【TWISTURA】ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求した、新たなゲーミングイヤホン『Delta (3.5mmモデル / Type-Cモデル)』が、2026年5月22日(金)より発売
ピュアサウンドゲーミングイヤホン『Delta』
株式会社MUSINは「TWISTURA」から、ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求したピュアサウンドゲーミングイヤホン『Delta』を、2026年5月15日(金)より予約を開始し、2026年5月22日(金)より販売を開始いたします。
本製品は、『3.5mm』と『Type-C』の２モデルでの製品展開となります。
ジャンルを超えた没入体験のニュースタンダード
ゲーミングシーンや映像コンテンツなど、様々なシーンで活躍
『Delta』は、一辺倒な強調するチューニングは行わず、ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求し、絶妙なサウンドバランスを実現しています。
ゲーミングシーンや映像コンテンツなど、様々なシーンでも活躍するハイパフォーマンスイヤホンです。
オープンワールドゲーム・映像コンテンツを壮大で臨場感あふれるサウンドによって、圧倒的な没入体験を叶えます。
音楽を楽しむ際も、正確かつ心地よいサウンド体験を提供します。
音楽鑑賞はディテールが豊かで、透明感の溢れる高域表現を
10mmLCP高分子複合振動板採用
Deltaは、高剛性と軽量性を備えたLCP(液晶ポリマー)振動板を採用し、従来の素材と比較しても、優れた減衰とトランジェントレスポンス性能を有し、不要な振動を効果的に抑制しています。
正確な定位と没入感が必要不可欠になるゲーミングシーンでは、環境音の位置や距離を鮮明に再現することで、スキルエフェクトや射撃音など、勝利に必要なサウンドを濁りなく正確に表現します。
リアルなサウンドで優位に立ち回る
高磁束のデュアルマグネットシステムを搭載し、ダイナミックなサウンドシーンに大迫力な駆動性能をドライバーに提供します。
入念に設計されたデュアルチャンバー設計と、マグネティックシステムにより、サウンドの奥行きと空間の臨場感を大幅に向上しています。
Deltaは、壮大な空間表現や繊細な環境音のディテールをよりリアルに再現し、プレーヤーをまるでその世界にいるかのような、サウンド体験を提供します。
デュアルマグネティック・デュアルチャンバー設計
洗練された麗しいデザイン
亜鉛合金製メッキ仕上げの麗しい筐体
Deltaの筐体には、高密度亜鉛合金素材を採用し、精密ダイキャストと多層メッキ加工を施した筐体は、クールでメタリックな質感に仕上げました。
堅牢な金属筐体は共振によるノイズ影響を低減するだけでなく、優れた耐久性と耐摩耗性を備えています。
コンパクトで洗練されたシェルデザインは、快適な装着性も叶えています。
リファレンスチューニング、忠実なサウンドをあらゆるニーズに
バランスの取れたチューニング
厳格なサウンドシミュレーションと実測によるチューニングを経て、DeltaはHi-Fiなクオリティを維持しつつ、全周波数帯域にわたるバランスの取れた出力を実現しました。
これにより、あらゆるシーンで一貫した高品質なリスニングを提供します。
低域（20Hz～200Hz)：大迫力と重厚感
10mmLCP振動板が、優れた弾力性を備えた深みのある低域を実現します。
ゲーム・映像コンテンツでは、心を揺さぶる臨場感を、ポップスやロックを聴く際には、クリアで豊かなベースを再現します。
中域（200Hz～3kHz）：豊潤で明瞭なボーカル
ボーカルの帯域を滑らかに処理することで、キャラクターボイスやボイスチャットの明瞭さや、楽曲における繊細なボーカルの情感に至るまで、自然で透明感のある聴き心地を実現します。
高域（3kHz～10kHz）：レスポンスに優れ、ディテールが鮮明
ディテール表現を細かく調整し、クラシック楽曲の倍音やレコーディングの環境の微細なディテールと空気感まで再現します。
120dB/Vrmsという高感度と、LCP振動板による優れた音の立ち上がりにより、楽曲からゲームのサウンドまで、あらゆるサウンドを余すことなく再現し、広大な音場と没入的な臨場感を表現します。
製品ページはこちら :
https://musinltd.com/Importbrands/1355.html
製品仕様
3.5mmモデル
モデル：Delta (デルタ)
振動板：LCP高分子コンポジット振動板
ドライバー構成：10mm LCPコンポジットシングルドライバー
筐体：亜鉛合金メッキ処理
インピーダンス：42Ω±15% (@1kHz)
感度：120dB/Vrms(@1kHz)
周波数特性：8Hz -21kHz (IEC61094, Free)
有効周波数特性：20Hz -20kHz (IEC60318-4, -3dB)
THD：≤0.5% (@1kHz, 94dB)
リケーブルコネクタ：0.78mm 2pin
プラグ：3.5mm
ケーブル：高純度無酸素銅線（マイク付き）
USB-Cモデル
モデル：Delta (デルタ)
振動板：LCP高分子コンポジット振動板
ドライバー構成：10mm LCPコンポジットシングルドライバー
筐体：亜鉛合金メッキ処理
インピーダンス：42Ω±15% (@1kHz)
感度：120dB/Vrms(@1kHz)
周波数特性：8Hz -21kHz (IEC61094, Free)
有効周波数特性：20Hz -20kHz (IEC60318-4, -3dB)
THD：≤0.5% (@1kHz, 94dB)
リケーブルコネクタ：0.78mm 2pin
プラグ：USB-C
ケーブル：高純度無酸素銅線（マイク付き）
製品情報
販売スケジュール
予約受付開始日：2026年5月15日（金）
販売開始日：2026年5月22日（金）
価格情報（3.5mmモデル）
通常税込販売価格：4,950円（税込）
価格情報（Type-Cモデル）
通常税込販売価格：5,445円（税込）
製品ページ
https://musinltd.com/Importbrands/1355.html(https://musinltd.com/Importbrands/1355.html)
取り扱い元
株式会社MUSIN ホームページ
https://musinltd.com(https://musinltd.com)
株式会社MUSIN 公式ショップ＆レンタル
https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)
株式会社MUSIN 公式Xアカウント
https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)
株式会社MUSIN 公式LINEアカウント
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