13万部突破シリーズの最新刊『あすけん公式 200kcal台スイーツ大全』2026年5月15日発売
株式会社ワニブックス
オーブン要らずで、チーズケーキやブラウニーなどの人気スイーツが簡単に作れます。
ショートケーキ／121kcal
ティラミス／145kcal
甘酒寒天／150kcal
■書籍情報
■監修者プロフィール
道江 美貴子
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『あすけん公式 200kcal台スイーツ大全』を2026年5月15日（金）に発売しました。
ALL 200kcal台以下！ 買うより、約半分のカロリー!?︎
「ダイエット中だから」と、おやつを諦めていませんか？
実は、ガマンのしすぎは逆効果。
適切な間食を取り入れることが、無理のない食習慣の継続につながります。
本書は、累計会員数1300万人を超えるAI食事管理アプリ「あすけん」初のスイーツレシピ本です。
管理栄養士がおすすめする「かしこい間食」で、体も心も満足する間食習慣をサポートします。
収録されているレシピはすべて200kcal台以下。
オーブン要らずで、チーズケーキやブラウニーなどの人気スイーツが簡単に作れます。
「甘いもの大好き！」
「1日の癒しは、スイーツ！」
という甘党派の声から生まれた、おやつ大全。
美味しさとヘルシーさを研究し尽くした一冊です。
収録レシピ例
ショートケーキ／121kcal
ティラミス／145kcal
甘酒寒天／150kcal
■書籍情報
『あすけん公式 200kcal台スイーツ大全』
著者：あすけん
監修：道江美貴子
発売日：2026年5月15日
価格：1,760円（税込）
ISBN：978-4-8470-7652-7
発行：ワニブックス
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4847076524
■監修者プロフィール
道江 美貴子
AI食事管理アプリ『あすけん』管理栄養士
株式会社asken 取締役、管理栄養士。女子栄養大学栄養学部卒業後、大手フードサービス企業に入社。100 社以上の企業で健康アドバイザーを務めた後、2007 年、新規事業の立ち上げメンバーとして株式会社 asken に参画し、以後『あすけん』の企画・コンテンツ制作・開発に携わる。