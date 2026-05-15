13万部突破シリーズの最新刊『あすけん公式　200kcal台スイーツ大全』2026年5月15日発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『あすけん公式 200kcal台スイーツ大全』を2026年5月15日（金）に発売しました。

ALL 200kcal台以下！ 買うより、約半分のカロリー!?︎

「ダイエット中だから」と、おやつを諦めていませんか？

実は、ガマンのしすぎは逆効果。

適切な間食を取り入れることが、無理のない食習慣の継続につながります。

本書は、累計会員数1300万人を超えるAI食事管理アプリ「あすけん」初のスイーツレシピ本です。

管理栄養士がおすすめする「かしこい間食」で、体も心も満足する間食習慣をサポートします。



収録されているレシピはすべて200kcal台以下。

オーブン要らずで、チーズケーキやブラウニーなどの人気スイーツが簡単に作れます。



「甘いもの大好き！」

「1日の癒しは、スイーツ！」

という甘党派の声から生まれた、おやつ大全。

美味しさとヘルシーさを研究し尽くした一冊です。

収録レシピ例

ショートケーキ／121kcalティラミス／145kcal甘酒寒天／150kcal

■書籍情報

『あすけん公式 200kcal台スイーツ大全』

著者：あすけん

監修：道江美貴子

発売日：2026年5月15日

価格：1,760円（税込）

ISBN：978-4-8470-7652-7

発行：ワニブックス

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076524

■監修者プロフィール

道江 美貴子

AI食事管理アプリ『あすけん』管理栄養士

株式会社asken 取締役、管理栄養士。女子栄養大学栄養学部卒業後、大手フードサービス企業に入社。100 社以上の企業で健康アドバイザーを務めた後、2007 年、新規事業の立ち上げメンバーとして株式会社 asken に参画し、以後『あすけん』の企画・コンテンツ制作・開発に携わる。