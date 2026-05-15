【弁護士の実例から学ぶ相続対策無料セミナー】「失敗事例から逆算する収益不動産と相続対策の最適解」6月11日オンライン開催

株式会社 セレコーポレーション

株式会社セレ コーポレーション（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：山口 貴載）は、株式会社幻冬舎ゴールドオンラインとの共催により、2026年6月11日（木）17:00～18:00、無料オンラインセミナー『弁護士が見てきた“失敗事例”から逆算する収益不動産と相続対策の最適解｜なぜ“建てない人”ほど損をしやすいのか？東京近郊オーナーが知るべき「相続×アパート活用」の現実』を開催します。

セミナー詳細・申し込みはこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69e828a9b576223933000000

「アパート建築は借金が怖いからやめておこう」

「何もしないのが一番安全だ」

相続対策において、そのように考えてはいませんか？

しかし、相続対策における収益不動産活用において、「リアルを知らないこと」が大きなリスクのひとつです。

本セミナーでは、弁護士が相続の現場で見てきた失敗事例から逆算し、相続対策における収益不動産活用のリアルを解説。「不動産活用は損をしやすい」という誤解を解き、リスクの正体を整理。東京近郊ならではの特徴（土地価値の維持・上昇傾向やインフレ耐性）を踏まえた「揉めない相続のための設計思考」をお伝えします。さらに不動産は「増やすためではなく、守るための資産」という視点のもと、「建てるかどうか」ではなく「どう承継するか」という出口を見据えた具体的なアパート活用の考え方もお伝えします。

■こんな方におすすめ

・「借金が怖い」というイメージから、収益不動産の活用を躊躇している方

・東京近郊に土地や不動産を所有しており、将来の相続に不安がある方

・不動産だけでなく、金融資産や保険を含めた総合的なポートフォリオ設計を知りたい方

・「とりあえず建てる」のではなく、出口（承継）から逆算した対策を行いたい方

・「何もしない相続」のリスクを回避し、長期的に成り立つ資産承継を考えたい方

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8127/table/34_1_39a5df601d78f5682aac7ec7776532ad.jpg?v=202605151151 ]

セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69e828a9b576223933000000

■セミナー内容（予定）

▼弁護士が見てきた“失敗事例”から逆算する収益不動産と相続対策

・相続における「不動産活用」のリスクを整理

・弁護士視点で解説。なぜ相続対策に収益不動産が必要か

・揉めない相続のための「設計思考」

▼「どう承継するか」を見据えたアパート活用の考え方

・長期的な賃貸経営として成立させるための視点

・将来の収益性・資産価値を維持するための具体的なアパート建築・活用プラン

▼質疑応答

※本セミナーで提供する情報は、一般的な制度の概要を説明するものであり、個別の法務・税務判断は専門家へご相談ください。

※アパート経営には空室リスクや修繕リスク等、将来の収益を保証するものではない性質が含まれます。投資判断はご自身の責任で行ってください。

※セミナー内容は、予告なく変更となる場合がございます。

■講師紹介

株式会社セレ コーポレーション営業企画部部長宅地建物取引士／AFP熊代 裕行

1977年（昭和52年）生まれ。

2000年にハウスメーカーへ入社後、2002年にセレ コーポレーションへ入社。

入社以来一貫して営業職に従事し、約25年にわたり土地活用・アパート建築の提案を行う。

これまで数多くのお客さまと向き合い、「相続対策」や「収益性の改善」など、お客さまが抱えている困りごとや課題をアパート建築を通して解決。単なる建築提案にとどまらず、長期的な視点から最適なプランを提案し、顧客満足度の高い実績を積み重ねてきた。

2026年より営業企画部の部長に就任。これまでの営業経験を活かし、営業部門全体の底上げや人材育成、提案力強化のための仕組みづくりに取り組むなど、営業支援・組織力向上にも尽力している。

山村 暢彦

実家で発生した不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力している。法律トラブルは表面化しにくく、早期対応こそが最善策につながるという考えから、セミナー講師としての情報発信にも積極的に取り組む。「不動産に強い」との評価から不動産相続案件の依頼が増え、複雑な相続や特殊訴訟も数多く担当してきた。

相続開始直後の緊急相談から、事前の生前対策まで幅広く対応し、円満かつ実務的な解決を重視する。税理士・司法書士・不動産鑑定士らと連携し、依頼者ごとに最適な解決策と再発防止策を提案している。

■株式会社セレ コーポレーションとは

弁護士法人 山村法律事務所代表弁護士

東京圏 × 若者向け × 鉄骨造に特化した“アパート専門メーカー”です。

セレ コーポレーションでは、人生設計の課題解決のためのコンサルティングから、自社工場での構造部材の製造、建築や空間設計、賃貸管理など、アパート経営のすべてをワンストップでサポートしています。

「結婚はゴールではなくスタート」とよく言われるように、私たちも建物の竣工はゴールではなく、むしろスタートだと考えています。「竣工から」はじまるアパート経営を真に価値あるものに高めていくには、しっかりとしたアパート経営の基盤づくりが大切だと考えています。

大切な資産を次の世代、さらにその次の世代へと承継していくために、ご家族に寄り添い、アパート経営を長期的にサポートいたします。 ”アパート専門メーカー”として、東京圏のみで 12,000 戸以上を管理しているセレ コーポレーションの豊富な経験により培った総合力で、オーナーさまに確実で安心な賃貸経営をお届けします。

セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69e828a9b576223933000000

■会社概要

社名：株式会社セレ コーポレーション

本社：東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー 5階

設立：平成5年（1993年）8月

代表者：代表取締役 社長執行役員 山口 貴載

事業内容：賃貸住宅事業、賃貸開発事業、賃貸経営事業

ホームページ：https://cel-corporation.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社セレ コーポレーション 営業企画部 マーケティング課

TEL：03-3562-3005

E-MAIL：isg@cel-co.com