【TAKEO KIKUCHI】色をまとう。触れた瞬間に、夏が変わる。「ICE CLEAR COTTON」特集ページを5月15日（金）より公開
ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するメンズブランド「TAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）」は、色をまとう。触れた瞬間に、夏が変わる「ICE CLEAR COTTON（アイスクリアコットン）」特集ページを5月15日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。
1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドTAKEO KIKUCHI。
ブランド創立から今日に至るまで、幅広い層のお客さまにご愛顧をいただいております。
今回の特集ページでは、TAKEO KIKUCHIでこの夏おすすめしたい接触冷感アイテム「ICE CLEAR COTTON（アイスクリアコットン）」をご紹介いたします。
アイスクリアコットンとは、ワールドグループ「SOZAI LAB. by WORLD」と素材メーカーの共同開発により誕生した、夏の機能素材。
コットン100%でありながら、接触冷感機能・抗菌防臭機能・消臭機能を兼ね備えたマルチ機能アイテムです。
この夏タケオキクチから、ポロシャツやTシャツなど、多彩なカラーを取り揃えて新登場！
シーンやスタイルに合わせて自由に選べる、豊富なバリエーションをお楽しみください。
特集ページはこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/feature/20260515/?link_id=070_M_lbnr01
【 ICE CLEAR COTTON 搭載機能 】
１.接触冷感
触れた瞬間にひんやり感じる接触冷感機能をコットン100%で実現。
天然素材ならではのやわらかな肌触りと通気性を保ちながら、暑い季節でも快適な着心地が続きます。
２.抗菌防臭・消臭
サトウキビ由来の天然ポリマーを使用し、非常に高い抗菌防臭・消臭機能を備えた肌に優しい天然由来の素材です。
気になる匂いの発生を抑え、長時間の着用でも清潔感を保ちます。
【ICE CLEAR COTTON アイテムラインアップ ※一部抜粋】
■アイスクリアコットン ワンポイント ポロシャツ
価格：各\12,100（税込）
カラー展開： ホワイト/ライトグレー/オレンジ/ミントグリーン/ブルー/ネイビー/ブラック
サイズ展開： S/M/L/LL/3L
■アイスクリアコットン プルオーバー
価格：各\12,100（税込）
カラー展開： ホワイト/ライトグレー/オレンジ/トープ/ミントグリーン/ネイビー/ブラック
サイズ展開： S/M/L/LL/3L
■アイスクリアコットン ボーラーハットウォーカー半袖ポケTシャツ
価格：各\8,800（税込）
カラー展開： ホワイト/ピンク/ブラウン/ネイビー/ブラック
サイズ展開： M/L/LL
■アイスクリアコットン バッククロスピストル 半袖Tシャツ
価格：各\8,800（税込）
カラー展開： ブルー/ホワイト/ブラック
サイズ展開： M/L/LL
■アイスクリアコットン ピンナップガール 半袖Tシャツ
価格：各\8,800（税込）
カラー展開： ホワイト/グリーン/チャコールグレー/ブラック
サイズ展開： M/L/LL
【 商品のお取り扱い 】
■ オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/
■ 国内店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070)
■ 海外店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/shoplist/overseas/
【 Social Media 】
■ 公式Instagram @takeokikuchi_official
■ 公式LINE @takeokikuchi525
【 Brand Concept 】
TAKEO KIKUCHIは、1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドである。
日本で生まれ、日本で愛され続けているという、自負と気概。
“THIS IS THE JAPAN BRAND”。
＜会社概要＞
名称：株式会社エクスプローラーズトーキョー（ワールドグループ）
代表者：逈 博幸
所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト https://corp.world.co.jp
ワールドグループ 公式オンラインストア https://store.world.co.jp/