【ホテル日航奈良】「奈良一望 屋上爽快ビアガーデン 2026」5月29日（金）オープン

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航奈良（奈良県奈良市三条本町8-1 総支配人 兼貞 孝行）では、2026年5月29日（金）から9月13日（日）の期間、ホテル屋上にて「奈良一望 屋上爽快ビアガーデン 2026」を開催いたします。

「奈良一望 屋上爽快ビアガーデン」は、会社帰りの方々やファミリー層に親しまれている、当ホテルの夏の風物詩です。多彩なラインアップのドリンクが飲み放題で楽しめるほか、お料理やデザートも食べ放題です。

本年は、定番のお料理に加え、「アヒージョ」や「フィッシュ＆チップス」などお酒によく合う世界のお料理が登場いたします。奈良の街並みを一望できる開放的な屋上で、冷えたビールを片手に、心地よいひとときをお過ごしください。

メニュー例

〈食べ放題〉海老とトマトのモッツァレラチーズサラダ／パストラミサラダ／地中海風サーモンサラダ／豚しゃぶチョレギサラダ／フライドチキンのヤンニョムソース／パエリア／ミーゴレン／フィッシュ＆チップス／アヒージョ／酢豚／ソーセージと紫キャベツのザワークラウト風／グリルチキンBBQソース／4種のチーズピザ／きゅうりのピリ辛／ザーサイ／枝豆／野菜サラダ／海苔天／冷奴／醤油ラーメン／サイダーゼリー／杏仁豆腐／ハワイアンパンケーキ／ティラミスロール／シューアイス／アイスキャンディ など（メニューは予告なく変更する場合がございます）

〈飲み放題〉ビール、酎ハイ、焼酎、ハイボール、ウイスキー、カクテル、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンク

ビールイメージ枝豆カクテルエビとトマトのモツァレラチーズサラダフィッシュ＆チップス酢豚

「奈良一望 屋上爽快ビアガーデン 2026」開催概要

【期間】2026年5月29日（金）～9月13日（日）※6月は金・土・日曜日のみ営業

【休業日】毎週木曜日、その他休業日あり

【時間】18:00～21:00（L.O.20:30）

【場所】ホテル日航奈良 屋上

【料金】飲み放題・食べ放題

大人 6,000円 ※8/15のみ6,500円／中学生～19歳 4,500円／小学生 3,000円／4歳～未就学児 2,000円（いずれも消費税込）

＼お得Day／

◎6月は通常 大人6,000円が5,500円

◎7月以降（除外日8/9～8/12）

・日曜＜ファミリーサンデー＞大人6,000円が5,300円

・月曜＜ハッピーマンデー＞大人6,000円が5,300円

・水曜＜ノー残業デー＞大人6,000円が5,500円

・火曜＜アクティブシニアデー＞65歳以上 5,000円

※免許証など年齢を証明できるものをお持ちください。



ご予約・お問い合わせ

電話もしくは公式サイトからご予約を承ります。

TEL.0742-35-6621

公式サイト「奈良一望 屋上爽快ビアガーデン 2026」(https://www.nikkonara.jp/news/detail.php?id=43)

ホテル日航奈良について

2005年7月1日開業。330室の客室、大小8つの宴会場、レストランなどを完備する奈良最大級のホテル。JR奈良駅直結で、興福寺や奈良公園など観光地までも徒歩圏内という好立地。東側の客室からは若草山や奈良市街が望める。



住所：〒630-8122 奈良市三条本町8-1

最寄駅：JR奈良駅西口直結・近鉄奈良駅より徒歩12分

ホテル日航奈良 公式サイト :https://www.nikkonara.jp