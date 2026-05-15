EGS株式会社、1拠点で“最大1億8,000万円超”の電気代削減を実現する三位一体モデルを発表

EGS株式会社

■ 背景と課題：企業を蝕む【電気代の構造的問題】

2023年以降、電力単価は過去最大規模で上昇しており、製造業・物流・商業施設を中心に電気代が年間経費の大きな割合を占める状況が常態化しています。多くの企業がコスト削減を試みてきましたが、「節電意識の啓発」「一部LED化」「太陽光パネルの設置」といった単一施策では、根本的な削減には限界がありました。

さらに深刻なのは、電気代の構造そのものが見直されていないことです。契約容量の過剰設定、老朽化した空調設備の非効率な稼働、照明設備の非LED化--これらが複合的に重なることで、企業は「払わなくてよいコスト」を毎月支払い続けています。

EGS株式会社（本社：東京都渋谷区）は、こうした構造的課題に正面から取り組む「三位一体の統合削減モデル」を5月1日、提供開始し、「無料エネルギー診断キャンペーン」を実施しています。単なる省エネ対策ではなく、電気代の根本構造を再設計するアプローチで、業界から注目を集めています。

■ 三位一体の統合削減モデル：3つの要素を同時最適化

本モデルの最大の特徴は、以下の3施策を「単独」ではなく「同時並行」で実施する点にあります。それぞれの施策が相乗効果を生み出し、従来の単一施策では到達できなかった削減水準を実現します。

１. 契約容量の最適化（コンピューターブレーカー導入）

多くの企業では、工場や店舗が最盛期に必要だった電力量をもとに契約容量が設定されており、現在の実需要との乖離が生じています。EGSが提供するコンピューターブレーカーシステムは、リアルタイムで電力使用量を制御し、使用ピークをコントロール。

これにより、電気代の「固定費」にあたる基本料金を最大65%削減します。一般的に基本料金は電気代全体の40～50%を占めるため、この削減は経営財務に直結する大きなインパクトとなります。

２. 空調設備の高効率化（最新インバーター機種への更新）

2010年前後に導入された空調機器は、現在の最新モデルと比較して消費電力効率（COP値）が大幅に劣ります。製造現場や倉庫では24時間稼働することも多く、空調は電力消費の最大要因の一つです。

EGSは最新インバーター型空調への更新を一括支援し、消費電力を約40%削減。年間で数百万円～1,000万円超の削減事例も報告されており、投資回収期間は通常3～5年以内に収まります。

３. LED照明への全面移行（最大50%削減）

照明のLED化は今日では珍しくありませんが、大型工場・倉庫・物流センターにおいては、設置台数が膨大なため個別対応が難しく、旧型蛍光灯が残存するケースが少なくありません。

EGSは施設全体のLED化を一括設計・施工し、照明電力を約50%削減します。長時間稼働・大面積施設ほど効果は顕著であり、1拠点あたり年間200万円超の削減が可能です。

■ 大型工場モデルケース：試算シミュレーション

以下は、年間電気代2,000万円規模の大型製造工場を想定した削減シミュレーションです。実際の導入事例をもとに算出した現実的な数値です。

■ ESG・カーボンニュートラルへの貢献

本モデルは経済的削減にとどまらず、企業のサステナビリティ経営を強力に後押しします。

● 大型工場では年間数百トン規模のCO2排出量削減を実現

● Scope2（購入電力由来）排出量の大幅削減により、GHGプロトコル対応に貢献

● ESG評価機関・投資家向けの定量的な開示指標として活用可能

● 脱炭素宣言・カーボンニュートラル目標達成を加速

近年、取引先からのサプライチェーン排出量開示要求が急増しており、Scope2削減の実績は企業競争力にも直結します。EGSの導入は、コスト削減と環境貢献を一石二鳥で達成できる希少なソリューションです。

■ なぜEGSだけが実現できるのか

従来、電力コスト削減の施策は「契約見直し」「設備更新」「省エネ診断」が別々の専門会社によってバラバラに提案されていました。しかしそれでは施策間の最適化ができず、最大効果を引き出すことができません。

EGSは、電力エンジニアリング・設備施工・エネルギーコンサルティングの専門ノウハウを一社に集約。診断から設計、施工、運用フォローまでを一気通貫で担うことで、施策間の相乗効果を最大化するワンストップソリューションを実現しています。

● 初回エネルギー診断は無料（現地調査・シミュレーション含む）

● 導入費用の分割払い・リース対応で初期投資ゼロも可能

● 導入後の運用サポートで削減効果を維持・継続

● 全国対応：工場・倉庫・商業施設・病院・ホテルなど幅広い業種に実績

■ 今すぐ無料診断を申し込む

EGS株式会社では、現在「無料エネルギー診断キャンペーン」を実施中です。自社の電気代がどれだけ削減できるか、専門エンジニアが現地にてシミュレーションいたします。

● 対象：製造業・物流・商業施設・医療・ホテルなどの事業者

● 診断内容：電力使用実績の分析、削減ポテンシャル算定、投資回収シミュレーション

● 費用：完全無料（診断後の契約義務なし）

▶ お問い合わせ・無料診断のお申し込みは公式サイトへ https://eco-gs.net/(https://eco-gs.net/)

■ 会社概要

会社名：EGS株式会社

所在地：東京都渋谷区笹塚2-7-9 The City 笹塚II6階

代表者：代表取締役 野崎 剛治

事業内容：エネルギーコスト削減コンサルティング、電力設備工事、省エネ機器販売・施工

URL：https://www.egs-inc.co.jp/