遊びながら学ぶ！「キッズ防災フェスタ」を羽田エアポートガーデンで初開催

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：山本直人）が運営する、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」（所在地：東京都大田区）は、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、「キッズ防災フェスタ in 羽田エアポートガーデン」を開催いたします。

消防車両の展示やミニカー乗車体験、体験型の防災チャレンジラリー、大型遊具ふわふわパーク、防災スタンプラリーなど、子どもたちが楽しみながら防災を学べるコンテンツを多数ご用意しています。

｜開催概要

｜イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/459_1_fa4c0f00259d3fc9e8ccd527d85a6b62.jpg?v=202605151151 ]■消防車を間近で見よう！

時間：11:00～15:00

場所：1F 羽田エアポートガーデン駐車場、1F ベルサール羽田空港 イベントホールAB

・車両展示

展示車両：化学車、可搬ポンプ積載車、消防バイク（消防活動二輪車）

・ミニカー乗車体験

参加費：無料

※出動要請や車両点検などにより、予告なく展示車両を変更・中止する場合があります。

■防災チャレンジラリー

体と頭を使って防災について学び、「防災ヒーロー入団試験」に合格しよう！

時間：11:00～17:00（受付：11:00～16:30）

場所：1F ベルサール羽田空港 イベントホールAB

対象年齢：4歳以上のお子様

参加人数：各日300名様

参加条件：当日、羽田エアポートガーデンのショッピング・レストランエリアにて3,000円以上（税込・合算可）お買い上げのレシートを受付でご提示ください。全5種類の体験の中から最大3つまでお好きな体験にご参加いただけます。

FIRE-FIGHTERスモーキー迷路デンジャラスロード防災つたい防災ボトル■キッズふわふわパーク

高さ約4mの大型スライダーなど、ふわふわ遊具がグランドホワイエに登場！

時間：11:00～17:00（受付：11:00～16:30）

場所：1F グランドホワイエ、ベルサール羽田空港 イベントホールAB

対象年齢：3歳～12歳（3歳未満は保護者同伴にて参加可、保護者は無料）

参加費：森のスクールバス：500円（税込）／3分、消防車バウンス：500円（税込）／3分、ダンプトラックスライダー：700円（税込）／5分 ※キャッシュレス決済のみ（現金不可）

■防災スタンプラリー

羽田エアポートガーデン内のラリーポイントで全てのスタンプを集め、公式LINEを友だち追加した方に、＜非常食クッキー＞をプレゼント！ （各日先着250名様限定）

時間：11:00～17:00

場所：1F グランドホワイエ、ベルサール羽田空港 イベントホールAB

対象：小学生以下のお子様

ラリー用紙配布：1F グランドホワイエ（なくなり次第終了）

公式LINE ID：@haneda_apg

羽田エアポートガーデンについて

「羽田エアポートガーデン」は、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。全1,691室のエアポートホテルをはじめ、MICE対応のイベントホール・会議室、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルを備えています。

▼住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/

▼天然温泉 泉天空の湯 羽田空港

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/

▼ベルサール羽田空港

https://www.hvf.jp/conference/hanedaairport/

▼羽田エアポートガーデン バスターミナル

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/busterminal/

▼羽田エアポートガーデン駐車場

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/parkingsite/

住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデンについて

施設名：住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

所在地：東京都大田区羽田空港2-7-1

開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社

駐車場：約440台

アクセス：京浜急行・東京モノレール「羽田空港第3ターミナル」駅 徒歩1分

通常営業時間：

物販／軽飲食／サービス 10:00～20:00 （一部店舗は21:00まで営業）

飲食 11:00～22:00（一部店舗は7:00から営業）

※営業時間が変更になる場合があります。



▼店舗詳細はこちら

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shop_list/f