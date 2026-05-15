「くつずれ撲滅宣言」“頑張る足”を支える夏の新作、ブランド初の多機能バッグが登場

株式会社fitfit

「おしゃれをしたい日ほど、足はラクでいたい。」



梅雨や猛暑、旅行や帰省など、外出機会が増えるこれからの季節。

一方で、靴擦れや長時間歩行による疲れ、サンダルの歩きにくさ、急な雨など、“足元ストレス”を感じる女性は少なくありません。



婦人靴の企画・製造・販売を手がける「fitfit(フィットフィット)」(株式会社fitfit)は、“頑張る足を、ストレスゼロへ。”をテーマに、歩きやすさと美しさを両立した夏の新作コレクションを発売します。

“ローファーなのにスニーカー級”の履き心地を目指したシューズや、“歩けるヒールサンダル”、さっと履けるフットベッドサンダルなど、夏のお出かけを快適にするラインアップを展開します。

さらに今回、ブランド初となるバッグ「撥水フィットバゲットバッグ」も登場します。バッグは、fitfitらしい“女性の毎日に寄り添う機能性”を追求した新カテゴリー。「歩く日を快適にする」をテーマに、軽量・撥水・多収納・3WAY仕様を備え、日常使いから旅行まで、さまざまなシーンで活躍する設計です。さらに、全国11店舗限定で展開し、お客様とのリアルな接点を通して新たなブランド価値として育てていきます。

■くつずれ撲滅宣言。

スニーカー級の履き心地 | 撥水ソフトストレッチローファー801

※オンラインサイトおよび全国店舗にて販売中(新色は2026年5月25日より販売)

https://fitfit.jp/commodity/SFIT0841D/FI5856BW011206/

“ローファーなのにスニーカーの履き心地”を目指したfitfitの大人気ローファーに新色が登場。

3in1ソール(R)(クッション内蔵のオリジナルソール)や踵をやさしく包み込む設計により、長時間歩いても疲れにくく、くつずれしにくい仕様です。撥水加工を施し、通勤や出張、雨予報の日にも活躍します。

■美しいだけじゃない。

歩けるヒールサンダル | バナナヒールジュートミュール

※2026年5月25日よりオンラインサイトおよび全国店舗にて販売

接地面の広いブロックヒールと踵に重心が乗る設計で、ヒールが苦手な方でも、ヒールの高さを感じにくい快適な履き心地を実現。艶のジュート素材が、夏の装いに上品な抜け感を演出します。

■さっと履けて、ちゃんとおしゃれ。

艶ジュートが映えるフットベッドサンダル | ジュートフットベッドサンダル940

※オンラインサイトおよび全国店舗にて販売中

https://fitfit.jp/commodity/SFIT0841D/FI5856BW011317/

立ったまま履ける手軽さと、fitfitらしい歩きやすさを両立。足指の開放感と心地良いクッション性のあるソールで、旅行やワンマイル、街歩きはもちろん、夏のレジャーや帰省にもおすすめです。

■ブランド初。fitfitらしい機能美。

多機能バッグ | 撥水フィットバゲットバッグ

※2026年5月28日より全国11店舗にて限定販売(エスパル仙台店、日比谷シャンテ店、ヤエチカ店、京王聖蹟桜ケ丘SC店、東武百貨店船橋店、静岡松坂屋店、ユニモール店、阪神梅田本店、神戸三宮さんちか店、鶴屋熊本店、大分トキハ店)

靴ブランドだからこそ、“歩く日”を快適にするバッグを目指しました。

撥水加工の軽量バッグ。5ポケット仕様で、高い収納力を実現。ショルダー・斜め掛け・ハンドバッグの3WAY仕様。“手ぶら感覚”で身軽に動けるため、日常使いから旅行まで快適にお使いいただけます。丸みのあるフォルムと上品なメタルパーツで、大人女性が持ちやすいデザインに仕上げました。全国11店舗限定で展開し、お客様とのリアルな接点を通して、fitfitならではの新たな提案を行います。

全４色展開5ポケットで大容量内側にブランドネーム撥水加工で汚れも雨も安心



【fitfitについて】

fitfitは足の構造から靴を設計しています。

外側アーチで衝撃を受け止め、自然な体重移動を支える設計思想。

さらに、全国店舗の約3分の1のスタッフがシューフィッター資格を有し、専門的なフィッティング調整を行っています。ご購入時だけでなく、ご購入後も、お客様の足に合わせたフィッティングサービスをご提供しています。



公式サイト：https://fitfit.jp/contents/about

fitfitでは、Instagramでも“歩きやすさ”をテーマにした投稿が話題となり、「撥水ハンズフリースニーカー651」のリール動画は300万回再生を突破しました。

https://fitfit.jp/commodity/SFIT0841D/FI5856BW011070/