具すごッ！海苔うまッ！NewDaysのスゴい!!ニュータスおにぎり!!

株式会社JR東日本クロスステーション- 株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー（所在地：東京都渋谷区／カンパニー長：高橋 徹）が運営する「NewDays」「NewDays KIOSK」は、オリジナル商品ブランド「ニュータス」の主力商品のひとつ、おにぎりの新商品を5月19日(火)に発売いたします。- 「具すごッ！」をテーマに、見た目のインパクトとボリュームが際立つ「スゴおに」からは寿司を2品、さらに、新潟の人気駅弁「えび千両ちらし」をイメージした「駅弁風おにぎり」を1品発売いたします。- 「手巻きおにぎり」と「ニュータスプレミアムおにぎり」は期間限定で宮城県産「みちのく寒流のり」を使用。「みちのく寒流のり」は、豊かな磯の香りが感じられ、柔らかくて歯切れが良く、おにぎりとの相性抜群。思わず「海苔うまッ！」と声が出る美味しさをご堪能ください。- 味付のりシリーズから韓国産のり使用「韓国風味付海苔」が登場します。「海老醤油海苔」「わさび風味海苔」「味付海苔」に続く自信作です。- 新作おにぎりの発売を記念して、5月26日(火)～6月1日(月)までの期間、おにぎり2個同時購入でお～いお茶緑茶（600ml）1本が無料でもらえるレシートクーポンキャンペーンを実施いたします。この機会にニュータスのおにぎりをお試しください。

「具すごッ！」ニュータスおにぎり

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅で販売スゴおに 海鮮丼にぎりました5月19日発売 420円（税込）

海鮮丼をワンハンドで楽しめる、具材感たっぷりのスゴおにです。酢飯にサーモン・まぐろ・とびこをトッピングし、錦糸たまごといくらをのせた満足感ある寿司おにぎりです。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅で販売スゴおに たっぷりサーモン寿司5月19日発売 390円（税込）

たっぷりサーモンを味わえるスゴおにです。酢飯に漬けサーモン、サーモンハラス、サーモンたたきをトッピング。サーモン丼を手軽に楽しめる食べ応えのあるわさび風味の寿司おにぎりです。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅で販売新発田三新軒えび千両ちらし風おにぎり5月19日発売 360円（税込）

新潟県で昭和30年創立・新発田三新軒の人気駅弁「えび千両ちらし」をイメージしたおにぎりです。生姜入り酢飯に、うなぎ・こはだ・えび・いかをトッピングし、玉子シートで隠しました。本家の駅弁同様に、４種類の具材が楽しめる駅弁風おにぎりです。

「海苔うまッ！」ニュータスおにぎり

親潮(寒流)と黒潮(暖流)がぶつかり、栄養素豊かな世界三大漁業の一つに数えられている、宮城県・三陸沖。その恩恵を受け、育まれた宮城県産の海苔が「寒流のり」という名前でブランド化されました。親潮の恵みに育まれた宮城県産の「寒流のり」は、豊かな磯の香りに包まれ、歯切れがよく、ご飯との相性もぴったりです。

おすすめ商品

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅で販売いくら本膳(R)醤油仕込みおにぎり5月19日発売 330円（税込）

大粒で上品な味わいのいくら醤油漬けをご飯でふっくら包みました。海苔は、宮城県産みちのく寒流のりを使用しています。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手で販売手巻紅しゃけおにぎり5月19日発売 218円（税込）

山漬製法で熟成し、香ばしく焼き上げた旨味たっぷりの紅しゃけおにぎりです。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅で販売手巻韓国風味付海苔牛カルビおにぎり5月19日発売 215円（税込）

甘じょっぱいにんにく風味の焼肉のたれで味付けした牛カルビを韓国海苔風の味付け海苔で包みました。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅で販売手巻海老醤油海苔海老マヨおにぎり5月19日発売 225円（税込）

ぷりぷりの海老をマヨネーズとあわせ、海老醤油海苔で巻いた手巻おにぎりです。口どけ滑らかなマヨネーズと海老の旨味が楽しめます。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅で販売手巻わさび風味海苔鮭とろわさびおにぎり5月19日発売 225円（税込）

とろっとした食感のサーモンたたきに、刻みわさびを合わせました。

※首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅で販売手巻味付海苔たまごかけご飯風おにぎり(燻製しょうゆ仕立て）5月19日発売 198円（税込）

ヨード卵・光を使用した、とろっとしたたまごソースに燻製しょうゆを混ぜ、味付け海苔で巻いた旨味溢れるたまごかけご飯風のおにぎりです。燻製しょうゆのスモーキーな香りを感じられます。

お得なキャンペーン

新作おにぎりの発売を記念して、おにぎり2個同時購入で、次回使える「お～いお茶緑茶（600ml）」1本が無料でもらえるレシートクーポンを配布いたします。

※おにぎりパック・寿司パックは対象外です

※一部対象外の商品もございます

※一部実施していない店舗もございます

レシートクーポン発行期間

5月26日(火)～6月1日(月)



レシートクーポン引換期間

5月26日(火)～6月8日(月)

引換対象商品

お～いお茶緑茶（600ml）

ニュータスについて

「あたらしい、欲しいをつくる。」をブランドコンセプトに、

多くのお客さまに喜んでいただく商品をつくり続ける、

NewDaysとNewDays KIOSKのオリジナル商品ブランドです。

ブランドコンセプト

あたらしい、欲しいをつくる。

ブランドネーミング

NewDaysの「ニュー」と、ブランドコンセプト「あたらしい」の「New(ニュー)」、

それにこだわりを「足して(タス)」いく、私たちの決意を表現しています。

NewDaysについて

○NewDaysとは

株式会社 JR 東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営するコンビニエンスストアで、「行きも、帰りも、いつも近くに。」をテーマに、日常（朝、昼、夜）に寄り添った魅力ある商品・サービスを提供します。新たなオリジナル商品ブランド「ニュータス」など、 NewDaysならではの独自の品揃えで、お客さまの日常をサポートしていきます。

NewDaysの平均日販 749千円（2025年 3 月末時点）

「日経MJ 2024 年度コンビニ調査」1店あたり平均日販ランキング第一位

・営業時間が1 日 14 時間以上

・売り場面積30 平方メートル 以上 250 平方メートル 未満

※商業統計調査に使用された基準を使用

○エキソト出店続々！

エキナカコンビニの代名詞NewDaysがエキソトに拡大中！