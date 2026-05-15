【ダイアナ】池袋パルコ店 5/15(金)にリニューアルオープン！店舗限定カラーアイテム発売/限定ノベルティプレゼント！

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」よりリニューアルオープンのお知らせです。

2026年5月15日(金)よりダイアナ 池袋パルコ店がフロア内移動し、装い新たにリニューアルオープンいたします。

オープンを記念し、限定カラーのアイテムやノベルティをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。

池袋パルコ店リニューアル記念特典

■限定商品について

【SHOES】

商品番号：G 56118

価格：\19,250(税込)

ヒール高：6cm台

サイズ展開：S-Lcm

カラー展開：ブルーラメデニム

■ノベルティキャンペーン

オープンを記念して、シューズまたはバッグを税込み1万円以上お買上いただいたお客様に、

ノベルティ「オリジナルバッグチャーム」をプレゼントいたします。ぜひご来店くださいませ。

※画像はイメージです。実際のノベルティとはカラーが異なる場合がございます。

※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。

ダイアナ 池袋パルコ 店

住所：〒171-0022

東京都豊島区南池袋1丁目 28-2 池袋パルコ 本館 B1階

TEL：03-5391-8381

営業時間：11:00～21:00

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=90■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL：https://www.dianashoes.co.jp