【カプくじコラボが可愛すぎる】描き下ろしイラストを使用した「ドコムスチャンネル」のグッズをお見逃しなく！

株式会社カプコン

株式会社カプコンが運営するオンラインくじサービス「カプくじオンライン」（以下、「カプくじ」）にて、「ドコムスチャンネル」のオリジナルグッズを販売いたします。

今回のイラストは、すべてドコムスさんご本人による描き下ろし。そしてカプコンコラボということで、なんと「逆転裁判」シリーズとの特別なコラボイラストも…！ ビシッと異議を申し立てるドコうさにご注目ください。

「ルームライト」はドコうさを模した形状で、淡い光がなんとも幻想的。30分じゃ終わらない深夜配信も、このライトと一緒に楽しめます。更に「タンブラー」にお好きな飲み物を入れれば、ドコムスさんと一緒に晩酌も！ ぜひ氷を入れて、カランコロンと音を立ててみてください。他にも「ポーチ」や「アクリルキーホルダー」など、日常にドコうさが彩を添えてくれるラインナップとなっております。「ドコムスチャンネル」を愛する皆様、細部まで散りばめられた小ネタを、どうぞお楽しみくださいませ！

※“ハズレなしのキャラクターくじ”となっておりますので、S～E賞(全18種)の中から必ずいずれかの賞品が獲得できます。

■開催情報

・販売期間 ：2026年5月15日(金)12：00～2026年6月26日(金)13：59

・販売価格 ：1回880円(税込)

10連セット購入の場合、7,920円(税込)と1回分お得に購入できます！

※送料は別途必要となります。

・お届け日 ：2026年9月下旬～10月上旬頃予定

・サイトURL ：https://capcom-capkujionline.com/lp/dkomusubi/

■商品ラインナップ

S賞：ドコうさルームライト (全1種)

A賞：なかよしスリッパ (全1種)

Ｂ賞：ふわふわおかおポーチ (全1種)

Ｃ賞：アクリルタンブラー (全3種)

Ｄ賞：サムネ風アクリルキーホルダー (全6種)

E賞：ステッカー (全6種)

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーンも開催

また、本コラボの開催を記念して、カプくじオンラインの公式Xアカウント（@Capcom_capkuji(https://x.com/Capcom_capkuji)）でキャンペーンを開催！

こちらは“RP賞”と題して、カプくじオンラインのアカウントをフォローし、対象のポストをリポストすることで、抽選で2名様に「S賞：ドコうさルームライト(全1種)」をプレゼントいたします。是非この機会をお見逃しなく！

RPキャンペーン開催期間

2026年5月15日(金)12：00～2026年6月26日(金)13：59

対象アカウント

カプくじオンライン（@Capcom_capkuji）

https://x.com/Capcom_capkuji

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※予定や内容は予告なく変更する場合がございます。

※詳しい情報はキャンペーンページURLをご確認ください。

※本商品は後日カプコン直営店舗にて販売・取り扱いの可能性がございます。予めご了承下さい。

■ドコムスチャンネルとは

公式Youtubeチャンネル登録者60万人越えの人気配信者。自らイラスト・ボードゲームの制作を手掛けるなどマルチに活動している。

■ドコムスチャンネル 公式アカウント

・X ：＠dkomusubi_games(https://x.com/dkomusubi_games)

・Youtube：https://www.youtube.com/@dkomusubi



■「カプくじオンライン」とは？

「カプくじオンライン」は、スマホ・PC等のWEBサイトからご利用いただける、「手軽に」「ハズレ無しで」「特別な商品が」「ご自宅まで直接届く」ハズレなしのオンラインくじサービスです！ カプコン限定の商品やオリジナルグッズなど、様々な企画をお届けいたします！

・サイトURL : https://capcom-capkujionline.com/

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