TERASSの執行役員に須田 惇心・鈴木 彩が就任

株式会社TERASS

不動産仲介関連サービスを提供する株式会社 TERASS(東京都港区、代表取締役:江口亮介、以下TERASS)は、さらなる事業成長に向けた経営体制強化のため、執行役員として須田 惇心・鈴木 彩の2名が新たに就任いたします。須田はM&A・新規事業開発・アライアンス戦略を、鈴木はマーケティング・PR・ブランディングなどコミュニケーション全般を統括いたします。

創業以来の累積取扱高は6,000億円を突破

TERASSは優秀な不動産エージェントとテクノロジーにより、不動産売買における新たな顧客体験を創出し、2026年5月時点で創業以来 約7年間の累積取扱高は6,000億円超となり大きな成長を続けています。

このたび、さらなる事業領域拡大・顧客体験向上に向けて、須田 惇心・鈴木 彩の2名が新たに執行役員に就任し、さらに多くの「いい不動産取引」を生み出してまいります。

執行役員 須田 惇心 就任コメント

創業からエージェント・本部スタッフを合わせて1,000名の規模に成長できたのは、不動産エージェントという働き方への共感と、お客さまの人生の転機である不動産売買において、プロフェッショナルの支援を求める流れの表れだと感じています。AIによる技術革新が著しい現在においても、人の心情を深く理解し、意思決定を適切に支援できる不動産エージェントはより世の中に必要とされる存在になると確信しています。TERASSが世の中をより早く、より大きく前進させる会社であり続けるための事業づくりに尽力してまいります。

【須田 惇心 プロフィール】

東北大学卒業。2013年リクルート入社。不動産流通領域の広告営業として中小から大手企業まで幅広いクライアントを担当後、事業企画・経営企画に従事。その後、ビジョナルグループのM&A事業子会社であるM&Aサクシードにて社長室・経営企画を担当。2024年TERASS入社。M&A、新規事業開発、アライアンス戦略を統括。

執行役員 鈴木 彩 就任コメント

外部環境の変化が著しい中、いま、お客さまのお悩みは「物件選び」から「今買うべきか」「どう買うべきか・売るべきか」といった「意思決定」そのものへと変化しています。

こうした環境下において、TERASSに所属するエージェントたちは、情報や数値だけでは導き出せない意思決定に寄り添い、お客さま一人ひとりの人生にとって最良の選択をともに形にしてきました。10年後、30年後に振り返ったときに「この決断でよかった」と思える体験を届けること。それこそが、私たちの提供価値だと考えています。

今後もより多くのお客さまに安心して不動産売買をお任せいただける存在であり続けるために、サービスの開発およびブランド育成に一層尽力してまいります。

【鈴木 彩 プロフィール】

早稲田大学卒業後、2012年リクルート入社。SUUMOの営業担当として首都圏と関西、大手から中小まで幅広い不動産会社の集客支援を経験後、雑誌編集を経験。 2019年にTERASS入社。創業以来、マーケティング・PR・ブランディング・新サービス企画など幅広い領域でのグロースをリードし、コミュニケーション全体を統括。

株式会社TERASS

TERASSは、DXで不動産売買の顧客体験を進化させる不動産テックと、全国 約850名のプロフェッショナルな不動産エージェントによる不動産仲介のコンサルティング・フルサポートにより、家を買う人、売る人、働く人すべての個人をエンパワーメントするフルスタック・スタートアップ企業です。

2019年4月に代表の江口亮介により創業、不動産エージェントの仲介業務をDXで支援する「次世代不動産エージェントファーム TERASS」事業を立ち上げ、不動産エージェントから提案が受けられる不動産サイト「Terass Offer（旧Agently）」や最適な住宅ローンを瞬時に検索・提案できる「Loan Checker」など、独自のテクノロジーを開発・提供しています。また、住宅ローンに関する銀行代理事業の開始、不動産売却時の"囲い込み"防止機能の実装、クロスボーダー不動産取引における業務提携、不動産に限らない資産形成関連サービスの拡充など、不動産売買・資産形成のあらゆるシーンをお客さまに寄り添い、オープンな取引へと変革。

いいエージェントといい不動産取引や資産形成ができる人を増やすことを目指しています。

https://terass.com/



■オフィス所在地

東 京：東京都港区虎ノ門2丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー13階

名古屋：愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング11階

大 阪：大阪府大阪市北区茶屋町16番1 H¹O梅田茶屋町 8階

福 岡：福岡県福岡市中央区天神1丁目11番1号 ONE FUKUOKA BLDG. 7階

札 幌：北海道札幌市中央区南三条西1丁目8番10号 CONNECT SAPPORO 4階



■会社情報

代表者名：江口 亮介

設立：2019年04月



■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

株式会社TERASS 広報担当：長尾

メールアドレス：press@terass.com