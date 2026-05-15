9都市開催50万人動員の「動き出す浮世絵展」が国際的クリエイティブアワード「MUSE Creative Awards 2026」の「Experiential & Immersive」部門で金賞を受賞。

株式会社一旗

株式会社一旗（代表取締役：東山武明）がプロデュースする「動き出す浮世絵展（Ukiyoe Immersive Art Exhibition）」が国際的クリエイティブアワード「MUSE Creative Awards 2026」の「Experiential & Immersive - Exhibition Experience」部門において金賞（Gold Winner）を受賞しました。



「MUSE Creative Awards」は、米国を本拠とする国際的アワード団体 IAA（International Awards Associate）が2015年に創設した広告・デザイン・デジタルメディア領域における世界の卓越したクリエイティブワークを表彰する国際アワードで、世界各国からMUSE Creative/Design Awards両アワード合計で年間1万件超の応募が寄せられ、「動き出す浮世絵展（Ukiyoe Immersive Art Exhibition）」が金賞（Gold Winner）に選出されました。

「動き出す浮世絵展」は、葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、複数エリアの立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。

これまでに名古屋、イタリア・ミラノ、鹿児島、東京、福岡、台湾・台北、大阪、台湾・高雄、フランス・パリで開催し、50万人を超える方にご来場いただきました。

また、「動き出す浮世絵展」はクールジャパン官民連携プラットフォーム（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）が主催する「CJPFアワード2025」プロジェクト部門において優秀賞を受賞しました。

「動き出す浮世絵展」は2026年8月23日（日）までフランス・パリで開催中のほか、2026年夏以降広島、青森、岐阜で開催予定です。また、2027年春に東京・銀座に初の常設施設「動き出す浮世絵ミュージアム」をオープン予定です。

今回の国際的クリエイティブアワードでの受賞は、日本が世界に誇る浮世絵という伝統文化を最先端のデジタル技術で再構築した没入型体験が、世界水準のクリエイティブとして評価されたものです。株式会社一旗は今後も、浮世絵をはじめとする日本美術や伝統文化の魅力を最先端のテクノロジーと演出で国内外に発信し、日本文化の海外への発信力強化と、伝統文化の新たな価値創造に貢献してまいります。

【「動き出す浮世絵展」公式ウェブサイト】

https://www.ukiyoeimmersiveart.com/

「動き出す浮世絵展（Ukiyoe Immersive Art Exhibition）」が国際的クリエイティブアワード「MUSE Creative Awards 2026」の「Experiential & Immersive - Exhibition Experience」部門において金賞（Gold Winner）を受賞- 「MUSE Creative Awards」概要

「MUSE Creative Awards 」は、広告・デザイン・デジタルメディア分野における優れたクリエイティブ作品を表彰する国際的な賞です。世界中の広告代理店やブランド、クリエイターを対象に、革新的なアイデアや高い表現力によってブランド価値を高め、実社会にインパクトをもたらした作品を評価し、創造性の新たな基準を示すことを目的としています。

- 受賞内容

【受賞内容】 MUSE Creative Awards 2026 Experiential & Immersive - Exhibition Experience部門 金賞（Gold Winner）

【受賞者】 株式会社一旗

【受賞作品】 動き出す浮世絵展（Ukiyoe Immersive Art Exhibition）

【作品概要】

「動き出す浮世絵展」は、葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、複数エリアの立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。

これまでに名古屋、イタリア・ミラノ、鹿児島、東京、福岡、台湾・台北、大阪、台湾・高雄、フランス・パリで開催し、50万人を超える方にご来場いただきました。

また、「動き出す浮世絵展」はクールジャパン官民連携プラットフォーム（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）が主催する「CJPFアワード2025」プロジェクト部門において優秀賞を受賞しました。

「動き出す浮世絵展」は2026年8月23日（日）までフランス・パリで開催中のほか、2026年夏以降広島、青森、岐阜で開催予定です。また、2027年春に東京・銀座に初の常設施設「動き出す浮世絵ミュージアム」をオープン予定です。

「動き出す浮世絵展（Ukiyoe Immersive Art Exhibition）」が国際的クリエイティブアワード「MUSE Creative Awards 2026」の「Experiential & Immersive - Exhibition Experience」部門において金賞（Gold Winner）を受賞「動き出す浮世絵展（Ukiyoe Immersive Art Exhibition）」が国際的クリエイティブアワード「MUSE Creative Awards 2026」の「Experiential & Immersive - Exhibition Experience」部門において金賞（Gold Winner）を受賞「動き出す浮世絵展（Ukiyoe Immersive Art Exhibition）」が国際的クリエイティブアワード「MUSE Creative Awards 2026」の「Experiential & Immersive - Exhibition Experience」部門において金賞（Gold Winner）を受賞

「動き出す浮世絵展」過去会場記録写真

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一旗

一旗は、アートとテクノロジーを融合させたデジタルコンテンツを提供するデジタルクリエイティブカンパニーとして2019年の設立以来、名古屋・東京・大阪・ミラノを拠点にこれまでに国内・海外で80以上のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムなどのイベント・プロジェクトのプロデュース・総合演出を手掛けています。

「国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング」や「動き出す浮世絵展」、「マカオ科学センター プロジェクションマッピング」など、最高峰のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムをはじめ、能や歌舞伎、日本舞踊などの伝統芸能とホログラフィックスクリーン、プロジェクション映像を融合させたイマーシブショー、古民家や料亭など伝統建築を舞台に生け花や和食とインタラクティブ体験を組み合わせたデジタルインスタレーションやイマーシブディナー、屏風絵や錦絵がダイナミックに動く3DCGアニメーション、文化財を仮想空間に再現したVR/AR/メタバースなど、最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化を生かし、文化観光のDX（デジタルトランスフォーメーション）に挑戦し続けています。

【会社名】 株式会社一旗（英文表記 HITOHATA,INC.）

【代表取締役】 東山武明

【設立】 2019年7月1日

【資本金】 5,971万円

【所在地】

(Nagoya Head Office)※本社

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2

(Tokyo Office)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F

(Osaka Office)

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F

(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)

Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY

【事業内容】

デジタルコンテンツ事業（プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース）

デジタルコミュニケーション事業（プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ）

【受賞歴】

東京都・公益財団法人東京観光財団主催「プロジェクションマッピング東京賞」優秀賞（「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 浅草寺 宝蔵門/五重塔/重要文化財 二天門 プロジェクションマッピング」）

クールジャパン官民連携プラットフォーム（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）主催「CJPFアワード2025」プロジェクト部門優秀賞（「動き出す浮世絵展 Ukiyoe Immersive Art Exhibition」）

東京都主催「UPGRADE with TOKYO」第32回 優勝（「外濠の水辺再生事業 江戸城外濠 プロジェクションマッピング」）

内閣府・KADOKAWA主催「クールジャパンコンテスト2020」動画部門奨励賞（「DRONE×NINJA DAIJUJI ドローン×忍者～大樹寺」）

IAA（International Awards Associate）主催「MUSE Creative Awards 2026」Experiential & Immersive - Exhibition Experience部門金賞（Gold Winner）（「動き出す浮世絵展 Ukiyoe Immersive Art Exhibition」/「動き出す妖怪展 Yokai Immersive Experience Exhibition」）

IAA（International Awards Associate）主催「MUSE Creative Awards 2026」Experiential & Immersive - Interactive Outdoor Event部門金賞（Gold Winner）（「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025（浅草カルチャー&ライツ2025） 浅草寺 宝蔵門/五重塔/重要文化財 二天門 プロジェクションマッピング」）

ほか

【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/

【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/