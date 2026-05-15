猛暑時代の新常識、「動いても熱を溜めない」ウェアへ。『SHIELDE（シルデ）』スポーツライン、5月15日（金）、ついに一般販売

東光商事株式会社

東光商事株式会社（本社：大阪府大阪市／代表取締役：光井啓祐）は、特許取得の“放熱×遮熱テクノロジー”を搭載したインナーウェアブランド『SHIELDE（シルデ）』スポーツラインの一般販売を、2026年5月15日（金）より開始いたします。

一般販売は、公式オンラインストア「TERAX SHOP」および楽天市場「TERAX × メルシーミミ 公式店舗」にて実施いたします。

「動いても、熱を溜めない」という新発想

「着るほうが涼しい」をコンセプトに誕生した、夏向けインナーウェアブランド『SHIELDE（シルデ）』

屋外スポーツやトレーニング、ランニングなど、身体を動かすシーンでは、「暑さ」「ムレ」「紫外線」といった複数のストレスが同時に発生します。

近年の猛暑環境においては、従来の接触冷感や通気性だけでは、運動時に身体の内側にこもる熱まで十分に対応することが難しくなっています。

『SHIELDE（シルデ）』は、そうした課題に対し、「冷たい服」ではなく「熱を溜めない服」という発想から生まれたインナーウェアブランドです。

スポーツラインではこの思想をさらに発展させ、動きによって増える体熱を効率よく逃がし、快適性を維持する設計を追求しました。

特許取得の“放熱×遮熱テクノロジー”

動いても、熱を溜めない。SHIELDEスポーツライン

『SHIELDE（シルデ）』は、自社開発の機能性素材「TERAX COOL(R)」と「NEO COLD(R)」を独自配合。 プリント加工前のパウダー段階でブレンドし、生地にプリントすることで、以下の特長を同時に実現しています。

これにより、外部からの熱を抑えつつ、身体内部で生まれる熱を逃がしやすい状態をつくり、長時間の着用でも快適な状態を保つ設計を可能にしています。

スポーツラインの特長｜“動くシーンに最適化”

夏のあらゆるストレスを解消する特許取得技術による7つの機能

スポーツラインは、ライフスタイルラインの基本性能を踏襲しながら、よりアクティブな動作に対応するための設計を行っています。

・ランニング・トレーニング・アウトドアなど幅広いシーンに対応

・動作時のストレスを軽減するフィット設計

・軽やかで長時間着用しやすい着心地

・UV対策と快適性を両立

・半袖・長袖・タイツなど、用途に応じた展開

運動時のパフォーマンスを妨げない設計と、日常にも取り入れやすいデザインを両立しています。

Makuakeで高い支持を獲得

半袖から長袖まで、動くシーンに対応するラインナップランニング・トレーニング・アウトドアなど幅広く対応

『SHIELDE（シルデ）』スポーツラインは、2026年4月13日から5月10日まで、応援購入サービス「Makuake」にて一部商品の先行販売を実施しました。

その結果、応援購入総額 約175万円、300人のサポーターから支持を集め、「ゴルフで着たい」「少しでも涼しく過ごしたい」といった期待の声が多く寄せられました。

こうした反響を受け、このたびスポーツラインの一般販売を開始。

“着るほうが涼しい”という新しい選択肢を、より多くの方に届けてまいります。

ライン展開｜日常からアクティブまで

Makuakeで300人が支持。SHIELDE（シルデ）スポーツライン、5月15日一般販売開始

『SHIELDE（シルデ）』は、「日常を快適にする」ライフスタイルラインに加え、今回のスポーツラインの展開により、

・日常（ライフスタイル）

・アクティブ（スポーツ）

の両シーンに対応するブランドへと進化します。

生活のあらゆる場面において、身体環境を快適に整えるウェアとして価値を提供してまいります。

販売概要

【一般販売開始日】 2026年5月15日（金）

【販売チャネル】

・公式オンラインストア「TERAX SHOP」

https://teraxshop.com/collections/shielde

・楽天市場「TERAX × メルシーミミ 公式店舗」

https://www.rakuten.co.jp/limy/contents/shielde/

【会社概要】

名称：東光商事株式会社

所在地：大阪府大阪市西区土佐堀1-3-20 三菱重工大阪ビル9階

代表者：代表取締役社長 光井啓祐

事業内容： 各種繊維製品の国内取引ならびに輸出入/第三種医療機器の製造販売

資本金：1億円

年商：99億円

創業年月：1936年3月1日

【本件に関する報道関係者のお問合せ先】

東光商事株式会社 広報事務局 担当:金井

TEL: （03）3479-6941／E-MAIL: s-kanai@tokoshoji.co.jp