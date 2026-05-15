【TAKEO KIKUCHI】色をまとう。触れた瞬間に、夏が変わる。「ICE CLEAR COTTON」特集ページを5月15日（金）より公開

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株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するメンズブランド「TAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）」は、色をまとう。触れた瞬間に、夏が変わる「ICE CLEAR COTTON（アイスクリアコットン）」特集ページを5月15日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。





1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドTAKEO KIKUCHI。


ブランド創立から今日に至るまで、幅広い層のお客さまにご愛顧をいただいております。



今回の特集ページでは、TAKEO KIKUCHIでこの夏おすすめしたい接触冷感アイテム「ICE CLEAR COTTON（アイスクリアコットン）」をご紹介いたします。



アイスクリアコットンとは、ワールドグループ「SOZAI LAB. by WORLD」と素材メーカーの共同開発により誕生した、夏の機能素材。


コットン100%でありながら、接触冷感機能・抗菌防臭機能・消臭機能を兼ね備えたマルチ機能アイテムです。


この夏タケオキクチから、ポロシャツやTシャツなど、多彩なカラーを取り揃えて新登場！



シーンやスタイルに合わせて自由に選べる、豊富なバリエーションをお楽しみください。


特集ページはこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/feature/20260515/?link_id=070_M_lbnr01

【 ICE CLEAR COTTON 搭載機能 】


１.接触冷感


触れた瞬間にひんやり感じる接触冷感機能をコットン100%で実現。


天然素材ならではのやわらかな肌触りと通気性を保ちながら、暑い季節でも快適な着心地が続きます。



２.抗菌防臭・消臭


サトウキビ由来の天然ポリマーを使用し、非常に高い抗菌防臭・消臭機能を備えた肌に優しい天然由来の素材です。


気になる匂いの発生を抑え、長時間の着用でも清潔感を保ちます。


【ICE CLEAR COTTON アイテムラインアップ　※一部抜粋】



■アイスクリアコットン ワンポイント ポロシャツ


価格：各\12,100（税込）


カラー展開： ホワイト/ライトグレー/オレンジ/ミントグリーン/ブルー/ネイビー/ブラック


サイズ展開： S/M/L/LL/3L






■アイスクリアコットン プルオーバー


価格：各\12,100（税込）


カラー展開： ホワイト/ライトグレー/オレンジ/トープ/ミントグリーン/ネイビー/ブラック


サイズ展開： S/M/L/LL/3L







■アイスクリアコットン ボーラーハットウォーカー半袖ポケTシャツ


価格：各\8,800（税込）


カラー展開： ホワイト/ピンク/ブラウン/ネイビー/ブラック


サイズ展開： M/L/LL






■アイスクリアコットン バッククロスピストル 半袖Tシャツ


価格：各\8,800（税込）


カラー展開： ブルー/ホワイト/ブラック


サイズ展開： M/L/LL






■アイスクリアコットン ピンナップガール 半袖Tシャツ


価格：各\8,800（税込）


カラー展開： ホワイト/グリーン/チャコールグレー/ブラック


サイズ展開： M/L/LL





【 商品のお取り扱い 】


■ オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/


■ 国内店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070)


■ 海外店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/shoplist/overseas/



【 Social Media 】


■ 公式Instagram @takeokikuchi_official


■ 公式LINE @takeokikuchi525



【 Brand Concept 】


TAKEO KIKUCHIは、1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドである。


日本で生まれ、日本で愛され続けているという、自負と気概。


“THIS IS THE JAPAN BRAND”。


＜会社概要＞
名称：株式会社エクスプローラーズトーキョー（ワールドグループ）
代表者：逈 博幸
所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1


　　　　〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト　https://corp.world.co.jp
ワールドグループ 公式オンラインストア　https://store.world.co.jp/