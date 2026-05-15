鯖江発の次世代スマート眼鏡「SABERA」、ノジマロボットショールームのMakuake特設コーナーにて展示開始

株式会社jig.jp

株式会社jig.jp（本社：福井県鯖江市、東証グロース市場：5244、以下「当社」）は、2026年４月20 日より「応援購入サービス「Makuake」」にて先行販売を開始したスマート眼鏡（AR グラス）「SABERA」について、2026年５月15 日（金）より、デジタル家電専門店の株式会社ノジマが運営するロボットショールーム「MIRAI ROBO SQUARE」に設置される「Makuake」特設コーナーにて、実機展示を開始することをお知らせいたします。

■展示の経緯

スマート眼鏡「SABERA」は、2026年４月20日の先行販売開始の初日２日間で、応援購入総額6,000 万円、サポーター数800名を達成し、５月9日時点で応援購入総額1億円、サポーター数1,400名を突破しております。 また、TBS・フジテレビ・福井テレビ・福井放送、などの複数メディアでご紹介いただいており、SABERAへの関心と期待が、着実に広がっております。これらの反響を受け、マクアケと「MIRAI ROBO SQUARE」が共同展開する「Makuake特設コーナー」での実機展示が決定いたしました。SABERAの質感や軽量な装着感、そして実際の視界に広がるAR体験を直接ご確認いただける場として、皆様に足を運んでいただけますと幸いです。

■展示概要

・ 展示場所： MIRAI ROBO SQUARE(ノジマ ロボットショールーム)

・ 展示期間： 2026年５月15 日（金）～７月２日（木）

・ 営業時間： 10:00～17:00

・ 定休日： 水曜・日曜・祝祭日

・ 所在地： 〒108-6202 東京都港区港南2丁目15－3品川インターシティC棟2階

・ 関連プレスリリース：

ノジマ初となる“ロボットショールーム”「MIRAI ROBO SQUARE」を２月19日に開設

https://www.nojima.co.jp/news/category/press/583998/(2026年2月10日)

■SABERA とは

「SABERA」は、株式会社jig.jpが展開する、日本発のAR グラス（スマート眼鏡）ブランドです。眼鏡の産地・鯖江（SABAE）と新たな時代（ERA）を掛け合わせて誕生しました。ソフトウェア企業である当社の開発力・UX設計力と、鯖江の老舗眼鏡メーカーである株式会社ボストンクラブのデザイン力、Cellid株式会社のAR光学技術を融合し、「日常で使えるARグラス」の実現を目指しています。ディスプレイを搭載しながらも、従来の眼鏡の延長線で使用できる自然な装着感と外観を追求し、これまでにない情報体験を提供します。

【Makuakeプロジェクト概要】

・プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/sabera_smartglass/

・プロジェクト終了日：2026年6月29日(月)

・公式LINEアカウント：https://lin.ee/TZrAePB

※公式LINEアカウントでは、お得な情報や販売価格などの詳細を順次ご案内予定です。

機能一覧

【会社概要】

株式会社 jig.jp (https://www.jig.jp/)

所在地：東京都渋谷区桜丘町 1 番 1 号 渋谷サクラステージ SHIBUYA タワー33F

設立日：2003 年５月 代表者：代表取締役社長 CEO 川股 将

事業内容：ライブ配信事業「ふわっち」、VTuber 事業、スマート眼鏡（AR グラス）事業、バーチャル音楽ライブ配信「topia」等

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社 jig.jp SABERA 広報担当

メールアドレス： sabera-business@jig.jp