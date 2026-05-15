最短60分で設営可能！時間・人員・利用料金 3つのコストを大幅に削減できる！高水準のモバイルステージが稼働

ADN STATE株式会社

私たちはこの言葉を実現する為、欧州より移動式モバイルステージを2021年にアジアで初導入

2023年にステージサイズを幅1.25m拡張した日本オリジナルモデルもローンチしました。

それから現在、資材や人件費、輸送費の高騰により イベント開催のハードルは年々高くなっています。

最短60分で設営可能

建築申請不要

人件費・輸送コスト大幅削減

これらを実現し

「もっと自由に、もっと手軽に、もっと高品質に。」

あらゆる場所をステージへ変え、イベントの新しい可能性を共に広げていきたいと考えております。

設営撤収までワンストップのモバイルステージ、４つのおすすめの理由

１. Speed｜設営撤収

通常の仮設ステージ設営は1日掛かりのところ、

弊社は設営に最短60分。撤収も約45分とスピーディです。

２. Space｜設置場所

15m×10mのひらけた場所があれば設置OK。

四輪駆動車で搬入します。多少の傾斜も問題ありません。

３. Save｜予算削減

同サイズの仮設ステージと比べて大幅予算削減。

人件費・工具代が含まれているため追加予算もありません。※移動費/宿泊別途

４. Simple｜安全簡単

電力不要、高所作業なし、クレーンや大型作業車なども不要です

・建築申請不要！

本ステージと同様の大きさの仮設ステージを設営する場合は仮設建造物扱いとなり、建築基準法第８５条第５項及び６項（仮設建築物の許可）により会場を管轄する各行政へ「仮設許可申請」が必要となります。

また、上記申請後、「建築確認申請」も必要となり、それぞれ建築士の資格を有する申請代行業者への依頼が必要となり、審査手続のための費用、手間及び時間が必要となります。

※地域や依頼業者によりますが上記2つの申請費用が50万円～100万円程度発生。審査期間は最低2ヶ月程度必要ですが本ステージはあくまでもトレーラーで随時かつ任意に移動できるものである為、建築基準法上、建築物に該当しないものとなっておりますので申請は基本不要です。

・ステージフロア高さが可変式！

様々のシチュエーションに応える為、ステージ床が950mm -1250mmまで調整可能

傾斜や細かなキャパシティに対応できます。

・製品仕様

・料金表

実例写真

設営撤去ダイジェスト動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-TjE9B-LE0Y ]

お問い合わせ：ADN STATE株式会社

info@adnstate.com (担当：五十畑)

HPリンク

https://adnstate.amebaownd.com