【ダイアナ】池袋パルコ店 5/15(金)にリニューアルオープン！店舗限定カラーアイテム発売/限定ノベルティプレゼント！
ダイアナ株式会社
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=90
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」よりリニューアルオープンのお知らせです。
2026年5月15日(金)よりダイアナ 池袋パルコ店がフロア内移動し、装い新たにリニューアルオープンいたします。
オープンを記念し、限定カラーのアイテムやノベルティをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。
池袋パルコ店リニューアル記念特典
■限定商品について
【SHOES】
商品番号：G 56118
価格：\19,250(税込)
ヒール高：6cm台
サイズ展開：S-Lcm
カラー展開：ブルーラメデニム
■ノベルティキャンペーン
オープンを記念して、シューズまたはバッグを税込み1万円以上お買上いただいたお客様に、
ノベルティ「オリジナルバッグチャーム」をプレゼントいたします。ぜひご来店くださいませ。
※画像はイメージです。実際のノベルティとはカラーが異なる場合がございます。
※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。
ダイアナ 池袋パルコ 店
住所：〒171-0022
東京都豊島区南池袋1丁目 28-2 池袋パルコ 本館 B1階
TEL：03-5391-8381
営業時間：11:00～21:00
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=90
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL：https://www.dianashoes.co.jp