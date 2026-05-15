【ペット婚サポートのトゥトゥサービス】東京・豊洲の人気結婚式場「ララシャンスガーデン東京ベイ」と業務協力契約を締結

株式会社Mfuga

株式会社Mfuga（所在地：東京都千代田区 代表取締役：吉村麻依子）は、東京・豊洲の人気結婚式場「ララシャンスガーデン東京ベイ」（運営：アイ・ケイ・ケイ株式会社）と業務協力パートナー契約を締結し、同会場での挙式・披露宴において、愛犬参加型ウェディングのサポート体制を提供してまいります。

本提携により、新郎新婦の大切な家族である愛犬が結婚式に参加する際も、より安心して特別な一日を迎えていただける環境づくりを進めてまいります。

海と空が広がる開放感と上質な非日常空間

ララシャンスガーデン東京ベイは、東京・豊洲のウォーターフロントに位置するゲストハウス型結婚式場です。

東京湾を望む開放的なロケーション、自然光が降り注ぐチャペル、水辺の景色を感じられる披露宴空間が魅力で、都心にいながらリゾートのような特別感を叶えます。

景観の美しさに加え、料理やおもてなしへのこだわりも、多くの新郎新婦から支持を集めている理由のひとつです。

愛犬と過ごす、東京ベイの特別なウエディング

海と空が広がるララシャンスガーデン東京ベイの開放的なロケーションは、ご家族やゲストとともに過ごす結婚式の時間をより印象深く彩ります。

自然光に包まれた明るい空間の中で、愛犬もかけがえのない家族の一員としてその一日に寄り添うことで、結婚式はよりあたたかく、心に残るものになります。

東京ベイを望む非日常感のある景色や上質な会場空間は、記念撮影やセレモニーの一場面までも美しく演出し、愛犬とともに過ごす特別なウエディングをより魅力的に引き立てます。

愛犬参加ウエディングのサポート体制

本提携により、ララシャンスガーデン東京ベイで挙式を予定されている新郎新婦に対して、愛犬参加型ウエディングのサポート体制を提供いたします。

挙式や披露宴の進行に合わせてペットのケアを行うことで、愛犬が無理なく結婚式に参加できる環境を整え、リングドッグなどの演出サポートや、写真撮影時の対応など、結婚式の進行に合わせたペットシッティング対応が可能となります。

ララシャンスガーデン東京ベイ 総支配人コメント

「結婚式は、新郎新婦にとって人生の大切な節目であり、ご家族や大切な存在とともに過ごす特別な一日です。近年は、愛犬も家族の一員として結婚式に参加させたいというご希望をいただく機会が増えています。今回のパートナー提携により、ペット参加型ウエディングのサポート体制を整えることで、新郎新婦の想いにより柔軟にお応えできるようになりました。東京湾を望むララシャンスガーデン東京ベイの開放的な空間の中で、ご家族やゲスト、そして愛犬とともに、心に残る一日をお過ごしいただければと願っております。」

会場概要

ララシャンスガーデン東京ベイ（La La Chance Garden Tokyo Bay）

所在地：東京都江東区豊洲6丁目5-33

運営：アイ・ケイ・ケイ株式会社

公式サイト：https://www.ikk-wed.jp/tokyo/

会社概要

会社名：株式会社Mfuga（トゥトゥサービス事業）

所在地：東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5階 KSフロア

代表者：代表取締役 吉村麻依子

事業内容：

ペットシッターサービス事業『トゥトゥサービス』

ペットウェディングサポート事業『トゥトゥウェディング』

ホームページ：

トゥトゥサービス：https://www.toutouservice.com

トゥトゥウェディング：https://toutou-wedding.com

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Mfuga（トゥトゥサービス事業） 広報担当

https://mfuga.jp/contact/