【LaLaTulle】ゆいぴす・れむ・らむ、降臨。 視線を奪うのではない。視線を「支配」する。最新「アーバンスタイル」コレクション解禁。

株式会社DRESS DESIGN WORKS

株式会社DRESS DESIGN WORKS（所在地：大阪市中央区、販売責任者名：桐野 春花 ）が展開するキャバクラドレス通販サイト「LaLaTulle（ララチュール）」は、今絶大な人気を誇るモデル、ゆいぴす・れむ・らむの3名を起用した最新キャバドレスコレクション「アーバンスタイル」を5月15日に公開いたしました。

今回のコレクションテーマは、都会の夜に相応しい洗練されたムードを纏う「アーバンスタイル」。

ただ「見られる」ためのドレスではなく、纏うことで周囲の視線を「支配」するような、強さと品格を兼ね備えたデザインを追求しました。

媚びない色気を放つ、計算し尽くされた360度隙のない曲線美。そして、素肌を芸術へと昇華させる繊細なレース。

その一着に袖を通した瞬間、自分史上最高の自信が溢れ出し、あなたがその場の主役となります。

■今注目の3人が魅せる、三者三様のスタイル

SNSで圧倒的な支持を集める「ゆいぴす」「れむ」「らむ」の3名が、それぞれの個性を活かした着こなしを披露。

ゆいぴす：凛とした強さとモードな色気を放つ「女王スタイル」

れむ：都会的なクールさとエレガンスが同居する「洗練スタイル」

らむ：甘さを抑えた大人の色香で魅せる「センシュアルスタイル」

3人が織りなす、モダンでワンランク上のドレススタイルにご注目ください。

■PICK UP ITEMS：芸術性と機能美の融合

カラー：モカ/ブラック/ブルー【ゆいぴす着用】クラシックチェック・ギャザードレス

派手な装飾に頼らず、クラシカルなチェックパターンで魅せる潔さ。

女のような可憐さと、夜を独占する大人の余裕。

余計なものを削ぎ落としたベアトップのデザインが、肩から胸元にかけてのラインをこの上なくドラマチックに演出。

歩くたびに美しく揺れるスカートが、纏う人の佇まいを優雅に、そして力強く印象付けます。袖を通した瞬間、自分史上最高の自信が解き放たれ、あなたは唯一無二の主役へと昇り詰めます。

（URL:https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/veautt/vt-mdd-vt082607z2）

カラー：パープル/ブルー/モカ/アイボリー【れむ着用】ホルターネックアシンメトリーロングドレス

首筋から背中にかけてのラインを美しく縁取り、媚びない強さと色気を両立。顔周りに気高い自信を授けます。

複雑に計算されたアシンメトリーなドレープが、纏う人の佇まいを神秘的かつ知的なエロティシズムで包み込みます。

重なり合うファブリックが生み出す陰影が、肌をより白く、美しく昇華。袖を通した瞬間、あなたは誰もが抗えない「夜の女王」へと導いてくれます。

（URL:https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/veautt/vt-md-vt022601z3）

カラー：アイボリー/ブラック/グレージュ/グレー【らむ着用】クロスホルターマーメイドドレス

胸元のセンシュアルなカットアウトが、知的な色気を演出。計算された露出が、かえって纏う人の品格を際立たせます。

クロスデザインが視線を中央へと集め、そこから流れるマーメイドラインが、自分史上最高の曲線美を約束します。

腰から膝下にかけて描かれる、360度隙のないS字ライン。静止した姿さえも一枚の絵画へと昇華させる、究極の「アーバン・モード」を体現。

（URL:https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/veautt/vt-mdd-vt082606z3）

■視線を統べる、至高のラインナップ

3人が魅せたスタイルの他にも、都会の夜を彩るための「武器」がここに集結。

■アーバンスタイルドレスの特集

https://www.lalatulle.jp/c/yuipis/vt-md-vt032601z3https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/veautt/vt-md-vt082602z3https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/veautt/vt-mdd-vt022605z3https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/veautt/vt-mdd-vt032603z2

ゆいぴす・れむ・らむの3名を迎え、LaLaTulleが贈る最新キャバドレスコレクション「アーバンスタイルドレス特集」が遂にベールを脱ぎました。

単に着飾るための服ではなく、周囲の視線を「支配」し、あなたの品格を芸術へと昇華させる一着。

都会を舞台に、圧倒的な主役感を纏う準備はできていますか？

▼アーバンスタイルドレス特集をチェック▼ :https://www.lalatulle.jp/c/summerdress/urban_style

■LaLaTulle（ララチュール）について

「私を一番キレイに見せる。」を掲げ、夜を彩る女性たちのために、気品と色気が共存する高品質なドレスを提案。トレンドを取り入れつつも、体型を美しく見せる独自のシルエットに定評があります。

時代に流されないエレガンスと、都会的なエッジ。その共存が、あなたを比類なき存在へと導きます。

■ 商品一覧ページはこちら

・公式通販サイト （https://www.lalatulle.jp/）

【会社概要】

販売事業者名： 株式会社DRESS DESIGN WORKS

販売責任者名： 桐野春花

所在地： 〒150-0041 東京都 渋谷区神南 1-20-9

電話番号： 06-6210-1708（代表 / 大阪支社）

事業内容：レディースファッションの小売及びオリジナルブランドの企画及び開発