夜でもすぐ見つかる、蓄光素材採用のIPX8準拠スマートフォン防水ケース「OWL-WPCSP29シリーズ」を発売

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、蓄光素材をケースの縁に採用したIPX8準拠スマートフォン防水ケース「OWL-WPCSP29シリーズ」（アイスブルー／チャコール／ネオンピンク／ライラックの全4色）を発売しました。

【製品特長】

蓄光で優しく光る防水ケース

本製品はケースの縁に蓄光素材を採用している防水ケースです。昼間はもちろん夕方や夜間も本体を見つけやすく、クリア部分が広いためスマートフォンの向きを気にせずストレスフリーで使えます。

蓄光素材で暗いところでも安心

日中に太陽や蛍光灯などから発せられる光エネルギー（紫外線を含む）を蓄えることで、ケース本体の蓄光素材が発光します。夜間や暗い場所で使用する際もケースを見失いません。

タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる

本製品に入れたままスマートフォンをスムーズに操作でき、音楽再生や通話も問題なくできます。また、クリア部の透明度が高く、本製品に入れたままの撮影をしても写真がぼやけません。

防水保護等級『IPX8』に準拠

『IPX8』等級に準拠した高い防水性能。アウトドアアクティビティやプールで安心してお使いいただけます。（水中・水上スポーツを除く）

付属のストラップで両手がフリーに

付属のストラップを装着すると、本製品を首に掛けてお使いいただくことができます。

防水チェックシート付属

使用前に防水チェックができる「防水チェックシート」が付属しています。製品台紙の防水チェック方法に沿って、内部の浸水がないかをご確認いただけます。

安心の3ヵ月保証

本製品は3ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

製品仕様

OWL-WPCSP29-GY (チャコール)

JANコード：4942322051932

OWL-WPCSP29-PK (ネオンピンク)

JANコード：4942322051901

OWL-WPCSP29-PU (ライラック)

JANコード：4942322051918

OWL-WPCSP29-BL (アイスブルー)

JANコード：4942322051925

■防水保護等級：IPX8準拠

■付属品：ストラップ、防水チェックシート

■保証期間：3ヵ月

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-waterproof-case/wpcsp29/

■販売ページ(直販店)：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003294

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。