『自社の成長を加速させる 補助金活用戦略』を5月13日に発売

株式会社船井総合研究所

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する経営コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：真貝大介、以下船井総合研究所）は、書籍『自社の成長を加速させる 補助金活用戦略』を、株式会社すばる舎より2026年5月13日に発売しました。

本書発行の背景

補助金は「条件に合えば受給できる補助金」「公募が出てから検討するもの」というイメージを持たれがちですが、一定規模以上の「大型補助金」（とりわけ1,000万円～1億円、さらには10億円規模の補助金）の活用を望むのであれば、その認識は大きく改める必要があります。

大型補助金は単なる資金調達手段ではなく、企業の成長戦略や投資判断、そして未来を左右する経営テーマそのものと深く結びついています。また、公募開始から申請締切までは1～2カ月程度と短く、事前の戦略的な準備が成否を分けます。

船井総合研究所は長年にわたり、数多くの企業支援を通じて「実務の知見」「失敗と成功の分岐点」「採択後まで見据えた経営視点」を蓄積してきました。本書は、単なる補助金の制度解説や申請ノウハウ集にとどまらず、補助金を「企業成長を実現するための“戦略ツール”」として捉え、その考え方と実践プロセスを体系的に整理し、伝えるものです。

目次

はじめに――補助金活用戦略とは？

第1章 知識ゼロからの補助金

第2章 主要な定番補助金、データによる徹底分析

第3章 補助金の採択率を上げる手法

第4章 補助金採択企業事例

第5章 採択後の経営効果を上げる手法

第6章 企業を成長させる「補助金活用戦略」

おわりに──補助金の本質は、「自社の強み」と向き合うことにある

書籍の概要

著者：株式会社船井総合研究所

発行所：すばる舎

発行日：2026年5月13日

定価：2,640円（税込）

単行本（ソフトカバー）：228ぺージ

詳細はAmazonのサイトをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/dp/4799114123

株式会社船井総合研究所について

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する日本最大級の経営コンサルティング会社。業種・テーマ別に「月次支援」「経営研究会」を両輪で実施する独自の支援スタイルを取り、「成長実行支援」「採用・人的資本経営」「企業価値向上支援」「DX（デジタルトランスフォーメーション）支援」を通じて、社会的価値の高いサステナグロースカンパニーを多く創造することを目指している。その現場に密着し、経営者に寄り添った実践的コンサルティング活動は様々な業種・業界経営者から高い評価を得ている。

＜株式会社船井総合研究所 補助金活用コンサルティング オフィシャルサイト＞

https://hojokin.funaisoken.co.jp/

本件に関する報道関係者さまからのお問い合わせ先

株式会社船井総合研究所

コーポレートコミュニケーション室 広報 担当／國延（クニノベ）・西澤(ニシザワ)

TEL. 0120-958-270（9:45～17:30)

Mail. press@funaisoken.co.jp

https://www.funaisoken.co.jp/form/press