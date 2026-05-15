【展示会出展】再生医療研究を基に誕生したスキンケア「エテルナム」、日本のビューティトレンドが集結する 第28回 ビューティーワールド ジャパン東京に出展！展示会限定の特別価格と魅力的な特典を多数用意。

株式会社エテルナム

『永遠の美しさへの夢が、夢に終わらない未来を創りあげること』を使命に掲げる株式会社エテルナム（東京都渋谷区、代表取締役：松本隆明）は、2026年5月18日（月）から20日（水）まで、東京ビッグサイトにて開催される総合ビューティ見本市「第28回ビューティーワールドジャパン東京」に出展いたします。

当社は、医療機関専売品「エテルナムDR」をはじめ、ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を高配合した「エテルナム」シリーズや、話題のリップセラム、2026年に新発売の「エテルナム エッセンスUVプライマー」など、多彩な製品を展示・販売いたします。ブースでは、細胞活性に着目した処方設計のご説明や、導入クリニック向けのサポートプログラム、教育・販促・マーケティング支援などもご紹介します。

ーーー来場者特典ーーー

1. 全品20％OFF ※1

2. 商品購入金額が18,000円(税込）の方へ「オリジナルノベルティ」※2

3. アンケートに回答で、エテルナムDRサンプル（全種）プレゼント

4. 公式InstagramフォローまたはLINE友達追加でお好きなサンプルをプレゼント

※1フェイシャルマスクバラ（1枚）売りのものは対象外となります

※2 ハンドクリーム＋ミニ美容液のセット

エテルナムDRについて

エテルナムDRは、再生医療領域の研究から生まれた医療機関専売のスキンケアシリーズです。最先端の「臍帯由来」幹細胞を活用し、エクソソーム・サイトカインを取り入れた処方設計によって「時のない肌※」を実現します。

「あらゆる医療機関様」を対象に「エテルナムDR」の取扱いを募集しております。次世代の再生美容を提供したいクリニックを歓迎いたします。会期中には特別導入相談を実施予定ですので、ぜひエテルナムブースにお越しください。

※潤いによりハリ・艶のある状態のこと

イベント概要

エテルナムが誇る安心・安全への配慮について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143635/table/64_1_f9d930cc73420fc2e532c6c50002f93d.jpg?v=202605151151 ]ビューティーワールドジャパン公式サイト :https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

毎日ご使用いただくお客様のために、 以下試験を実施し、安全性を確認しています。

1.ドナーの試験

国内医療機関で適切な同意を得て、健常人ドナーからの臍帯を採取。HBV 、 HCV 、 HIV 、HTLV 、 PVB19 、 TPの試験全ての結果が陰性であることを確認しています。

2.ヒト臍帯由来幹細胞の試験

臍帯から得られた間葉系幹細胞は、無菌試験、マイコプラズマ否定試験、ウイルス否定試験、エンドキシン試験、核型解析の試験全ての結果が陰性及び未検出であることを確認しています。

3.培養上清液の試験

製造した培養上清液は、無菌試験、エンドキシン試験、マイコプラズマ否定試験、不溶性異物検査の全ての結果が陰性および未検出であることを確認しています。

4.化粧品原料の試験

「新規原料」：医薬部外品と同等レベルの9項目を実施しクリアしています。

単回投与毒性試験／皮膚感作性試験／光感作性試験／復帰突然変異試験／染色体異常試験／皮膚一次刺激性試験／眼刺激性試験／連続皮膚刺激性試験／光毒性試験

5.製品 の安全性試験 を8項目 実施

パッチテスト／敏感肌パッチテスト／スティンギングテスト／RIPT（アレルギーテスト）／ノンコメド試験／チャレンジ試験／３か月連続使用試験（効果試験）／抗シワ試験

新しい原料開発に関しては安全性試験は自主基準としているため、 パッチなど数種類の試験のみを実施することが多い中 エテルナムではアレルギーやアルコールなどの敏感肌パッチテストをはじめ、2段階で計17項目もの試験を実施しています。

エテルナム製品一覧

エテルナムについて

【医療機関専売品】エテルナムDR スキンケア【医療機関専売品】エテルナムDR リップセラム【医療機関専売品】エテルナムDR スキングロウマスクEXエテルナム スキンケア（ローション/セラム/クリーム）エテルナム トライアルセット【NEW】エテルナム クレンジングオイル/フェイスウォッシュ【NEW】エテルナム エッセンスUVプライマー（ライトベージュ/ピンクパープル）エテルナム リップセラム（A001~A007）【NEW】エテルナム アイラッシュセラムエテルナム 上清原液 SAITAIエテルナム フェイシャルマスク EX■Eternam

「エテルナム」それは、再生医療研究から生まれたスキンケアブランド。LIPセラムとはじめ、医療機関専売のスキンケア、一般消費者向けのスキンケアを展開しています。「エテルナム」はラテン語で「永遠」を意味し、希少価値の高い臍帯由来間葉系幹細胞を独自に培養した上清液で、これまでにない美を届けます。心の奥に宿る「永遠の美」への憧れに、贈るもの。 想いに寄り添い、進み続ける自信をくれるもの。エテルナムはそんなブランドでありたいと考えます。

公式ブランドショップ :https://ec.eternam.co.jp/

会社概要

社名 ：株式会社エテルナム

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-21-17-7F

代表取締役 ：松本隆明

事業内容 ：化粧品製造販売

創業 ：2023年7月3日