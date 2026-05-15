【ダイアナ】池袋パルコ店 5/15(金)にリニューアルオープン！店舗限定カラーアイテム発売/限定ノベルティプレゼント！

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ダイアナ株式会社


　ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」よりリニューアルオープンのお知らせです。


2026年5月15日(金)よりダイアナ 池袋パルコ店がフロア内移動し、装い新たにリニューアルオープンいたします。


オープンを記念し、限定カラーのアイテムやノベルティをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。




池袋パルコ店リニューアル記念特典

■限定商品について




【SHOES】


商品番号：G 56118


価格：\19,250(税込)


ヒール高：6cm台


サイズ展開：S-Lcm


カラー展開：ブルーラメデニム




■ノベルティキャンペーン


オープンを記念して、シューズまたはバッグを税込み1万円以上お買上いただいたお客様に、


ノベルティ「オリジナルバッグチャーム」をプレゼントいたします。ぜひご来店くださいませ。




※画像はイメージです。実際のノベルティとはカラーが異なる場合がございます。


※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。



ダイアナ 池袋パルコ 店


住所：〒171-0022


東京都豊島区南池袋1丁目 28-2　池袋パルコ 本館 B1階


TEL：03-5391-8381


営業時間：11:00～21:00



詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=90
■ダイアナ株式会社
■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052　東京都港区赤坂2丁目23-1　アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL：https://www.dianashoes.co.jp