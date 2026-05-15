”猛暑に強い”バックパック第2弾 ｜最大－9.9℃を実証。暑さも重さも軽減した、進化版モデルが再登場

株式会社ホビーhttps://www.makuake.com/project/airoff2/

《夏に強いバックパック第2弾｜-9.9℃を実証。暑さも重さも軽減する進化版モデル》

・Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/airoff2/

・実施期間：2026年 4月23日～06月29日

本製品は、前回プロジェクトで多くの支持を集めた“夏に強いバックパック”の第2弾として先行販売を開始しました。

遮熱・冷却機能はそのままに、背負いやすさや収納性など、実際のユーザーの声をもとにさらなる改良を施しました。今年の夏に間に合うようにお届けします！

■ “夏の不快”を解決するバックパックとして進化

airoffは、「暑さ」「ムレ」「重さ」といった夏特有の課題に向き合い開発されたバックパックです。

第2弾では、これらに加えて“使いやすさ”と“快適な背負い心地”まで追求しました。

単なる機能追加ではなく、日常のストレスをトータルで軽減する製品へと進化しています。

■ 最大－9.9℃を実証。“涼しさをまとう”バックパック

airoffは、東レが開発した高機能遮熱素材を採用し、直射日光や輻射熱を効果的にカット。

35℃環境下での試験では、バッグ内に入れたペットボトルと屋外に置いたものとの間に、最大約－9.9℃の温度差が確認されています。

これにより、飲み物やお弁当、PCなどの熱に弱い荷物をしっかり守り、真夏の移動でも快適な状態を維持します。

■ AGS搭載で“重さのストレス”も軽減

今回の進化版では、新たにAGS（Anti Gravity System）を採用。

歩行時の上下動にあわせてショルダー部分がしなやかに動き、荷物の重さによる衝撃を分散します。

これにより、肩・背中・腰にかかる負担を約30％軽減。

保冷剤や飲料などで荷物が増えがちな夏場でも、軽やかな背負い心地を実現します。

■ 背中の快適性を高める「ヒートコントロールポケット」

背面には、保冷剤を収納できるヒートコントロールポケットを搭載。

背負うことで背中を効率的に冷やし、暑さによる不快感を軽減します。

さらに本モデルでは、保冷剤の安定性や出し入れのしやすさを見直し、より使いやすい設計へと進化しました。

■ 収納性・利便性も大幅にアップ

ユーザーの声をもとに、収納機能も大きくアップデート。

・ポケットの追加による整理しやすさの向上

・前面に2方向からアクセス可能な一体型ポケットを新搭載

・スーツケースに固定できるベルトを新たに追加

・荷物量に応じて拡張可能な設計はそのまま継承

日常使いから出張・旅行まで、幅広いシーンに対応できる設計となっています。

■ Makuakeプロジェクト概要

《夏に強いバックパック第2弾｜-9.9℃を実証。暑さも重さも軽減する進化版モデル》

・Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/airoff2/

・実施期間：2026年 4月23日～06月29日

・数量限定、最大30%OFF ＜夏までにリターン品をお届けします！＞

■ ブランド・会社概要

「まとう日傘」という発想から生まれた、日本発のバックブランド。

airoff（アイロフ）は、日傘素材の遮熱性能をバッグに応用することで、背中や荷物の熱ごもりを防ぎ、真夏でも快適に持ち歩ける新しいスタイルを提案しています。

季節やシーンを問わずスマートに過ごしたい現代人のために、デザイン性と実用性を両立した

新発想の製品を届けていきます。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ホビー

代表者 ：高橋 伸之

本 社 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-20-1 井門美竹ビル３F

事業内容：メンズ及びレディースの洋品雑貨卸売及び販売