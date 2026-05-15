【侍ファクトリー】全国各地で期間限定出店！5月後半催事情報

株式会社 侍ファクトリー

株式会社侍ファクトリー(本社:札幌市北区、代表:久保正明)が運営する、『プリン本舗』『Brezeria（ブレッツェリア）』『LA PANADERIA DOTS（ラ・パナデリア ドッツ）』『Caneriche（カヌリッシュ）』『THE BAGEL STAND（ザ・ベーグルスタンド）』『WAFFLE HOLIC(ワッフルホリック)』の5月後半の全国催事出店情報をお届けします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

プリン本舗 5月後半の催事出店情報

東京 出店中 ～5月19日 スイーツボックス小田急下北沢(小田急下北沢駅構内)

岩手 出店中 ～5月19日 川徳(7階催事場・ダイヤモンドホール「北海道物産展」)

神奈川 出店中 ～5月19日 川崎アゼリア(バラエティフーディー)

埼玉 出店中 ～5月20日 そごう大宮(7階催事場)

兵庫 出店中 ～5月25日 山陽百貨店(本館6階催し会場「夏の北海道大物産展」)

長野 出店中 ～5月27日 ながの東急百貨店(B1Fフードショー第2会場「初夏の北海道展」)

神奈川 5月19日～5月25日 スイーツボックス中山(JR中山駅改札内)

新潟 5月20日～6月2日 CoCoLo新潟(2F成城石井様前 CoCoLoゲート「Sweets Festa」)

大分 5月21日～6月3日 トキハ本店(8階催事場「春の北海道物産展」)

京都 5月22日～6月4日 エキマルスイーツ京都西口(JR京都駅構内 在来線西口改札内(2階))

東京 5月26日～6月1日 スイーツボックスエミオ池袋(西武池袋線池袋駅改札内)

【夏季限定プリンのご案内】

●大人の珈琲プリン

なめらかなコーヒープリンに、甘さ控えめなホイップクリームをたっぷりとトッピングしました。北海道産牛乳と生クリームを使用したコーヒープリンは、さっぱりしながらもコクのある味わい。

少しビターな大人向けの味わいは、食後のデザートやリラックスタイムにおすすめです。

【販売期間】2026年5月下旬頃～8月下旬頃まで

【価格】600円(税込)

HP ：https://samurai-f.com/brand/purin-honpo/

通信販売HP：https://samurai-pudding.com/

Instagram：https://www.instagram.com/samuraipudding/

ブレッツェリア 5月後半の催事出店情報

神奈川 出店中 ～5月17日 ららぽーと横浜(1階サウスコート「パンまみれフェス」)

埼玉 出店中 ～5月18日 エキア川越(エキア川越改札階入口横)

東京 出店中 ～5月18日 マイスイーツ武蔵小山(エトモ武蔵小山1F)

静岡 出店中 ～5月19日 静岡伊勢丹(B1Fフードステージ)

神奈川 出店中 ～5月19日 ラスカ小田原(1Fウィークリースイーツ)

岡山 出店中 ～5月19日 天満屋岡山本店(7階催事場「うまいもの大会」)

東京 出店中 ～5月19日 スイーツボックス小田急下北沢(小田急下北沢駅構内)

埼玉 出店中 ～5月20日 そごう大宮(7階催事場「初夏の北海道物産展」)

兵庫 出店中 ～5月25日 山陽百貨店(本館6階催し会場「夏の北海道大物産展」)

長野 出店中 ～5月27日 ながの東急百貨店(B1Fフードショー第2会場「初夏の北海道展」)

岡山 出店中 ～5月31日 さんすて岡山(南館2Fヴィドフランス様前POPUP STORE1)

東京 5月16日～5月31日 JR錦糸町駅(JR錦糸町駅北口テルミナ2ラガール横区画)

埼玉 5月19日～5月25日 エキア志木(エキア志木改札階成城石井入口外)

神奈川 5月19日～5月25日 スイーツボックス中山(JR中山駅改札内)

新潟 5月20日～6月2日 CoCoLo新潟(2F成城石井様前 CoCoLoゲート「Sweets Festa」)

広島 5月20日～6月1日 フジグラン緑井(1階中央入り口催事場)

兵庫 5月20日～5月26日 芦屋大丸(モンテメール3階イベントスペース「パンフェア」)

兵庫 5月20日～5月24日 アスピア明石(1階カルディ様横)

神奈川 5月20日～5月26日 海老名マルイ(1階ヨックモック様横区画)

大阪 5月20日～5月26日 高槻松坂屋(1階東南入口イベントスペース)

