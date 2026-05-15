【TWISTURA】ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求した、新たなゲーミングイヤホン『Delta (3.5mmモデル / Type-Cモデル)』が、2026年5月22日(金)より発売

株式会社MUSINピュアサウンドゲーミングイヤホン『Delta』

株式会社MUSINは「TWISTURA」から、ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求したピュアサウンドゲーミングイヤホン『Delta』を、2026年5月15日(金)より予約を開始し、2026年5月22日(金)より販売を開始いたします。

本製品は、『3.5mm』と『Type-C』の２モデルでの製品展開となります。

ジャンルを超えた没入体験のニュースタンダード

ゲーミングシーンや映像コンテンツなど、様々なシーンで活躍

『Delta』は、一辺倒な強調するチューニングは行わず、ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求し、絶妙なサウンドバランスを実現しています。

ゲーミングシーンや映像コンテンツなど、様々なシーンでも活躍するハイパフォーマンスイヤホンです。

オープンワールドゲーム・映像コンテンツを壮大で臨場感あふれるサウンドによって、圧倒的な没入体験を叶えます。

音楽を楽しむ際も、正確かつ心地よいサウンド体験を提供します。

音楽鑑賞はディテールが豊かで、透明感の溢れる高域表現を10mmLCP高分子複合振動板採用

Deltaは、高剛性と軽量性を備えたLCP(液晶ポリマー)振動板を採用し、従来の素材と比較しても、優れた減衰とトランジェントレスポンス性能を有し、不要な振動を効果的に抑制しています。

正確な定位と没入感が必要不可欠になるゲーミングシーンでは、環境音の位置や距離を鮮明に再現することで、スキルエフェクトや射撃音など、勝利に必要なサウンドを濁りなく正確に表現します。

リアルなサウンドで優位に立ち回る

高磁束のデュアルマグネットシステムを搭載し、ダイナミックなサウンドシーンに大迫力な駆動性能をドライバーに提供します。

入念に設計されたデュアルチャンバー設計と、マグネティックシステムにより、サウンドの奥行きと空間の臨場感を大幅に向上しています。

Deltaは、壮大な空間表現や繊細な環境音のディテールをよりリアルに再現し、プレーヤーをまるでその世界にいるかのような、サウンド体験を提供します。

デュアルマグネティック・デュアルチャンバー設計洗練された麗しいデザイン亜鉛合金製メッキ仕上げの麗しい筐体

Deltaの筐体には、高密度亜鉛合金素材を採用し、精密ダイキャストと多層メッキ加工を施した筐体は、クールでメタリックな質感に仕上げました。

堅牢な金属筐体は共振によるノイズ影響を低減するだけでなく、優れた耐久性と耐摩耗性を備えています。

コンパクトで洗練されたシェルデザインは、快適な装着性も叶えています。

リファレンスチューニング、忠実なサウンドをあらゆるニーズに

バランスの取れたチューニング

厳格なサウンドシミュレーションと実測によるチューニングを経て、DeltaはHi-Fiなクオリティを維持しつつ、全周波数帯域にわたるバランスの取れた出力を実現しました。

これにより、あらゆるシーンで一貫した高品質なリスニングを提供します。

低域（20Hz～200Hz)：大迫力と重厚感

10mmLCP振動板が、優れた弾力性を備えた深みのある低域を実現します。

ゲーム・映像コンテンツでは、心を揺さぶる臨場感を、ポップスやロックを聴く際には、クリアで豊かなベースを再現します。

中域（200Hz～3kHz）：豊潤で明瞭なボーカル

ボーカルの帯域を滑らかに処理することで、キャラクターボイスやボイスチャットの明瞭さや、楽曲における繊細なボーカルの情感に至るまで、自然で透明感のある聴き心地を実現します。

高域（3kHz～10kHz）：レスポンスに優れ、ディテールが鮮明

ディテール表現を細かく調整し、クラシック楽曲の倍音やレコーディングの環境の微細なディテールと空気感まで再現します。

120dB/Vrmsという高感度と、LCP振動板による優れた音の立ち上がりにより、楽曲からゲームのサウンドまで、あらゆるサウンドを余すことなく再現し、広大な音場と没入的な臨場感を表現します。

製品仕様

製品ページはこちら :https://musinltd.com/Importbrands/1355.html

3.5mmモデル

モデル：Delta (デルタ)

振動板：LCP高分子コンポジット振動板

ドライバー構成：10mm LCPコンポジットシングルドライバー

筐体：亜鉛合金メッキ処理

インピーダンス：42Ω±15% (@1kHz)

感度：120dB/Vrms(@1kHz)

周波数特性：8Hz -21kHz (IEC61094, Free)

有効周波数特性：20Hz -20kHz (IEC60318-4, -3dB)

THD：≤0.5% (@1kHz, 94dB)

リケーブルコネクタ：0.78mm 2pin

プラグ：3.5mm

ケーブル：高純度無酸素銅線（マイク付き）

USB-Cモデル

モデル：Delta (デルタ)

振動板：LCP高分子コンポジット振動板

ドライバー構成：10mm LCPコンポジットシングルドライバー

筐体：亜鉛合金メッキ処理

インピーダンス：42Ω±15% (@1kHz)

感度：120dB/Vrms(@1kHz)

周波数特性：8Hz -21kHz (IEC61094, Free)

有効周波数特性：20Hz -20kHz (IEC60318-4, -3dB)

THD：≤0.5% (@1kHz, 94dB)

リケーブルコネクタ：0.78mm 2pin

プラグ：USB-C

ケーブル：高純度無酸素銅線（マイク付き）

製品情報

販売スケジュール

予約受付開始日：2026年5月15日（金）

販売開始日：2026年5月22日（金）

価格情報（3.5mmモデル）

通常税込販売価格：4,950円（税込）

価格情報（Type-Cモデル）

通常税込販売価格：5,445円（税込）

製品ページ

https://musinltd.com/Importbrands/1355.html(https://musinltd.com/Importbrands/1355.html)

取り扱い元

株式会社MUSIN ホームページ

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

株式会社MUSIN 公式ショップ＆レンタル

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

株式会社MUSIN 公式Xアカウント

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