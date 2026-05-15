【TWISTURA】ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求した、新たなゲーミングイヤホン『Delta (3.5mmモデル / Type-Cモデル)』が、2026年5月22日(金)より発売

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株式会社MUSIN

ピュアサウンドゲーミングイヤホン『Delta』

株式会社MUSINは「TWISTURA」から、ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求したピュアサウンドゲーミングイヤホン『Delta』を、2026年5月15日(金)より予約を開始し、2026年5月22日(金)より販売を開始いたします。



本製品は、『3.5mm』と『Type-C』の２モデルでの製品展開となります。


ジャンルを超えた没入体験のニュースタンダード


ゲーミングシーンや映像コンテンツなど、様々なシーンで活躍

『Delta』は、一辺倒な強調するチューニングは行わず、ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求し、絶妙なサウンドバランスを実現しています。


ゲーミングシーンや映像コンテンツなど、様々なシーンでも活躍するハイパフォーマンスイヤホンです。


オープンワールドゲーム・映像コンテンツを壮大で臨場感あふれるサウンドによって、圧倒的な没入体験を叶えます。



音楽を楽しむ際も、正確かつ心地よいサウンド体験を提供します。



音楽鑑賞はディテールが豊かで、透明感の溢れる高域表現を
10mmLCP高分子複合振動板採用

Deltaは、高剛性と軽量性を備えたLCP(液晶ポリマー)振動板を採用し、従来の素材と比較しても、優れた減衰とトランジェントレスポンス性能を有し、不要な振動を効果的に抑制しています。



正確な定位と没入感が必要不可欠になるゲーミングシーンでは、環境音の位置や距離を鮮明に再現することで、スキルエフェクトや射撃音など、勝利に必要なサウンドを濁りなく正確に表現します。






リアルなサウンドで優位に立ち回る

高磁束のデュアルマグネットシステムを搭載し、ダイナミックなサウンドシーンに大迫力な駆動性能をドライバーに提供します。


入念に設計されたデュアルチャンバー設計と、マグネティックシステムにより、サウンドの奥行きと空間の臨場感を大幅に向上しています。



Deltaは、壮大な空間表現や繊細な環境音のディテールをよりリアルに再現し、プレーヤーをまるでその世界にいるかのような、サウンド体験を提供します。





デュアルマグネティック・デュアルチャンバー設計


洗練された麗しいデザイン
亜鉛合金製メッキ仕上げの麗しい筐体

Deltaの筐体には、高密度亜鉛合金素材を採用し、精密ダイキャストと多層メッキ加工を施した筐体は、クールでメタリックな質感に仕上げました。


堅牢な金属筐体は共振によるノイズ影響を低減するだけでなく、優れた耐久性と耐摩耗性を備えています。


コンパクトで洗練されたシェルデザインは、快適な装着性も叶えています。





リファレンスチューニング、忠実なサウンドをあらゆるニーズに


バランスの取れたチューニング

厳格なサウンドシミュレーションと実測によるチューニングを経て、DeltaはHi-Fiなクオリティを維持しつつ、全周波数帯域にわたるバランスの取れた出力を実現しました。


これにより、あらゆるシーンで一貫した高品質なリスニングを提供します。



低域（20Hz～200Hz)：大迫力と重厚感


10mmLCP振動板が、優れた弾力性を備えた深みのある低域を実現します。


ゲーム・映像コンテンツでは、心を揺さぶる臨場感を、ポップスやロックを聴く際には、クリアで豊かなベースを再現します。



中域（200Hz～3kHz）：豊潤で明瞭なボーカル


ボーカルの帯域を滑らかに処理することで、キャラクターボイスやボイスチャットの明瞭さや、楽曲における繊細なボーカルの情感に至るまで、自然で透明感のある聴き心地を実現します。



高域（3kHz～10kHz）：レスポンスに優れ、ディテールが鮮明


ディテール表現を細かく調整し、クラシック楽曲の倍音やレコーディングの環境の微細なディテールと空気感まで再現します。



120dB/Vrmsという高感度と、LCP振動板による優れた音の立ち上がりにより、楽曲からゲームのサウンドまで、あらゆるサウンドを余すことなく再現し、広大な音場と没入的な臨場感を表現します。


製品ページはこちら :
https://musinltd.com/Importbrands/1355.html

製品仕様

3.5mmモデル


モデル：Delta (デルタ)


振動板：LCP高分子コンポジット振動板


ドライバー構成：10mm LCPコンポジットシングルドライバー


筐体：亜鉛合金メッキ処理



インピーダンス：42Ω±15% (@1kHz)


感度：120dB/Vrms(@1kHz)


周波数特性：8Hz -21kHz (IEC61094, Free)


有効周波数特性：20Hz -20kHz (IEC60318-4, -3dB)


THD：≤0.5% (@1kHz, 94dB)



リケーブルコネクタ：0.78mm 2pin


プラグ：3.5mm


ケーブル：高純度無酸素銅線（マイク付き）



USB-Cモデル


モデル：Delta (デルタ)


振動板：LCP高分子コンポジット振動板


ドライバー構成：10mm LCPコンポジットシングルドライバー


筐体：亜鉛合金メッキ処理



インピーダンス：42Ω±15% (@1kHz)


感度：120dB/Vrms(@1kHz)


周波数特性：8Hz -21kHz (IEC61094, Free)


有効周波数特性：20Hz -20kHz (IEC60318-4, -3dB)


THD：≤0.5% (@1kHz, 94dB)



リケーブルコネクタ：0.78mm 2pin


プラグ：USB-C


ケーブル：高純度無酸素銅線（マイク付き）



製品情報

販売スケジュール


予約受付開始日：2026年5月15日（金）


販売開始日：2026年5月22日（金）



価格情報（3.5mmモデル）


通常税込販売価格：4,950円（税込）



価格情報（Type-Cモデル）


通常税込販売価格：5,445円（税込）



製品ページ


https://musinltd.com/Importbrands/1355.html(https://musinltd.com/Importbrands/1355.html)


取り扱い元


株式会社MUSIN　ホームページ


https://musinltd.com(https://musinltd.com)



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