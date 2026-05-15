RightTouch、「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2026 in 大阪」に出展

株式会社RightTouch

エンタープライズ向けにAIコンタクトセンター基盤を提供する株式会社RightTouch（東京都品川区、代表取締役 野村 修平／長崎 大都、以下「RightTouch」）は、2026年5月27日（水）～5月28日（木）にマイドーム大阪で開催される「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2026 in 大阪」にブースを出展します。

同ブースにて、AIコンタクトセンター基盤を構成するプロダクト群「QANT（クアント）」を体験いただけます。直近でリリースをしたAIコンタクトセンターを実現する自律型AIオペレーター「QANT スピーク」や対話型AIエージェント「QANT Webエージェント」（β版）をご紹介いたします。

コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2026 in 大阪について

コールセンター/CRM デモ&コンファレンスは、国内唯一にして西日本最大級のコンタクトセンター/カスタマーサポート業界の展示会です。AIエージェント、生成AI、音声認識など注目技術を活用した最新ソリューションの展示、センターの運用事例や有識者によるさまざまなテーマでのセミナー、パネルディスカッション、研修講座など、多数のプログラムで構成されます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98678/table/98_1_ebe15caa4bebfaa6c763819c6f25be38.jpg?v=202605150151 ]

セミナー情報

セミナー１.：200万人の「声なき声」を宝に変える。ロート製薬がQANTシリーズで挑む、AI時代の"ハート"ある顧客体験とは？

セミナー２.：パナソニックが描く、中長期コンタクトセンター戦略 人×AI×データで実現。次世代CXの実装とは

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98678/table/98_2_036c1ac1371a8074dd8e883c0db10b84.jpg?v=202605150151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/98678/table/98_3_d2a4f7e1244cde4d362c1b0314a3335e.jpg?v=202605150151 ]

＜RightTouchブース情報＞

小間位置：3F-6

展示サービス：自律型AIオペレーター「QANT スピーク」をはじめとした、「QANT」シリーズ

■ 本イベントで体験できる新プロダクト群「QANT」について

「QANT」は、カスタマーサポートの各業務・顧客接点でのAI実装を多面的に支援し、AIコンタクトセンターを実現するプロダクトです。業務全体をつなぎ、最適化することを可能にします。課題分析や企画案の作成、ナレッジ作成など、工数のかかる業務は「AI」で自動化し、内容の確認や意思決定、対人コミュニケーションなど「人」が必要となる領域に人が集中できるようにすることで、業務負荷を下げ、より良い顧客体験の創出に注力できるようになります。

また、循環型のサイクルによる継続的なカスタマーサポートのデータの蓄積とAIの精度を高める理想的なPDCAサイクルが生まれていきます。

https://qant.jp

■ 株式会社RightTouchについて

「あらゆる人を負の体験から解放し、可能性を引き出す」をミッションに掲げ、AIと人の協働により、運用するほど精度が向上する自己進化型の「AIコンタクトセンター」基盤「QANT（クアント）」を開発・提供。AIオペレーターやVoC分析やWebサポート、コンタクトセンターオペレーション向けなど複数のプロダクトを通じて、工数削減とともに、CX/EXの飛躍的な向上を実現し、金融・インフラ・小売などさまざまな業界のエンタープライズ企業のカスタマーサポート（CS）変革を支援しています。

株式会社プレイド（東証グロース 4165）からカーブアウトしたスタートアップ。

名称 ：株式会社RightTouch

所在地 ：東京都品川区西五反田4丁目31－18 目黒テクノビル 2F

代表者 ：代表取締役 野村 修平／長崎 大都

設立日 ：2021年10月27日

事業内容：カスタマーサポートプラットフォーム「QANT」の開発、提供

企業URL：https://righttouch.co.jp/