【TWISTURA】月光のように澄んだ銀色の輝きを放つ、3.5mm/4.4mm交換対応のアップグレードケーブル『CHENXI(チェンシー)』が、2026年5月22日(金)より発売

株式会社MUSIN3.5mm/4.4mm交換対応アップグレードケーブル『CHENXI』

株式会社MUSINは「TWISTURA」から、特性の異なる線材を組み合わせるマルチコア構造を採用した新たなアップグレードケーブル『CHENXI(チェンシー)』を、2026年5月15日(金)より予約を開始し、2026年5月22日(金)より販売を開始いたします。

純粋な音に、もう一度耳を澄ませる 新たなアップグレードケーブル

美しい銀色のケーブル

『CHENXI』は、月光のように澄んだ銀色の輝きを放ち、角度や光源によって、やわらかな透明感から繊細でメタリックな質感まで、美しく表情を変えます。

余計な濁りやざらつきなど、調和を乱すノイズと捉えられる要素が存在すると、音楽への感動は薄れてしまいます。

『CHENXI』は、その“微かな違和感”を取り除き、音の芯だけをまっすぐ届けるために生まれました。

目指したのは、音を足すことではなく、本来あるべき音を邪魔しないこと、匠の技で仕立て上げ、厳選した素材を組み合わせ、一本一本を丁寧に制作しています。

特性の異なる線材を組み合わせた、マルチコア構造

無酸素銅（OFC）・合金銅・銀銅合金

『CHENXI』は、無酸素銅（OFC）・合金銅・銀銅合金という、特性の異なる線材を組み合わせたマルチコア構造を採用しました。

帯域バランスを丁寧に整えながらも、情報量を押し上げ、音の輪郭や余韻の細部まで丁寧に描写し、高音域は伸びやかに広がります。

シールド層にはグラフェン＋銀の混合撚り線を採用することで、シールドとしての性能を高め、漆黒の背景と広大な音場表現を目指しました。

分離感・定位・空気感が整い音場には開放感があり、楽器の距離感やボーカルの息づかいが繊細に浮かび上がり、楽曲の幻想的な空気感まで自然に再現します。

小編成の楽曲や女性ボーカルをよく聴き、解像度と空間表現を一段引き上げたい方へ最適なアップグレードケーブルです。

0.78mm 2Pinリケーブルコネクタ対応

『CHENXI』は高品質な0.78mm 2Pinコネクタを採用し、精密加工されたピンは抜き差しがスムーズで、信頼性の高い信号伝送を実現しています。

0.78mm 2Pin規格を採用する市販の多くのイヤホンに対応し、手軽なアップグレードケーブルとして利用することができます。

3.5mm/4.4mm交換対応

『CHENXI』は3.5mmと4.4mmの交換可能なプラグ設計により、シングルエンドとバランスを自由に切り替えることができます。

不意の緩みや接触不良を防止する、ネジ式のモジュラーシステムを採用し、堅牢性と信号伝送の安定性を両立しています。

幅広いデバイスに対応し、より手軽にハイクオリティなサウンドを体感することができます。

精巧なメタルパーツで統一、上品な質感でイヤホンを美しく

手軽に交換できる、モジュラーシステムスライダー/分岐部/プラグまで統一された高級感

『CHENXI』の分岐部やスライダーパーツ、交換対応プラグのハウジングには高品質な航空機用アルミニウム合金を使用し、CNC一体成型技術により、精巧で滑らかな質感を実現しています。

表面のサンドブラスト加工とアルマイト処理により、表面硬度と耐摩耗性を向上させ、マットな質感でサラサラとした手触りと、上品な質感を演出しています。

製品仕様

製品ページはこちら :https://musinltd.com/Importbrands/1356.html

名称：CHENXI（チェンシー）

カラー：ムーンライトシルバー

導体：銀銅合金+合金銅+無酸素銅

シールド：グラフェン銀混合撚り線同軸構造

導体数：2股546芯

ピンタイプ：0.78mm 2Pin

プラグ仕様：3.5mm+4.4mm（交換式プラグ）

ケーブル長：120cm±3cm（耳掛け部を含む）

製品情報

販売スケジュール

予約受付開始日：2026年5月15日（金）

販売開始日：2026年5月22日（金）

価格情報

通常税込販売価格：14,850円（税込）

製品ページ

https://musinltd.com/Importbrands/1356.html(https://musinltd.com/Importbrands/1356.html)

取り扱い元

株式会社MUSIN ホームページ

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

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