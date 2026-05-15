AIで「職人の鑑識眼」を継承。株式会社ARCRA、真珠産業でのDX実装を開始--「粗選別時間を50%削減」へ、愛媛県内4事業者で現場実装と業務効率化を推進

株式会社ARCRA

株式会社ARCRAは、画像認識、自然言語処理、エージェントAI、AI活用コンサルティングに強みを持つソフトウェア開発企業です。愛媛県公募型プロポーザル事業「トライアングルエヒメ2.0」に昨年度から採択されており、真珠品質評価という地域産業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に取り組んできました。

昨年度の取り組みで成功した「6項目の品質基準判定」をベースに、本年度は県内4事業者での実運用を通じて、真珠の粗選別時間を50%削減する「初期商品版」の開発および社会実装を推進します。

トライアングルエヒメは令和４年度から7年度までの4年間で全国から約1,500件の応募があり、令和８年度「継続」採択プロジェクトの審査の結果、株式会社ARCRAを含む16件が採択されました。

開発の背景：伝統産業が直面する「技術継承」の壁

愛媛県の真珠産業は日本トップクラスの生産量を誇る一方で、後継者不足と職人の高齢化に直面しています。真珠の品質評価（テリ、巻き、色味など）は長年の経験に基づく「暗黙知」であり、一人前の職人を育てるには膨大な時間が必要です。

ARCRAはこの「職人の目」をAI画像解析技術によって定量化。属人化していた評価基準をデジタル化することで、技術継承のみならず、生産現場の負担軽減と産地全体の競争力強化を目指します。

職人による品質評価の様子本年度プロジェクトの3つのポイント- 「現場で使えるAI」への進化昨年度実施した検証の成功を受け、実際に養殖・加工を行う県内4事業者の現場にシステムを導入。初期設定から運用フローまでを現場に最適化し、即戦力となるシステムを構築します。- 圧倒的な効率化：選別時間を「半分」にこれまで人手に頼っていた粗選別工程において、「作業時間50%削減」を具体的な数値目標として掲げます。AIが高速かつ均質に1次選別を行うことで、人間はより高度な最終検品に集中できる体制を作ります。- 「初期商品版」としてのビジネスモデル確立実証を通じて、継続利用の意向や価格妥当性を検証。単なる技術提供ではなく、将来的に真珠業界全体へ横展開可能な「パッケージ製品」としての完成度を高めます。昨年度の成果：6つの複雑な評価基準をクリア

令和7年度の取り組みでは、専用の撮影筐体とAIを組み合わせ、「大きさ」「形」「テリ」「巻き」「色味」「キズ」という、真珠特有の複雑な6指標の高精度判定に成功しました。この成果により、これまで「AIには不可能」とされていた職人の鑑識眼のデジタル化に道筋をつけました。

超音波測定とカメラ撮影を同時に行う試験装置AIによる画像解析技術と専用の撮影筐体を開発今後の展望

今回の継続採択を受け、ARCRAは技術検証の高度化、専用機構の改良、現場導入体制の構築を推進するとともに、地域産業やパートナー企業との連携を一層強化していく方針です。さらに、本プロジェクトを契機として、他業種の品質保証分野への応用を視野に入れた技術展開を進めます。技術検証と実証の深化を通じて、宝飾品、農水産物、精密部品、化粧品、繊維製品など、さまざまな分野での活用を見据えています。これらの取り組みにより、製品評価の信頼性向上、プロセスの標準化、工数削減、競争力強化といった多面的なソリューションを提供します。

担当者のコメント株式会社ARCRA 取締役COO 勝駿介

昨年度の取り組みが評価され、本年度も継続採択されたことを大変光栄に思います。私たちは、どんなに優れたAI技術も、現場で価値を生まなければ意味がないと考えています。愛媛の伝統が築いてきた『職人の感性』を、次世代に繋ぐための『技術』へと昇華させ、地域経済の活性化に貢献してまいります。

また、本プロジェクトは、システムエルエスアイ株式会社様、愛媛県産業技術研究所様という開発パートナーとの協力によって実現しました。愛媛県庁の皆様や、長年にわたり真珠産業を支えてこられた職人の皆様をはじめ、多くの地域の皆様の温かいご支援に感謝し、成果として恩返しが出来るよう引き続き努めてまいります。

トライアングルエヒメについてトライアングルエヒメ

当事業は、令和8年度「トライアングルエヒメ2.0」の採択事業として実施するものです。事業の詳細についてはWEBサイトをご覧ください。

https://dx-ehime.jp/

【事業概要】

愛媛県ではデジタル・ソリューションと関連技術を愛媛県内事業者・自治体等に実装し、地域

課題の解決にチャレンジする「トライアングルエヒメ」を令和4年度より推進。令和7年度から

は、デジタル技術を県内各産業への現場実装・定着・横展開により、県内産業の稼ぐ力の強

化や現場でデジタルを使いこなす人材を育成するとともに、全国共創拠点との連携による

地域課題の解決やデジタル企業の県内誘致、さらには実装成果のマッチングにより新たな

稼ぐ力の創出につなげる「トライアングルエヒメ2.0」が始動しています。

関係事業者について

システムエルエスアイ株式会社

所在地：愛媛県松山市南斎院町686番地3

HP：https://www.syslsi.com/(https://www.syslsi.com/index.html)

愛媛県産業技術研究所

所在地：愛媛県松山市久米窪田町４８７－２

HP：https://www.pref.ehime.jp/page/9337.html

株式会社ARCRA

所在地 ：東京都文京区本郷6-25-14

代表取締役 ：藤本 秦平

問い合わせ先：contact@arcra.jp

HP ：https://arcra.jp

東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎

東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎について

「松尾研発スタートアップ」とは、松尾研出身者が創業または松尾研の支援を受け創業された企業の内、技術・事業力共に成長可能性が認められ、且つ松尾研の理念に共感し共に後進の育成に取り組む、選抜されたスタートアップ企業群です。

（商願2020-135191、商願2022-145945）