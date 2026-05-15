【湯布院の絶景と極上の眠り】ヘブン・リトリートが「経絡スパゼーション リアン」と提携。シェア購入型別荘「Heaven Retreat 湯布院」にて、自然由来100%オイルを使用した出張施術を開始

ヘブン・リトリート株式会社

ヘブン・リトリート株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役 CEO：大原規行、以下「ヘブン・リトリート」）は、42,000人の施術実績を誇るスパニスト能沢清美氏が代表を務める「リアン（経絡スパゼーション ねむりの森）」と業務提携いたしました。本提携により、シェア購入型別荘「Heaven Retreat 湯布院 -Misty Hills- Villa-style（以下「Heaven Retreat 湯布院」）」のオーナー様およびゲストを対象に、特別な自然由来100%の厳選した最高品質マルラオイルを使用した、心身を整える出張マッサージサービスの提供を開始することをお知らせします。

提携の背景：心からの「休息」と「自律」を支える空間の融合

「霧を纏う丘に住まう。森と温泉が、日常になる。」をコンセプトに、究極のリトリート体験を提供する「Heaven Retreat 湯布院」。この度、さらなる癒しの深化を目指し、広島を拠点に「睡眠の質を上げ、人生の質を上げる」ことを掲げるリアンとの提携に至りました。

リアンの代表・能沢氏は、30年で42,000人を癒してきた実績を持ち、「癒しは人生を前に進めるための土台」という強い信念を持って活動されています。この確かな技術と想いが、当社の提供するラグジュアリーな別荘体験に不可欠であると確信し、今回のパートナーシップが実現しました。

サービス概要：湯布院の自然に溶け込む、オーダーメイドの施術体験

湯布院の豊かな自然の中で、日常のストレスから解き放たれる特別なメニューをご用意しました。

【特徴】

1. 自然由来100%の特別オイル自然由来100%の厳選した最高品質マルラオイル

肌に優しく、心まで解きほぐす厳選された天然成分100%のオイルを使用。霧深い湯布院の空気感と調和し、深いリラックスへと導きます。

2. バリ感覚の「アウトドア・トリートメント」

天候が良い日には、ヴィラのデッキにて施術が可能です。鳥のさえずりや風の音を感じながら受けるマッサージは、まるでバリのリゾートにいるかのような開放感を演出します。

3. 選べる本格コース

お客様の状態に合わせ、90分・120分の2コースからお選びいただけます。経絡の考えに基づき、頭頂部から全身までを整える究極の「眠りの体験」を提供します。

提供場所：Heaven Retreat 湯布院

利用方法：事前予約制（詳細は施設予約時にご案内）

※掲載画像は施術のイメージであり、ご提供のコースや内容によって異なる場合があります

「Heaven Retreat 湯布院」について

「シェア購入型別荘」という新しいライフスタイルを提案。霧の纏う山々の雄大さと森の静けさが、訪れる人の心を浄化します。サウナ、露天風呂、BBQ、シミュレーションゴルフなど、静と動のバランスが取れた大人のための隠れ家リゾートです。

正式名称：Heaven Retreat 湯布院 -Misty Hills- Villa-style

所在地：大分県由布市湯布院町川北字高原894-76

床面積：1F：252.84平方メートル / 2F:108.94平方メートル

公式サイト：https://heaven-retreat.com/misty-hills-yufuin/

「リアン（経絡スパゼーション ねむりの森）」について

代表の能沢清美氏は、スパニスト歴30年、累計42,000人への施術実績を持つ睡眠と癒しのスペシャリストです。スクール運営を通じ、360人以上の卒業生を輩出するなど「女性の自立支援」にも尽力。大手ホテルやリゾート施設との提携実績も豊富で、睡眠不足や自律神経の乱れに悩む現代人に寄り添い、「自分で選ぶ力」を取り戻すための土台作りとしての癒しを提供しています。

公式サイト：https://keiraku-headspa-school.com/

当社代表コメント（代表取締役 CEO・大原規行）

この度、30年で42,000人という驚異的な施術実績をお持ちの、日本屈指のスペシャリストである能沢清美代表率いる「リアン」様とパートナーシップを築けたことを、心より光栄に、そして深く感謝しております。

能沢代表が掲げる「癒しは人生を前に進めるための土台」という信念は、私たちが「Heaven Retreat 湯布院」を通じて提供したい「心からの休息と自律を支える空間」というビジョンと、驚くほど深く共鳴するものです。

湯布院の幻想的な霧と豊かな森に包まれたプライベートな空間で、リアン様の卓越した技術と最高品質のマルラオイルによる施術を受けていただくことで、オーナー様やゲストの皆様には、日常を忘れ、心身が真に解放される「極上の眠り」をご体験いただけると確信しております。今回の提携により、当施設での滞在がお客様にとって、明日の活力へとつながる唯一無二のリトリート体験となるよう、さらなるサービスの向上に努めてまいります。

リアン代表者様コメント（代表・能沢清美様）

この度、ヘブン・リトリート株式会社様とパートナーシップを締結できましたことを、心より光栄に存じます。霧深い湯布院の森で展開される「真のリトリート」というコンセプトに深く感銘を受けるとともに、五感を研ぎ澄ますその圧倒的なロケーションこそ、私共が追求してきたホスピタリティを最大限に発揮できる場所であると確信しております。

私共が提供する「経絡スパゼーション」は、東洋医学の知見とタッチケアを融合させた独自メソッドです。これまで多くの方々の心身を整えてきた実績が認められ、数々の大手高級ホテルやリゾート施設でも導入・提携をいただいております。ソフトな圧でありながら身体の滞りを整えるこの技術は、湯布院の豊かな自然環境と相まって、より深いリラクゼーションと「睡眠の質」の向上をもたらします。「睡眠の質を上げ、人生の質を上げる」という私共の想いを、この特別な地で形にできることを嬉しく思います。

また、私は事業を通じて、技術習得による「女性の自立支援」にも尽力してまいりました。この社会的な想いにも深く賛同くださったヘブン・リトリート様への感謝を胸に、在籍する睡眠ソムリエ、そして湯布院で活躍するセラピストと共に、ゲストの皆様に唯一無二の癒しの時間を提供してまいる所存です。

■会社概要

会社名：ヘブン・リトリート株式会社

英語名：Heaven Retreat Ltd.

所在地：〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目8-41 福岡朝日会館B1F

代表者：代表取締役 CEO 大原規行

資本金：1億3,900万円（資本準備金含む）※2026年2月末時点

設立日：2025年8月1日

事業内容：別荘の売買，別荘のための土地・建物の管理 等

企業サイト：https://heaven-retreat.com/