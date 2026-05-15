ファーネルのポッドキャストが、AI、脳科学、そして人間中心のイノベーションの次なるフロンティアを探る

ファーネルジャパン合同会社

Farnellのポッドキャスト「Top Tech Voices」は第2シーズンに入り、神経科学、AI、ヘルスケアテクノロジーが人々の思考、行動、生活様式をどのように変えているかを探る2つの新しいエピソードを公開しました。

今回の対談には、著名な神経科学者であり、認知神経科学および計算神経科学の教授であるアニル・セス（Anil Seth）氏と、神経科学者であり、元オリンピック心理学者、そしてヘルステック系スタートアップ企業Validityの創業者であるジュリア・ジョーンズ博士（Dr Julia Jones）が登場し、人間を中心に据えたイノベーションの未来について語ります。

エピソード3「ニューロテクノロジーと脳インターフェース」では、アニル・セス教授が(https://www.youtube.com/shorts/BTGcBt_TIAQ?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260515)、現代における最も深遠な科学的疑問の1つ、すなわち脳がどのように意識的経験を生み出すのかを考察しています。

セス氏は知覚を「制御された幻覚」と表現し、脳が予測と感覚入力を組み合わせることで積極的に現実を構築すると述べています。これは、世界を単一の客観的な経験として捉えるという考え方に異議を唱え、なぜ個人が同じ現実を異なる方法で知覚できるのかを説明するものです。

このエピソードでは、脳とコンピューターのインターフェース（BCI、brain-computer interface）の急速な発展についても取りあげており、BCIはすでにてんかんや麻痺などの疾患の治療法を大きく変えつつあります。セス氏は、神経データの可能性を認めつつも、特に正確性、悪用、そして神経データへのアクセスが容易になるにつれて生じる「思考のプライバシー」を保護する必要性といった、重要な倫理的問題を提起しています。

人工知能について考察する中で、セス氏は人間の思考を模倣したり置き換えたりするシステムを設計することに警鐘を鳴らしています。代わりに、彼は人間の知能を補完するテクノロジーを提唱し、過度の標準化は思考の多様性を損なう「精神的単一文化」を生み出す危険性があると警告しています。

この対話では、エンジニアや技術者に対し、脳をデジタル機械としてではなく、動的でエネルギー効率の良い生物システムとして捉え直すよう呼びかけることで締めくくられました。この転換は、より持続可能で人間中心のイノベーションを促す可能性があります。

エピソード4の「バイオハッキングと人間拡張」は、予防医療の未来に焦点を当て、ジュリア・ジョーンズ博士が(https://www.youtube.com/shorts/JpJpOoLyePA?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260515)、テクノロジーが長期的な健康をどのようにサポートできるかについて、現実的視点から解説します。

ジョーンズ博士は30年以上にわたる研究に基づき、バイオハッキングと関連付けられることが多い「極端な最適化」という、ますます高まりつつある傾向に異議を唱えています。博士は、単に寿命を延ばすのではなく、健康寿命（人々が健康な状態で生きる年数）を延ばすことに焦点を当てた、より持続可能なアプローチを提唱しています。

このエピソードでは、行動の変化が神経科学に根差していることを浮き彫りにしています。ジョーンズ博士は、持続的な習慣を形成するには、神経経路を物理的に再構築するために、時間をかけて一貫した反復が必要であると説明しており、これが多くの従来の健康介入が持続的な効果をもたらさない理由を説明する一助となっています。

また、音楽が生物学的ツールとして果たす役割についても考察しており、エリートスポーツや軍事環境における研究に基づき、音がどのように気分を調節し、パフォーマンスを向上させ、神経系の機能をサポートするのかを実証しています。そして、認知症治療などの分野での応用も拡大しています。この議論の中心的なテーマは思いやりです。ジョーンズ博士は、現代の環境はしばしば人間の生物学的特性と合致しておらず、非難するのではなく理解へと意識を転換することで、健康状態を大幅に改善できると主張しています。

博士は将来を見据え、データと人間的なつながりを組み合わせたヘルステクノロジーのビジョンを概説しています。AIを活用してコーチを支援し、介入をパーソナライズし、エンゲージメントを拡大する一方で、真の行動変容を促す責任感と共感を維持することです。

Farnell Globalの社長、レベッカ・オブレゴンは、「テクノロジーが私たちの思考、仕事、生活様式にますます深く浸透していく中で、イノベーションは人間のニーズに根ざしたものでなければならない」と、述べました。「これらの対話は、効率性だけを追求したテクノロジーの構築から、人々の思考、行動、健康維持を支援するシステムの設計へと、重要な転換点を示しています。AIであれヘルスケアテクノロジーであれ、イノベーションを活用して人間の潜在能力を高めることにこそチャンスがあります。」

「Top Tech Voices 」の最新エピソードの配信が始まりました(https://www.youtube.com/user/element14/featured?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260515)。このシリーズは、AI、ヘルスケア、新興テクノロジーにおける人間中心のイノベーションに焦点を当てています。

今後数週間で、さらにエピソードがリリースされる予定です。FarnellのYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/element14/featured?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260515)とSpotify(https://open.spotify.com/show/2nuPIADj0I483miQZfqQgV)で、チャンネル登録してご覧いただけます。

詳細を見る :https://jp.farnell.com/top-tech-voices?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260515

詳細については、farnell.com/top-tech-voices(https://farnell.com/top-tech-voices?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260515)をご覧ください。

Top Tech Voices シーズン 2：『ニューロテクノロジーと脳インターフェース』、『バイオハッキングと人間拡張』

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