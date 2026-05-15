ユーキャンより『なぞりがき もっと！日本の名作』を2026年5月15日から全国書店にて発売！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、『なぞりがき もっと！日本の名作』を2026年5月15日に全国書店にて発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『なぞりがき もっと！日本の名作』とは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『雪国』『夢十夜』『徒然草』『荒城の月』…古典から近代文学、詩歌・童謡まで、日本の文学史に燦然と輝く全56作品の美しい名文をお好みの筆記具でなぞって味わうことができる、書き込み式の書籍です。名作文学の世界に浸りながら、自然と美文字のコツも身につきます。

お手本字は書家・鈴木啓水先生のもの。字のバランスや空間の取り方などの丁寧な解説つきで、なぞった成果はそのまま普段のくらしにも活かせます。作品や文豪にまつわるコラムやあらすじ、名場面の解説など、情報も充実の一冊です。

―おもな特長―

◎書家・鈴木啓水先生による美しいお手本字。丁寧な書き方解説で、美文字レッスン！

◎ボールペン、えんぴつ、筆ペン…お好みの筆記具でなぞれる！

◎わかりやすく、おもしろい充実の読み物！

◎開きやすく、書きやすい製本・用紙を採用！

▼商品詳細

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『なぞりがき もっと！日本の名作』

●発売日：2026年5月15日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます。

●定 価：1,540円（10％税込）

●ISBN：978-4-426-61733-2

●発行元：株式会社ユーキャン

●発売元：株式会社自由国民社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

Amazon https://amzn.asia/d/0bwWTiE7

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18601580/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

─────────────────────────

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト https://www.u-can.co.jp/