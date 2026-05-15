【感情を喪った聖女が婚約者として指名したのはひねくれ者の騎士!?】FLOS COMIC『琥珀色の騎士は聖女の左手に愛を誓う』第2巻、2026年5月15日（金）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、カドコミ・FLOS COMICにて配信中の『琥珀色の騎士は聖女の左手に愛を誓う』コミックス第2巻を、2026年5月15日（金）より各書店＆各電子書籍ストアにて発売いたしました。

『琥珀色の騎士は聖女の左手に愛を誓う2』

漫画：やまのせりか 原作：笹井風琉 キャラクター原案：壱子みるく亭

レーベル：FLOS COMIC

「この“誰か”は…私でも務まりますか」

黒騎士・クウィルは聖女が感情を喪う前に遺した手帳を通して聖女の心に触れていく

第9回カクヨムWeb小説コンテスト〈ライト文芸部門〉大賞受賞 待望のコミカライズ版！

国の聖女リネッタ・セリエスから突如指名で婚約の申し出があった黒騎士クウィル。

縁談から逃れたいという打算から、不釣り合いな婚約の申し出を承諾することにしたが、彼女は聖女の役目の代償として感情を喪っていた。

第2巻では、白騎士・マリウスの不穏な気配が静かに忍び寄る中、リネッタの伯父からクウィルに、婚約破棄の申し出が突きつけられる。迫力ある戦闘シーンも加わり、緊張感あふれる展開に。

さらに、描き下ろし漫画「アディの大冒険」を収録！

▲クウィルはセリエス伯爵から婚約破棄を迫られ……？

▲大迫力の戦闘シーン！

▲描き下ろし漫画「アディの大冒険」

クウィルの妹・アディ（6）は兄の陰口に対抗すべく、黒騎士団へ突撃し……？

カドコミ連載ページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_006672_S?episodeType=first

購入特典情報

【アニメイト】メッセージペーパー

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3432240/

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典の配布開始時期、配布方法は店舗によって異なります。

キャンペーン情報

■カドコミで1巻分無料公開中！

期間：2026年5月15日（金）～2026年6月19日（金）

■増話内容：2～4話（1巻収録分）

■1巻30％OFF実施中！

期間：2026年5月15日（金）～5月28日（木）※一部電子書籍ストアにて

書誌情報

書名：琥珀色の騎士は聖女の左手に愛を誓う2

漫画：やまのせりか

原作：笹井風琉

キャラクター原案：壱子みるく亭

定価：968円（本体880円＋税）

発売日：2026年5月15日（金）

判型：B6判

ページ数：176ページ

ISBN：978-4-04-660173-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000128/)

▼コミックス第1巻

https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000387/

▼原作情報「琥珀色の騎士は聖女の左手に愛を誓う」

https://www.kadokawa.co.jp/product/322407001024/

作者公式X

■漫画：やまのせりか

https://x.com/yamanoserika

■原作：笹井風琉

https://x.com/fullfullsassa

■キャラクター原案：壱子みるく亭

https://x.com/itiko369tei

FLOS COMIC（フロースコミック）について

素敵な日々が待つ異世界への扉を叩く、ファンタジーコミックレーベルです。

連載作品は公式サイトで無料公開中！



公式URL：https://comic-walker.com/label/flos

公式X：https://x.com/FlosComic