日本初来日！ POWERWOLF出演決定!! 「FULL METAL JAPAN 2026 ～Powered by WACKEN～」～世界最大級メタル・フェスWacken Open Air全面サポート

ぴあ株式会社

10月24日（土）・25（日） 、神奈川・ぴあアリーナＭＭにて、「FULL METAL JAPAN 2026 ～Powered by WACKEN～」を開催。この度、DAY2・25日にPOWERWOLFの出演が決定しました。

チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/fullmetaljapan2026/公式サイト :https://fullmetaljapan.com/

4月頭の開催解禁後、SNSなどで「超絶楽しみ」「まさかが起こった(笑)」など、メタルファンをザワつかせている本フェス。追加アーティストの発表を待ちわびる声も上がる中、POWERWOLFが待望の日本初来日となります。

POWERWOLF

シンフォニックかつ壮大なコーラスで、ドラマティックなパワー・メタルを極めるドイツの猛狼・POWERWOLF。ヨーロッパを席巻し、アリーナ級の会場を次々とソールド・アウトさせてきた圧巻のライヴが、ついに日本初上陸。2026年にはツアー最終公演で1万5000人が詰めかけたドイツ・ミュンヘン「Olympiahalle」を揺るがしたライヴを完全収録した「WILDLIVE」をリリース。ヘヴィで鋭利なリフ、魂を揺さぶる大合唱必至のサビ、荘厳にして圧倒的なシンフォニー。そのすべてが融合した“聖なるメタル”。「FULL METAL JAPAN」のステージに新たな伝説を刻む姿をぜひお見逃しなく。

なお、現在決定している出演者は

24日がMICHAEL SCHENKER GROUP、 STRATOVARIUS、RAGE、Gus G. & RONNIE ROMERO、

25日がANGRA(featuring KIKO LOUREIRO & EDU FALASCHI）、 HIBRIA(featuring Iuri Sanson & Renato Osorio)、POWERWOLF。

DAY2はPOWERWOLFとANGRAのダブルヘッドライナーとなります。

今後も追加出演者を続々発表予定です。

チケットは、チケットぴあにて5月15日（金）12時より先行抽選受付開始。そのほかのチケット情報は公式サイトにてご確認を。この秋注目の新たなメタルの祭典にぜひご期待ください。

「FULL METAL JAPAN 2026 ～Powered by WACKEN～」

チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/fullmetaljapan2026/公式サイト :https://fullmetaljapan.com/

「FULL METAL」は、毎年ドイツで開催される世界最大級のハードロック/ヘヴィ・メタル・フェス「Wacken Open Air」 がサポートするメタル・フェス。「Wacken Open Air」は、ドイツ北部の小さな村・ヴァッケンで毎年夏に開催されており、初開催の1990年には約800人だった来場者は、今や世界中から8万人以上のメタルファンが集う世界に誇る巡礼的な大規模フェスに成長。かつてはアイアン・メイデン、ハロウィン、メガデスなどの名だたるバンドが出演しており、日本からもSabbat、MUCC、DIR EN GREY、LOUDNESS、LOVEBITESなど多くのバンドが参加しています。

「FULL METAL」は、同じく「Wacken Open Air」が手掛けるメタル・フェスとなっており、スペイン・マヨルカ島で開催される「Full Metal Holiday」、ヨーロッパを巡るクルーズ「Full Metal Cruise」と、いずれもメタルファンにとっては非日常空間でメタルを存分に味わうことができる特別なイベントとして大人気。今回はその「FULL METAL」がアジア初上陸。全席指定で自分の座席を確保できるスタイルでの開催となります。

[会場] ぴあアリーナＭＭ （〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目２－２）

[日時] 10月24日（土） 開場12：00 開演13:00

10月25日（日） 開場12：00 開演13:00

[出演] 24日 MICHAEL SCHENKER GROUP、STRATOVARIUS、RAGE、

Gus G.＆RONNIE ROMEROほか

25日 POWERWOLF、ANGRA(featuring KIKO LOUREIRO & EDU FALASCHI）、

HIBRIA(featuring Iuri Sanson & Renato Osorio) ほか

MICHAEL SCHENKER GROUP：先日の武道館公演はソールドアウト！今回はＭＳＧのベスト選曲を演奏

ANGRA：初期メンバーのキコ・ルーレイロとエドゥ・ファラスキーがこの1回のみ限定復帰する超プレミアムライヴ

Gus G. & RONNIE ROMERO：オジー・オズボーンのトリビュートに加えてレインボーの楽曲で盛り上げる

HIBRIA：ユーリ・サンソンをはじめとする初期メンバー達がこの日のために限定復帰し初期の楽曲を演奏！

RAGE：彼らの代表作「BLACK IN MIND」「END OF ALL DAYS」の30周年を記念した特別なセットリスト！

STRATOVARIUS：フィンランドのメロディックパワーメタルバンド、90年代のスペシャルセットリストを予定！

※追加バンドも今後発表！

[料金] SS席 28,000円 （税込／全席指定） ※SS席は受付終了

S席 23,000円 （税込／全席指定）

A席 20,000 （税込／全席指定）

※未就学児入場不可

[チケット]

＜チケットぴあ 独占抽選先行＞5月15日（金）12:00 ～ 26日（火）23：59

URL：https://w.pia.jp/t/fullmetaljapan2026/(https://w.pia.jp/t/fullmetaljapan2026/)

＜チケットぴあ「抽選先行予約」＞ 4月4日（土）12:00～5月10日（日）23:59

URL：https://w.pia.jp/t/fullmetaljapan2026se/(https://w.pia.jp/t/fullmetaljapan2026se/)

【公式サイト】 https://fullmetaljapan.com/(https://fullmetaljapan.com/)

【公式X】 https://x.com/MetalJapan71779(https://x.com/MetalJapan71779)

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/full_metal_japan/(https://www.instagram.com/full_metal_japan/)

【公式Facebook】 http://facebook.com/fullmetaljapan(http://facebook.com/fullmetaljapan)

東京音協：https://t-onkyo.co.jp/ticket/fullmetal_japan2026(https://t-onkyo.co.jp/ticket/fullmetal_japan2026)

ロック専用サイト：https://ameblo.jp/tokyoonkyorock/(https://ameblo.jp/tokyoonkyorock/)