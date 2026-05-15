【最新版】AI AUTO POSTが劇的進化：ボタン一つで「最大100記事分のリサーチ・画像・投稿」が完結

今回の3つの大きな改良点

合同会社J STUDIO

これまで必要だった「AIへのコピペ作業」を完全にゼロにしました。

1. 「リサーチボタン」一つで100記事分のネタが完成

これまでは、キーワードや画像生成用の命令文（プロンプト）を、GeminiなどのAIを使って自分で探して貼り付ける必要がありました。

今回の改良により、「書きたい内容」を一行入力してリサーチボタンを押すだけで、最大100件のキーワードと画像プロンプトが自動作成されます。

リサーチ結果を見て、気に入った記事にチェックを入れるだけで予約投稿まで完了します。

2. 「売れる画像（CVR画像）」を記事の間に自動挿入

記事を読ませるだけでなく、「成果（購入や問い合わせ）」につなげるための画像を自動で記事内に挿入する機能を追加しました。

企業のSEO担当者： 手間をかけずに、すべての記事から自社サービスへ誘導できます。

個人アフィリエイター： 良質な記事を大量に作るスピードが上がり、収益化を加速させます。

3. 2026年以降も「開発継続」が決定

当初、2026年で開発を終了するか検討しておりましたが、多くのお客様からの熱いご要望にお応えし、2026年以降も継続してアップデートを行うことを決定しました。AIが実務の主役となる時代に合わせて、常に最新の機能を提供し続けます。

AI AUTO POSTは、あなたの代わりに24時間365日働く「デジタルパートナー」として、情報発信の苦労をゼロにします。

サービス概要

価格： 66,000円（税込）※機能追加後も据え置き

主なターゲット

記事を書きたいが時間がない企業様

効率よくサイトを量産したい個人アフィリエイター様

実際に当プラグインで書かれた当社ブログはこちらです。

当社ブログ(https://j-studio1016.com/category/news/)

商品紹介動画はこちら(https://youtube.com/shorts/z_uE24awu9U)

動作確認用のテストプラグイン申込フォーム （無料・5回生成可能・アンケートご回答後、無料ダウンロードできます）(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeimGF8Aqct7niOKnpOyIyT5iYSgDt7JoNvnZVRpjxUyfEAWQ/viewform)

ご購入フォーム はこちらをクリック(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvR7Yh17YgXOP_hmp5el8Lmn00ykVARx9_U43cBs6VG9MXxA/viewform)

（税込66,000円・申込フォーム入力後、3営業日以内にご請求書をお送りし、決済完了後、 メールにてプラグインをお送りいたします）

提供元 合同会社 J STUDIO

〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1-17-17 ピカソ日本一ビル604号室

合同会社J STUDIO は、大阪市中央区を拠点に「映像制作」を核とした事業を展開する企業です。私たちは、直接企業様とお取引をしているため、中間業者のマージンがない制作会社です。私たちは、クライアント様のビジネス成長を支援することを使命として活動しております。

合同会社J STUDIO(https://j-studio1016.com/)