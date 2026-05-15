【2026年5月28日（木）OPEN】Perfumerie Sukiya エスパル仙台店1階にてSUQQU（スック）新規導入！限定ノベルティもご用意

株式会社粧苑すきや

株式会社 粧苑すきや（本社：宮城県仙台市、代表取締役：由佐幸継）が運営する「Perfumerie Sukiya」は、2026年5月28日（木）、エスパル仙台店1階にて、日本発のプレステージブランド「SUQQU（スック）」を新規導入し、コーナー展開を開始いたします。

SUQQUは「凛と自立した大人」をターゲットに、日本ならではの繊細な美意識と革新的な技術を融合した化粧品ブランドです。ベースメイクからカラーアイテムまで、一人ひとりの”今”を美しく進化させる上質で洗練されたプロダクトを展開し、多くの世代から支持を集めています。

このたびPerfumerie Sukiyaでは、美意識や空間の佇まいに至るまで、SUQQUが大切にする価値観をお届けできる特別なカウンターを設け、専門スタッフによるカウンセリングを通じて、お客様一人ひとりに寄り添い、最適な美をご提案いたします。

■オープン記念特典

SUQQU製品を税込16,500円以上お買い上げのお客様に、上品なデザインのオリジナルポーチをプレゼントいたします。

※先着50名様限定、なくなり次第終了となります。

ぜひこの機会に、SUQQUの魅力をご体験ください。

■店舗情報

・店舗名：Perfumerie Sukiya エスパル仙台店

・所在地：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台本館1階

・電話番号：022-214-3777

・営業時間：エスパル仙台に準ずる

■SUQQUについて

SUQQUは、日本発のプレステージビューティーブランドとして、年齢を重ねるごとに美しくなることを肯定し、「旬」の美しさを引き出す製品を提案しています。

■Perfumerie Sukiyaについて

1948年（昭和20年）に仙台に創業して以来、75年以上にわたり、日本を代表するコスメセレクトショップとして展開。独自性と品質に優れた商品・サービスを提供し、地域の商業文化の発展に貢献しています。

公式HP : https://www.sukiya.biz