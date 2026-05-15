Unity 産業 DX カンファレンス 2026 開催、 マツダ、ホンダ、竹中工務店が講演

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

世界をリードするゲームエンジンのユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社は、本日『Unity 産業DXカンファレンス 2026 』を2026年6月9日(火)に東京・京橋のTODA HALL & CONFERENCE TOKYOで開催することを発表いたしました。



今年で4回目の開催となるこのイベントでは、製造、建築、医療など産業界をリードする各社のDX（デジタルトランスフォーメーション）の先進的な開発事例が一堂に集結します。

Unityによる基調講演では、今年リリースされたノーコードで産業向け3Dアプリケーション制作ができる『Unity Studio』をはじめとしたUnityの最新技術の紹介と、シミュレーションからトレーニング、製造から販売・サポートまであらゆる段階でUnityが活用されている事例についてお話しいたします。



また、Unity採用企業による最新事例の講演や展示を多数予定しております。マツダ株式会社は、最新HMI開発の現場でUnityとサポートをどのように活用したのかについて講演を行うほか、開発環境にUnityを採用したHMIを搭載した新型CX-5の実車を会場に展示し、来場の方々に体験していただけます。



株式会社本田技術研究所は、商品の魅力や体験価値を含めたデザイン検証と早期意思決定に向け、XR技術を活用したデザインレビュー基盤構築について、株式会社竹中工務店は、月における人類の活動拠点構築のための探査を行う群ロボットシミュレーションについて講演します。



さらに三菱電機株式会社は、Unityを開発環境として、ロボットのティーチング作業について直感的なUI/UXを実現した共同ロボットASSISTA用のソフトウェア『RT VisualBox』を展示するなど、各業界をリードする最新のDX活用事例を体感できます。

<講演企業一覧>

株式会社本田技術研究所提供「群ロボットによる月溶岩チューブ探査シミュレーションの例」株式会社竹中工務店提供三菱電機株式会社提供

シンシナティ小児病院（米国）・慶應義塾大学病院

ソニー株式会社

株式会社竹中工務店

日本電気株式会社(NEC)

日本マイクロソフト株式会社

株式会社本田技術研究所

マツダ株式会社

<出展企業一覧>

イマクリエイト株式会社

シリコンスタジオ株式会社

株式会社スリーディー

ソニー株式会社

株式会社積木製作

日本電気株式会社(NEC)

富士ソフト株式会社

株式会社ビーライズ

株式会社プレミアムアーツ

株式会社ホロラボ

マツダ株式会社

三菱電機株式会社

株式会社Arent

株式会社EARTHBRAIN

株式会社Forgers



(社名の並びは企業名の日本語 50音順、つぎにアルファベット順)

※各講演・展示の登壇者・内容・スケジュールは予告なく変更・中止される可能性があります

開催概要

開催日時

2026年6月9日(火) 10:00～（受付開始 9:30）

開催場所

TODA HALL & CONFERENCE TOKYO

東京都中央区京橋一丁目７番１号 TODA BUILDING 4階

参加費

無料（事前登録制）

主催

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

参加方法

Unity産業DXカンファレンス2026公式サイ(https://event.unity3d.jp/)トからご登録ください。

※ご登録いただいた方には、後日参加のご案内をお送りします。

※定員になり次第、受付を終了いたしますのでお早めにご登録ください。

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社について

Unity [NYSE: U] は、モバイル、PC、コンソールから拡張現実(XR)まで、すべての主要なプラットフォームでゲームやインタラクティブな体験を創造、販売、成長させるための一連のツールを提供しています。ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社はUnityの日本法人です。詳細については、unity3d.jpをご覧ください。

※Unityおよび関連の製品名はUnity Technologiesまたはその子会社の商標です。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、連邦証券法で定義される「将来の見通しに関する記述」、特に Unity の計画、戦略、目的に関するものが含まれています。「信じる」、「可能性がある」、「するだろう」、「見積もる」、「継続する」、「意図する」、「期待する」、「計画する」、「予測する」、およびそれらに類似する表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを意図しています。この将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、および想定により影響を受けます。リスクが現実になった場合、または想定事項が誤っていたことが判明した場合、実際の結果は、将来の見通しに関する記述に暗示される結果とは大きく異なる可能性があります。Unity の業績に影響を及ぼす可能性のあるこれらのリスク、およびその他のリスクに関する詳細情報は、Unity が米国証券取引委員会（SEC）に提出した報告書に記載されており、その内容は Unity の投資家情報ウェブサイトで閲覧できます。本リリースに記載されている内容は、本リリースの日付時点のものであり、Unity は、法律で義務付けられている場合を除き、本リリースの日付以降、将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではなく、現時点で更新する予定もありません。