東京 5月21日～5月27日 マイスイーツ二子玉川(東急二子玉川駅改札内)

大阪 5月25日～6月2日 天王寺ミオ(本館1階ミオセントラルスクエア「天王寺ミオパンまつり」)

東京 5月26日～6月1日 スイーツボックスエミオ池袋(西武池袋線池袋駅改札内)

愛知 5月27日～6月2日 メグリア本店(1Fエスカレーター横「北海道物産展」)

神奈川 5月27日～6月2日 都筑阪急百貨店(B1菓子催事場)

兵庫 5月27日～6月2日 川西阪急百貨店(地下1階イベントスペース)

神奈川 5月27日～6月2日 西武東戸塚(1階正面入り口前)

愛媛 5月27日～6月2日 いよてつ高島屋(7F催会場「全国うまいもの味めぐり」)

大阪 5月27日～6月2日 大阪高島屋(地下1階イベントスペース)

京都 5月27日～6月2日 駅ナカスイーツ京都市役所前(地下鉄市役所前駅改札外スイーツ催事スペース)

東京 5月27日～6月9日 ラクーア(1階フードマルシェ)

北海道 5月28日～6月3日 東急百貨店さっぽろ店(B1Fイベントスペース)

大阪 5月28日～6月3日 京阪百貨店すみのどう店(1階入口前 サーティワン様跡)

大阪 5月28日～6月3日 京阪百貨店守口店(1階イベントスペース)

【本場ドイツ直輸入のブレッツェル専門店】

ブレッツェルはドイツ発祥の塩味の風味がする伝統的なパンです。ドイツで100年以上の歴史がある老舗メーカーが作ったブレッツェルを急速冷凍して美味しさを閉じ込め、日本のお客様にお届けしています。

HP ：https://samurai-f.com/brand/brezeria/

通信販売HP：https://brezel-brezeria.com/

Instagram：https://www.instagram.com/brezeria/

LA PANADERIA DOTS 5月後半の催事出店情報

神奈川 出店中 ～5月17日 ららぽーと横浜(1階サウスコート「パンまみれフェス」)

秋田 出店中 ～5月18日 トピコ秋田(2F特設会場)

静岡 出店中 ～5月19日 静岡伊勢丹(B1Fフードステージ)

大阪 出店中 ～5月19日 泉北高島屋(1階イベントスペース)

神奈川 出店中 ～5月19日 ラスカ小田原(1Fウィークリースイーツ)

大阪 出店中 ～5月20日 スイーツボックス地下鉄新大阪(大阪メトロ御堂筋線新大阪駅北西改札口外「新たになにわ大食堂」内)

東京 出店中 ～5月20日 渋谷東急フードショー(THISWEEK1)

大阪 出店中 ～5月20日 大阪メトロオーパス本町(大阪メトロ御堂筋線本町駅改札内)

東京 出店中 ～5月24日 Sweets De Metro新木場(東京メトロ新木場駅改札外)

岡山 出店中 ～5月25日 天満屋岡山本店(7階催事場「うまいもの大会」)

岡山 出店中 ～5月31日 さんすて岡山(南館2Fヴィドフランス前POPUP STORE1)

高知 5月16日～5月17日 TSUTAYA中万々(1階)

東京 5月17日～5月25日 スイーツモード京王つつじヶ丘(改札横(京王リトナードつつじヶ丘 2階))

愛媛 5月18日～5月24日 フジグラン松山(1階食品館柱前催事場)

京都 5月19日～6月1日 駅ナカスイーツ京都駅東(地下鉄京都駅中央改札横スイーツ催事スペース)

神奈川 5月19日～5月25日 マイスイーツ長津田(エトモ長津田2F)

岡山 5月20日～5月25日 天満屋岡山本店(7階催事場「うまいもの大会」)

兵庫 5月20日～5月26日 芦屋大丸(モンテメール3階イベントスペース「パンフェア」)

神奈川 5月20日～5月26日 川崎アゼリア(バラエティフーディー)

神奈川 5月20日～5月26日 海老名マルイ(1階ヨックモック様横区画)

兵庫 5月20日～5月24日 アスピア明石(1階カルディ様横)

広島 5月20日～6月1日 フジグラン緑井(1階中央入り口催事場)

大分 5月21日～6月3日 トキハ本店(8階催事場「春の北海道物産展」)

愛知 5月22日～6月1日 なるぱーく(1F南エリア)

東京 5月25日～6月2日 ルミネ新宿ルミネ1(B2F FOOD SPOT)

大阪 5月26日～6月1日 ごほうびすと南茨木(阪急南茨木駅改札外)

