【フライングタイガー】ドリンク＆おやつを＜2 in 1＞で楽しめるフルーツデザインの『マグ（スナックトレー付き）』5/22（金）に新発売！2週間限定で「お試しプライス」も

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）（以降「フライングタイガー」）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年5月に登場する新商品全260種の中から、全店で5月22日（金）に発売する『マグ（スナックトレー付き）』をご紹介します。「グァバ」「レモン」の2種類から選べるこのフルーツデザインのマグは、スナックトレーにもなる立体モチーフ付きの蓋が付属。ドリンクもおやつも一緒に楽しめる、便利デザインアイテムです。なお、発売後の5月22日（金）～6月4日（木）の2週間は、期間限定の「お試しプライス」での販売となります。この機会に、ぜひご体験ください。

＊商品はなくなり次第終了となります。

＊期間終了後はお試しプライスではなくなります。

新商品「マグ（スナックトレー付き）」のご紹介

「グァバ」と「レモン」の2種類から選べる、フルーツデザインのセラミックマグ。立体的なフルーツの付いた蓋は、ビスケットやお菓子を置けるスナックトレーとしても活躍します。容量は400mlで、紅茶やコーヒーなど毎日のドリンクタイムにぴったり。日常使いはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめの一品です。

朝の一杯が、ちょっと楽しくなる。テーブルにぱっと彩りを添える、めずらしい「グァバ」のマグ

明るいイエローとやさしいブルーの組み合わせが、見た目にも涼しげな「レモン」のマグ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EM2a10B6MrQ ]

＜本動画について＞フライングタイガーの公式スタッフアンバサダーである「サリー（Sally）」（表参道ストア店長）のSNS投稿素材よりご紹介。SNSアカウントでは、独自の視点から、ブランド＆商品の魅力を、"リアルに" "身近に"発信しています。

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【商品詳細】

○サイズ：＜本体＞約9cm（高さ）×約14.2cm（幅・持ち手含む）＜スナックトレー＞約11cm（幅）

○容量：400ml

○パッケージ：専用箱入り（箱に入った状態で販売）

○その他の特徴：

・電子レンジ対応（700Wまで）

・食洗機対応

「お試しプライス」でご体験ください！

初登場のアイテムをアフォーダブルなプライスで！2週間限定の特別価格で、この『マグ（スナックトレー付き）』をお試しください。

＜2週間限定「お試しプライス」＞

■期間：2026年5月22日（金）～6月4日（木） ※発売から2週間

■対象商品：マグ（スナックトレー付き）グァバ・レモンの2種

■販売価格：880円（税込）

■販売店舗：全国の店舗（店舗一覧はこちら(https://blog.jp.flyingtiger.com/shoplist)）、オンラインストア（楽天市場ストア(https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/)）

＊商品はなくなり次第終了となります。

＊期間終了後はお試しプライスではなくなります。

アイテムを楽天市場ストアでみる :https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年5月15日現在

<ブランド＞

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

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※商品は、在庫がなくなり次第終了となります。