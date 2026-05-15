セイスイ工業、経済産業大臣による「連携事業継続力強化計画」の認定を取得。社会インフラを止めないための仮設水処理連携体制を構築

セイスイ工業株式会社

水処理・汚泥処理のエキスパートである、セイスイ工業株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役：井本謙一、以下 セイスイ工業）は、同グループのセイスイサポート合同会社と共同で策定した「連携事業継続力強化計画」が、経済産業大臣の認定を取得したことをお知らせいたします。

本認定により、自然災害をはじめとする緊急事態が発生した際にも、当社が担う仮設水処理サービスの供給を継続できる連携体制が、国の認定計画として位置づけられました。

■認定の概要

■認定の背景

お問い合わせはこちら :https://seisui-kk.com/contact- 認定日：2026年4月27日- 認定主体：経済産業大臣- 計画名：連携事業継続力強化計画- 実施期間：認定日より3年間- 連携事業者：セイスイサポート合同会社- 連携の類型：グループ内における機能補完型の垂直連携

国内の下水道インフラは高度経済成長期の整備から50年以上が経過し、多くの施設が更新期を迎えています。あわせて、地震や豪雨などの自然災害の頻発・激甚化により、施設損傷や流入量急増への対応が求められる場面も増えてきました。

こうした状況下で、セイスイ工業は本設設備と同等の処理性能を持つ「仮設水処理プラント」を全国に提供し、これまで2,650件以上の現場で社会インフラの維持と災害復旧を支えてきました。

一方で、当社の事業継続体制そのものが安定していなければ、災害発生時に被災地への対応そのものが滞るリスクがあります。インフラを止めない代替手段を担う以上、当社自身の事業継続体制を整えておくことが、現場対応の前提となります。

このような問題意識のもと、当社単独ではカバーしきれないリスクに対応するため、同グループ内で経営支援機能を担うセイスイサポート合同会社と連携し、実動機能と後方支援機能を補完し合う事業継続体制を構築しました。これにより、本計画が認定に至りました。

■連携事業継続力強化計画の主な取り組み

本計画では、仮設水処理ソリューションを提供するセイスイ工業株式会社と、同グループのセイスイサポート合同会社が連携し、災害時における事業継続体制の強化を図ります。

■今後の展開

【主な取り組み】- グループ内の機能補完体制の構築セイスイ工業が顧客対応・現場施工・機器提供等の実動機能を担い、セイスイサポートがバックオフィス業務を支援することで、有事におけるリソース不足を補完します。- 仮設水処理プラント等の供給継続体制の強化災害やインフラ事故により下水処理場や工場排水処理設備が停止した場合に備え、仮設水処理プラント等のBCP対応設備の増強、非常用電源、貯水設備、重量機器の耐震対策等を進めます。- 人員・間接業務の代替体制の整備セイスイ工業の管理部門が被災した場合でも、セイスイサポートが業務を代行し、セイスイスタッフが復旧支援や顧客対応に集中できる体制を整えます。- 情報共有と初動対応の標準化安否確認、被害状況の把握、指揮命令体制、対外発信手順を両社で共有し、年1回以上の合同訓練と計画見直しを通じて、災害時の実効性を継続的に高めます。

セイスイ工業は本計画に基づき、仮設水処理プラント等のBCP対応設備の増強、非常用電源・貯水設備・耐震対策・情報バックアップ体制の整備を進め、災害時にも仮設水処理ソリューションを安定して提供できる体制を強化してまいります。

また、セイスイサポート合同会社との連携のもと、平時からの連絡会議、年1回以上の合同訓練、安否確認訓練、定期的な計画見直しを実施し、連携体制の実効性を継続的に高めてまいります。

当社は、2034年度に売上高100億円を目指す「100億宣言」の実現に向け、事業拡大と並行して、社会インフラの維持・災害復旧支援を担う企業としての事業継続基盤を整えてまいります。

■連携事業継続力強化計画について

中小企業者等が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を、経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。中小企業のための取り組みやすいBCPと位置づけられます。認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの措置が受けられます。制度の詳細については、中小企業庁の公式ページや、中小企業基盤整備機構が運営するポータルサイトをご覧ください。

参考：中小企業庁「事業継続力強化計画」

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html

■セイスイ工業なら、災害・設備停止時にも水処理を止めない仮設水処理体制を構築可能

全国2,650件以上の豊富な実績と、レンタル用水処理機器を活用した仮設水処理プラントにより、災害時や設備トラブル時の水処理継続を支援します。

セイスイ工業は、下水処理場や各種工場、土木現場、災害現場などで発生する、対応が難しい排水・汚泥処理に取り組んできました。本設設備でも使用されている水処理機器を組み合わせた仮設水処理プラントをレンタルし、排水・汚泥処理施設のメンテナンス時、機器トラブル時、災害発生時などにおける代替処理・応急処理・復旧支援に対応します。

排水や汚泥の処理、水処理設備の補修・点検、災害時やトラブル時の代替処理で、こんなお困りごとはありませんか？

- 設備トラブルやメンテナンス中も、排水・汚泥処理を止められない- 災害や浸水により、排水・汚泥処理設備が一時的に使用できない- 復旧までの間、仮設で処理できる体制を早急に整えたい

セイスイ工業なら、下水処理場、各種工場、土木現場、災害現場など、さまざまな現場の難しい排水・汚泥に対応し、平時から非常時まで、水処理の継続を支援します。

■会社概要

お問い合わせはこちらから :https://seisui-kk.com/contact

会社名：セイスイ工業株式会社

設立：1974年4月

代表取締役：井本 謙一

所在地：千葉県千葉市若葉区上泉町424-18 ちばリサーチパーク内

事業内容：

- 排水、汚泥処理のプランニング- 排水、汚泥処理プラントのレンタル- デカンタ型遠心分離機のレンタル- 各種水処理機器のレンタル- 【NETIS】土木泥水再利用システム（震災対応）- 【NETIS】汚染土壌分級システム（震災対応）- 株式会社IHI ビジネスパートナー

URL：https://seisui-kk.com