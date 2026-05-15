【2026/6/6（土）～7（日）】安達太良山の登山道保全＆巨大クレーターを巡る活火山トレッキングを開催！｜finetrack（ファイントラック）

株式会社finetrack

株式会社finetrack（代表 金山洋太郎）は、2026年6月6日（土）～7日（日）に、福島県二本松市・安達太良山および岳温泉エリアにて、安達太良・吾妻 自然センター（Adatara Azuma Nature Center）株式会社キャラバンと連携し、「安達太良山 登山道保全＆活火山トレッキング」を開催いたします。

「未来につなぐ、ファインなトラック」を今度はあなたの手で。



本イベントは、磐梯朝日国立公園・安達太良山を舞台に、登山道保全の現場に触れながら、活火山ならではのダイナミックな地形や岳温泉の源泉を巡る1泊2日の体験型イベントです。

この取り組みは、finetrackが掲げる「未来につなぐ、ファインなトラック」プロジェクトの一環として実施されます。人と自然が調和するアウトフィールドを次世代へつないでいくための取り組みです。今年度から新たに株式会社キャラバンが参画し、異なる専門性を持つメーカー同士が、フィールドという共通の舞台で連携しながら、登山道保全という課題に向き合います。



1日目は、登山道が抱える課題を現場で学び、実際に手を動かしながら保全作業を体験。夜にはfinetrackスタッフによるレイヤリング講座を実施します。

2日目は、建て替え中のくろがね小屋方面から岳温泉の源泉を見学し、鉄山・安達太良山方面へと続く火山地形をトレッキング。さらに、株式会社キャラバンスタッフによるLEKIトレッキングポールの現場講習を行い、フィールドでトレッキングポールの活用方法を体験できます。



山を歩くだけでは見えない、登山道の裏側。

火山と温泉の源泉、そのダイナミズム。

そして、自然を守りながら楽しむという新しい山との関わり方。



「知る・学ぶ・手を動かす」2日間を通じて、山の未来をつくる一歩を、ここからはじめてみませんか？

イベント概要

開催日時：2026年6月6日（土）～7日（日）

開催場所：福島県二本松市 安達太良山・岳温泉

宿泊：お宿 花かんざし（素泊まり）

定員：10名（最少催行人数：1名）

参加費：22,000円（税込）

※参加費には、山の未来につながる「寄付つきドライレイヤー」（2026年モデル）1枚が含まれます。

主催：安達太良・吾妻 自然センター（Adatara Azuma Nature Center）

共催：株式会社finetrack／株式会社キャラバン

ガイド・講師：一瀬 圭介（安達太良・吾妻 自然センター（Adatara Azuma Nature Center））

スタッフ：柴崎 篤信（finetrack）／井原 隆一・田中 功二（キャラバン）



※本イベントは少人数制のため、定員に達し次第締切となります。

イベントの詳細はこちら :https://www.finetrack.com/funtotrack/post-100367/お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAPpEdn82rr7Gi8EV9YyiEjJfoWJepK1I218Y_LCOlQmTciQ/viewform安達太良・吾妻 自然センターの申込フォームが開きます

2日間のプログラム概要

■1日目：登山道保全体験・レイヤリング講座

・登山道保全のブリーフィング

・登山道保全作業（現場作業）

・岳温泉内の温浴施設での入浴

・finetrackスタッフによるレイヤリング講座

■2日目：源泉見学・火山トレッキング・トレッキングポール講習

・建替え中のくろがね小屋方面から岳温泉の源泉見学

・鉄山～安達太良山の火山地形トレッキング

・キャラバンスタッフによるLEKIトレッキングポール実地講習

・過去の登山道保全現場の見学

・保全作業の振り返りおよび軽作業

・下山後、温泉入浴

・16:30頃 解散予定



参加特典

・finetrack × YAMAP 別注ドライレイヤー（2026年モデル）1枚

・LEKIトレッキングポール貸出・体験

・最新登山靴「GRANDKING GK_ALT HI」試し履き（数量限定）

体験できること

・登山道保全の現場を「当事者」として理解できる

・実際に手を動かしながら、保全活動を体験できる

・火山地形ならではのダイナミックな自然環境を体感できる

・レイヤリングや装備選びの実践的な知識が身につく

・LEKIトレッキングポールを用いた歩行を体験できる

お問い合わせ先

finetrack TOKYO BASE

東京都渋谷区神宮前6丁目13-8

03-6452-6084

11：00～20：00

https://www.finetrack.com/brandstore/#bs-access__tokyoBase

【関連リンク】

株式会社finetrack ブランドサイト

https://www.finetrack.com/

登山道整備団体への寄付つきドライレイヤー

https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/drylayer_sp/

未来へつなぐ、ファインなトラック

https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/



山の未来を守りつなぐ、小さな取り組みを発信中

https://note.com/finetrack

イベントの詳細はこちら :https://www.finetrack.com/funtotrack/post-100367/お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAPpEdn82rr7Gi8EV9YyiEjJfoWJepK1I218Y_LCOlQmTciQ/viewform安達太良・吾妻 自然センターの申込フォームが開きます