売します。

グッチ ジャルディーノとSAKE HUNDREDがコラボレーション。3年の月日をかけて誕生したスパークリング日本酒『密花』

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをブランドパーパスに掲げる日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」は、イタリア・フィレンツェに続いて誕生した国内唯一のグッチのバー「グッチ ジャルディーノ」とコラボレーションしたスパークリング日本酒『密花(みっか)』を発表します。『密花』は、2026年6月3日(水)からグッチ ジャルディーノ(大阪・梅田)とグッチ オステリア トウキョウ(東京・銀座)において、100本限定で発売されます。

『密花』の構想が生まれたのは2023年2月。そこから実に3年以上におよぶ開発を経ての発表となります。開発にあたり、グッチ ジャルディーノがイメージするコンセプトと味わいをベースにSAKE HUNDREDが詳細を設計。複数回の開発会議・試作試飲を重ね、ついに6月3日の発売に至りました。伝統を礎に常に新たな美を追求するグッチ ジャルディーノと、日本酒の未来へと挑戦を続けるSAKE HUNDRED、両者のスピリットが響き合い、新たな日本酒『密花』が誕生しました。

『密花』は「薫り立つ、伝統と革新の結晶。」をコンセプトとした商品で、バターを思わせる甘やかなアロマにハーバルなトーン、絹のようになめらかな泡、濃醇な果実の甘味と旨味、酸味との調和が特徴のスパークリング日本酒です。

販売価格は198,000円(税込)。グッチ ジャルディーノとグッチ オステリア トウキョウのみで販売する商品で、100本限定での提供となります。

味わいの特徴は、幾層もの香りと味わいが織りなす艶やかな気品

外観は輝きのあるレモンゴールド。バターを思わせる甘やかなアロマに、ハーバルなトーンやナッツのニュアンスが重なります。濃醇でボリューム感のある味わいを酸味と旨味が包み込み、ほのかな苦味を纏った発泡感が、全体を爽やかで引き締まった印象にまとめています。多層的でありながら、調和の取れた一本です。

香り

焼き菓子の甘やかな香り。ミントのような清涼感あるトーンが感じられます。グラスを回すと、サワークリームを思わせる柔らかな香りと、ヘーゼルナッツなどの香ばしくナッティなニュアンスが感じられます。

口当たり

絹のようになめらかな口当たり。きめ細やかで持続性のあるガスが、とろりとした甘みと熟した果実のニュアンスを軽やかに包み込み、繊細ながらバランスの取れた骨格を形作っています。

余韻

フィニッシュにかけて旨味が広がり、穏やかで落ち着きのある酸を土台にした淡いビターネスが、深みのある余韻を心地よく、長く形成します。

ペアリング

ウニやトリュフ、あわび、オマール海老など、味わいのしっかりした食材との相性が抜群です。魚介を使ったイタリアン、唐辛子を効かせたスパイシーなトマトソース、クリーム系のソースともよく合います。メインディッシュに近いお料理とも好相性です。

推奨の飲用・保管期間

繊細な泡をお楽しみいただくために、抜栓直後にお召し上がりください。提供温度は6度で、ヴィンテージシャンパーニュ型、もしくは小ぶりの白ワインのグラスでお楽しみください。今が飲み頃ですが、低温で1年～2年、深い旨味の熟成による変化が楽しめます。

製造の特徴は、熟成酒と新酒のブレンドが生み出すエレガンス

至香の一滴『礼比』が形成する甘美な香り

原料の一部に、SAKE HUNDREDの15年氷温熟成*ヴィンテージ『礼比』を使用しています。「氷温長期熟成」「フレンチオーク樽貯蔵」「累乗仕込み」という、技巧を重ねた醸造がもたらした『礼比』特有の味わいが、『密花』のしなやかな骨格を形づくっています。

*「氷温熟成」は登録商標です。（公益社団法人 氷温協会認定番号 13076001）

繊細でなめらかな泡を生む瓶内二次発酵

一度完成した日本酒に、醪(もろみ)を濾したものを加え、再び発酵を促すことでガスを発生させる「瓶内二次発酵」という製法を用いた日本酒をブレンドしています。発酵中に自然に生じた炭酸ガスが瓶内に閉じ込められ、清酒中にきめ細やかに溶け込んだ、繊細でなめらかな泡が生まれます。

熟成酒と新酒のブレンド

熟成酒『礼比』と同じ蔵の、新酒のスパークリングをブレンドして造られています。熟成による複雑で多層的な味わいに、その年の新米を使用したフレッシュな新酒がもたらす軽やかな発泡が重なり合い、類を見ない香りと味わいが生まれました。

