ヘッドを動かすだけでファンのオン/オフができる！首掛けと卓上で使える「2WAY 首掛けファン」の新色登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年4月下旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「2WAY 首掛けファン(HF331NR)」をご紹介します。 【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070028s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070028s/)

暑い季節の通勤・通学や家事、デスクワークなどで、「移動中は首掛けで使いたいけれど、移動先の室内では置いて使いたい」 「コンセントがない場所でも使いたい」 「風量はシーンに合わせて切り替えたい」 そんな困りごとや不満はありませんか？

ニトリは、使う場所やシーンに合わせて使い分けできる暑さ対策アイテムとして、今年も「充電式2WAYファン」を販売し、新カラーとして「モカ色」も追加しています。首掛けストラップ付きで移動中にハンズフリーで使えるほか、置いて使える2WAY仕様です。また、使用中にヘッドを折りたためばファンが止まり、ヘッドを起こすとファンが動くので移動中も使いやすく、暑い季節の幅広いシーンで活躍します。

■商品特長

１. 首掛けと卓上の2WAYで、シーンに合わせて使い分けができる

首掛けストラップ付きで、通勤・通学や買い物、屋外での待ち時間などにハンズフリーで使えます。ヘッド部を起こせば置いて使えるので、デスクやテーブルに置いてデスクファンとして使えます。

２. 充電式(※)で持ち運びやすい。風量3段階でお好みの風を選べる

充電式(※)のため、使いたい場所へ持ち運んで使えます。風量は3段階で調整できるので、体感やシーンに合わせてお好みの風を選べます。

※本体の充電には、別途USB電源アダプター(DC5V 2A)が必要です。

ニトリの「充電式2WAYファン」で夏の毎日を快適にしてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適にする商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】2WAY 首掛けファン(HF331NR)

【価格】1,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070028s/

【カラー】ホワイト、モカ

【内蔵電池】リチウムイオン電池 3.7V

【内蔵電池容量】2000mAh

【定格入力】DC5V 2A

【充電時間（約）】6.5時間（充電環境により異なります）

【連続使用時間（約）】7.5時間（風量「弱」の場合）

2時間（風量「強」の場合）

【風量】3段階

【外形寸法（約）】幅10.0×奥行10.4×高さ5.0cm(折りたたみ時)

【質量（約）】145g

【付属品】充電用USBコード（約60cm）、ストラップ

※充電には別途USB電源アダプターが必要です。

定格入力(DC5V2A)に対応したアダプターをご使用ください。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。