愛知 5月27日～6月2日 メグリア本店(1Fエスカレーター横「北海道物産展」)

兵庫 5月27日～6月2日 川西阪急百貨店(地下1階イベントスペース)

神奈川 5月27日～6月2日 西武東戸塚(1階正面入り口前)

千葉 5月27日～6月9日 コレもう食べた？津田沼(ペリエ津田沼改札内)

神奈川 5月27日～6月2日 都筑阪急百貨店(B1菓子催事場)

大阪 5月28日～6月3日 スイーツボックス天満橋(京阪電車天満橋駅東改札口出てすぐ)

大阪 5月28日～6月3日 京阪百貨店すみのどう店(1階入口前)

北海道 5月28日～6月3日 東急百貨店さっぽろ店(B1Fイベントスペース)

福岡 5月28日～6月10日 JR博多駅構内いっぴん西通り(POPUP STAGE1)

【春季限定ブルーベリードッツ販売中】

春季限定のブルーベリードッツを販売しております。

ブルーベリーをたっぷり含んだシュガーでふんわりモチモチの生地をコーティング。ブルーベリーの爽やかな風味が楽しめるドーナツです。

【価格】390円(税込)

HP ：https://samurai-f.com/brand/la_panaderia_dots/

通信販売HP ：https://lapanaderiadots.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/lpdots/

Caneriche 5月後半の催事出店情報

広島 5月19日～6月2日 フジグラン東広島(食品館前)

【ヨーロッパ直輸入のカヌレ専門店】

本場フランスから直輸入のカヌレを販売しております。

おやつやお手土産にもぜひご利用ください。

HP ：https://samurai-f.com/brand/caneriche/

Instagram：https://www.instagram.com/caneriche/

THE BAGEL STAND 5月後半の催事出店情報

千葉 出店中 ～5月31日 イクスピアリ(トレイダーズパッセージ入口)

東京 5月16日～5月31日 ルミネ荻窪(JR荻窪駅改札正面みどりの窓口跡区画)

東京 5月20日～6月2日 北千住マルイ(2階カレンダリウム3４.「パン祭り」)

大阪 5月25日～6月2日 天王寺ミオ(本館1階ミオセントラルスクエア「天王寺ミオパンまつり」)

【本場ニューヨーク直輸入のベーグル専門店】

当店のベーグルは低温で長時間発酵させ、薪窯で焼き上げることで独特のもちもち食感を実現しています。ベーグル以外にも、クロワッサンワッフルやクロワッサンドーナツなどの進化系クロワッサンスイーツなどもご用意しております。

HP ：https://samurai-f.com/brand/the_bagel_stand/

Instagram ：https://www.instagram.com/the_bagel_stand/

通信販売HP : https://thebagelstand.net/

WAFFLE HOLIC 5月後半の催事出店情報

青森 5月15日～5月21日 ラビナ青森(1F特設会場ヒメクリ市場)

東京 5月16日～5月31日 ルミネ荻窪(JR荻窪駅改札正面みどりの窓口跡区画)

広島 5月19日～6月2日 フジグラン東広島(食品館前)

愛媛 5月20日～5月26日 いよてつ高島屋(7F催会場「全国うまいもの味めぐり」)

岡山 5月20日～5月25日 天満屋岡山本店(7階催事場「うまいもの大会」)

東京 5月20日～6月2日 北千住マルイ(2階カレンダリウム3４.「パン祭り」)

大阪 5月28日～6月3日 京阪百貨店守口店(1階イベントスペース)

【様々なワッフルを楽しめる専門店】

「選ぶ楽しさ、ハマる美味しさ」をコンセプトに、本場ベルギーのリエージュワッフルやもちもち食感のクリーム入りワッフル、お食事ワッフル、季節限定のワッフルなど、様々な種類のワッフルを取りそろえております。

HP ：https://samurai-f.com/brand/waffle_holic/

Instagram ：https://www.instagram.com/waffleholicss/

株式会社侍ファクトリーについて

侍ファクトリーは、自社製造の洋菓子や海外の上質なスイーツ・パンを販売する会社です。「侍のプリン」が看板商品の「プリン本舗」や、ヨーロッパ直輸入の人気ドーナツ「LA PANADERIA DOTS」など、8つのブランドを展開しています。主に、全国の百貨店、商業施設で開催される催事で商品販売しており、年間約1,000件の催事へ出店しています。

社名 ：株式会社侍ファクトリー

本社所在地：〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2－5

代表取締役：久保正明

設立 ：2011年8月31日

HP ：https://samurai-f.com