『密花』の醸造パートナーは永井酒造

『礼比』醸造パートナー 永井酒造

『密花』の醸造パートナーは、原料の一部に使用している『礼比』の醸造も手掛ける永井酒造です。永井酒造は1886年(明治19年)、群馬県川場村で創業。日本酒文化を世界に広めるため、ワインの本場・フランスのシャンパーニュ地方で学んだ「スパークリング」や「ヴィンテージ」といった概念をいち早く日本酒に応用した酒蔵で、日本酒の奥深さと新たな魅力を世界に発信し続けています。

『密花』の開発と発売にあたってのコメント

永井酒造6代目蔵元・永井則吉氏

「GUCCIの歴史と美学、精神性に深く共鳴し、SAKE HUNDREDと共創した『礼比』と川場村産ブランド米「雪ほたか」を用いた二次発酵により、唯一無二のテクスチャーと品格を実現しました。長年培ってきた技と情熱、精神性、そして川場村のテロワールを凝縮し、繊細さと奥行きを併せ持つエレガントな一本へと結実させました。日本酒の新たな価値創造に挑む一献をお届けできることに、喜びを感じています」

SAKE HUNDREDブランドオーナー 生駒龍史

「GUCCIが体現する100年を超える歴史と美への探求。その精神と向き合い、共に一本の酒をつくり上げることができた喜びは、言葉では表しきれません。3年という時間をかけてこの一本が誕生したのは、醸造パートナーである永井酒造が私たちの理想を誠実に、そして美しく昇華してくれたからこそです。伝統と革新が交差する場所に日本酒があることを、心から誇りに思います」

密花｜MIKKA - 薫り立つ、伝統と革新の結晶。

伝統を礎に常に新たな美を追求するグッチ ジャルディーノと日本酒の未来へと挑戦を続けるSAKE HUNDRED。ふたつのスピリットが響き合い、新たな日本酒『密花』が生まれました。幾層もの香りと味わいを織りなすその一滴には、熟成と新生、静と動、そして職人技と無限のイマジネーションが宿っています。

商品名：密花｜MIKKA

製造者：永井酒造(群馬)

内容量 ：720ml

価格：198,000円(税込)

販売開始日：2026年6月3日(水)

商品ページ：https://jp.sake100.com/pages/mikka-2026

販売店：グッチ ジャルディーノ、グッチ オステリア トウキョウ

世界で2ヶ所限定となる『密花』販売店

グッチ ジャルディーノ

グッチ ジャルディーノは、イタリアのライフスタイルを独自に解釈し、グッチの美学とクリエイティブなビジョンをミクソロジーの世界へと反映させた、メゾンを象徴するカクテルバー・コンセプトです。フィレンツェの歴史的なシニョーリア広場に誕生し、その後大阪へと展開したグッチ ジャルディーノは、革新的なカクテル技術と厳選されたフードを提供。グッチを象徴するデザインコードに現地の文化を融合させ、交流とデザイン、文化的対話を祝福するダイナミックな空間を創出しています。また、各地の特性を活かしながら体験型ラグジュアリーへのコミットメントを示し、メゾンの伝統を現代的に表現しながら、繋がりや発見を促す上質なひとときを提供します。

住所：大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT

ウェブサイト：https://www.gucciosteria.com/ja/osaka-garden

電話番号：06-6343-0080

営業時間：17:00-24:00 (フードラストオーダー22:30 ドリンクラストオーダー 23:30)

定休日：施設に準じます。

グッチ ジャルディーノグッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウ

グッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラは、グッチ オステリアという一つの傘の下で同じ価値観や理念を共有しながら展開される、コンテンポラリーなレストランのシリーズです。世界の厳選された都市に位置し、それぞれの土地ならではの多様性と個性を称えつつ、クリエイティビティ、エレガンス、遊び心、センシュアリティを季節ごとに表現するという共通の料理哲学を大切にしています。メゾン グッチが体現する活気あふれるエネルギーと、シェフ マッシモ・ボットゥーラの哲学との共通点を捉えたグッチ オステリアは、常に現代的でありながら、未来へ向けて前進し続けるというレガシーを受け継いでいます。

住所：東京都中央区銀座6-6-12 グッチ並木 4F

ウェブサイト：https://www.gucciosteria.com/ja/tokyo

電話番号：03-6264-6606

営業時間：

・Lunch：11:30 - 15:00

・Dinner：18:00 - 23:00

・Terrace & Bar Counter：11:30 - 15:00／17:00 - 23:00

定休日：月曜、火曜

GUCCI

グッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウ

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。ブランド創設100周年を経て、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

SAKE HUNDRED

SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。

会員登録で、限定イベントや商品をご案内

SAKE HUNDREDでは、会員限定イベントや限定商品販売などを行っています。

https://jp.sake100.com/account/register

会社概要

会社名：株式会社Clear https://clear-inc.net

所在地：東京都渋谷区渋谷２丁目４ー３ JP渋谷４階

設立：2013年2月7日

代表取締役：生駒龍史

資本金：1億円

事業内容：

- 日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」 https://jp.sake100.com/