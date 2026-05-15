ジャンカラ「旭川3条店」5月29日オープン! ～3日間限定、会員ルーム料金半額キャンペーン～

株式会社TOAI

全国で207店舗を展開し、西日本においてカラオケ業界最大規模を誇るジャンカラは、2026年5月29日、北海道旭川市に「ジャンカラ 旭川3条店」をグランドオープンいたします。

旭川エリアへの初進出となる本店舗では、単なるカラオケだけでなく「いつでも遊べる憩い場」を提供いたします。開放感のある空間デザインや、ホームシアタールーム、プロジェクター&ステージルーム、朝までみんなで寝ころべルームなど多彩なコンセプトルームを導入しています。

また、通常のカラオケルームのほか、お客様同士の交流が楽しめるオープンカウンター「KARAOKE BAL 旭川」を併設。多彩なボードゲームやダーツなど、遊び心あふれるコンテンツも充実し、若者からファミリー、シニアまで、幅広い世代が思い思いの時間を過ごせる、旭川の新たな居場所です。

歌って、くつろいで、語り合って──旭川の街に、ちょっと寄り道したくなる場所が誕生します。

■ オープン記念!会員ルーム料金半額キャンペーン

【キャンペーン概要】

2026年5月29日(金)・30日(土)・31日(日)の3日間、ジャンカラアプリ会員の方を対象に、ルーム料金を半額とさせていただきます（無料ドリンクバー付き）。アプリ会員登録は無料ですので、未登録の方はこの機会にぜひご登録ください。

なお、有料ドリンク・フードは別途料金にてご注文いただけます。

※他の割引サービスとの併用はできませんので、予めご了承ください。

※混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

【こんな方におすすめ】

・ カラオケが好きな方

・ お得にカラオケを楽しみたい方

・ 飲み会の二次会や三次会をお探しの方

・ 学生同士で気軽に遊べる場所をお探しの方

皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

■ 木の温もりと柔らかな灯りが包む、心地よい空間

店内は開放感のある明るい雰囲気が特徴です。木目調の内装と暖色系の照明が温かみを演出し、長時間過ごしても心地よい空間を実現しています。店内装飾には、ラベンダーやエゾシカなど北海道を連想させる自然や動物をモチーフにしたデザインが散りばめられ、旭川ならではの地域性を感じられる空間に仕上げました。

ゆったりとした時間が流れる落ち着いた空間デザインで、若者からファミリー、シニアまで、幅広い世代がゆったりと過ごせる空間を目指しました。

■ 飲んで、歌って、繋がれる。「KARAOKE BAL 旭川」誕生

カラオケルームだけでなく、バルスタイルでご利用いただけるカウンター「KARAOKE BAL 旭川」を併設しています。

オープンカウンターではお客様同士がコミュニケーションをとりながらカラオケをお楽しみいただけるほか、カラオケ採点チャレンジなどの参加型企画も展開。さらに、ダーツマシンも設置しており、歌って、飲んで、投げて、友人同士はもちろん、初対面のお客様とも自然と盛り上がれる仕掛けが満載です。

また、カラオケ利用前後のティータイムや、友人との待ち合わせ場所としてもご利用いただけます。

■ 楽しさいろいろコンセプトルーム

旭川3条店では、利用シーンに合わせた3種類のコンセプトルームを導入します。

【ホームシアタールーム】

ゆったりくつろげるソファーと高音質スピーカーを備え、カラオケのほか、常設のブルーレイプレイヤーでお好きな映画やドラマを持ち込んで鑑賞していただけます。

【プロジェクター&ステージルーム】

大画面のプロジェクターと迫力サウンドで、迫力のカラオケ体験をお楽しみいただけます。ライブ配信、オフ会、団体・宴会需要に対応し、年齢を問わず楽しめる空間です。

【朝までみんなで寝ころべルーム】

夜通し遊びたい時や、終電を逃してしまった時も、横になりながらのびのびと過ごしていただけます。

■店舗概要

店舗名 ：ジャンカラ 旭川3条店

所在地 ：北海道旭川市3条通7丁目443-2ヨネザワ第4ビル1階

電話番号 ：080-6710-8847

営業時間 ：10:00～5:00

■ジャンカラ概要

1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200以上の店舗を運営しております。

また近年ではDX化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全店へ業界初導入。

さらにスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。

常に新しい価値を生み出しながら、社名TOAIが体現する「To→AI」、すなわち“AI時代に向かう”という全社戦略を推進する「AIネイティブ企業」として、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。

■株式会社TOAI概要

会社名：株式会社TOAI

代表取締役社長：東原元規

設立：昭和61年6月17日

株式会社TOAIコーポレートサイト：https://www.toai.co.jp/

ジャンカラ サービスサイト：https://jankara.ne.jp/

事業概要：西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン（8業態200店舗以上）・温浴施設・飲食店・トランクルームなど幅広くサービスを展開しています。今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

<関連リンク>

オンラインカラオケアプリ「UTAO」：https://utao.jp/

お買い物代行アプリ「HELP！」：https://help-solutions.jp/

女性専用ボディメイクスタジオ「PORT」：https://port-fitness.jp/

温浴施設「湯快のゆ」：https://yukainoyu.jp/

本格イタリアンレストラン「Le NAPOLI」：https://tl-corp.co.jp/lenapoli/

屋内型トランクルーム「スマートボックス」: https://www.sbox-ss.com/

複合型エンターテインメント施設「ENTERTAINMENT HUB KYOTO」：https://entertainment-hub-kyoto.com/

当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。