開業1周年を迎えるカルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL NAGOYA NISHIKI」森、道、市場2026に登場！音楽と食のコンテンツを提供

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人）は、FHG HOTELS （霞ヶ関キャピタルグループ、代表取締役：緒方秀和）とともに、名古屋・錦のカルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL NAGOYA NISHIKI」が開業1周年を迎えることを記念し、2026年5月22日（金）～24日（日）に愛知県蒲郡で開催される「森、道、市場 2026」に出店いたします。名古屋を拠点にローカルカルチャーを発信するウェブマガジン「LIVERARY」と共催でステージ企画「LVRRY × BLH STAGE」を展開。またBASE LAYER HOTELとしてブースを出店し会場限定グッズやBLHオリジナルグッズを販売。そして、同じくGREENINGが運営するイタリアンレストラン「CHOWCHOW」もブースを出店し、本イベント限定のフードやドリンクを販売。"フェスの中で滞在するカルチャーハブ"を生み出します。

BASE LAYER HOTEL NAGOYA NISHIKI 外観CHOWCHOW 外観

■「森、道、市場」に登場する、BASE LAYER HOTELの世界

愛知県蒲郡市ラグーナビーチ＆ラグナシアで開催される、東海エリア最大級の野外音楽フェス「森、道、市場」。日本全国から500店以上のこだわりのお店が集まる市場と、ジャンルを問わない音楽が複数のステージで繰り広げられ、モノ・食・音楽をテーマに、様々なカルチャーが発信されます。名古屋・錦に開業した「BASE LAYER HOTEL NAGOYA NISHIKI」は、「街を遊ぶ、ビジネスホテルの新しいカタチ」をコンセプトに、カルチャー感度の高いビジネスパーソンに向けたホテルとして、街とつながり、ローカルと交わるホテルブランドとして、名古屋エリアを盛り上げてきました。また、街の魅力を発信するカルチャーメディア「YOUR CITY IS GOOD?」を「LIVERARY」とともに展開。その街に暮らす編集者、ショップオーナー、アーティストといった、カルチャーに携わる人々がリアルにオススメしたいスポットを発信し、ホテルが街のハブとなって、新しい視点でその土地ならではの文化を楽しむ仕掛けを作ってきました。多様な文化が交差する「森、道、市場」に、新たなコミュニティ空間を創造します。

■ローカルカルチャーステージ 「LVRRY × BLH STAGE」

5月22日（金）～24日（日）の3日間にわたり、「LVRRY × BLH STAGE」と題したカルチャーステージを実施します。DJを軸とした構成にライブアクトを交えながら、ローカルカルチャーを横断するラインナップを展開。呂布カルマとトリプルファイヤー吉田が注目の再戦を果たすラップバトル企画、Campanella & RAMZA、hyunis1000、徳利によるHIP HOPライブ。Licaxxx、TOMMY、川辺素ら参加のパーティークルー「やっと会えたね」、KENJI TAKIMI、Kotsu（CYK）、食品まつり、E.O.Uほか、シーンを賑わす名うてのDJやミュージシャンたちが多数出演。フェスの中で、ホテルのラウンジのように音楽が流れ、人が集う、コミュニティハブのような居心地のよい滞在空間を目指します。

出演者：

【5月22日（金）11:00～19:15】

DJ ton／CONOMARK／徳利／LIVERARY LIVE"RAP"Y SPECIAL EXHIBITION MATCH呂布カルマVSトリプルファイヤー吉田（DJ： 刃頭／MC：デンジャラスハーブ）／Kaoruko & Goemon／BENEDEK (MUSIC FROM MEMORY / L.I.E.S.)

【5月23日（土）11:30～19:15】

食品まつり a.k.a foodman（DJ SET）／Gen Yamada／hyunis1000／Campanella & RAMZA／KENJI TAKIMI／やっと会えたね（川辺素、吉田靖直、TOMMY(BOY)、Licaxxx）

【5月24日（日）11:30～19:15】

Itou／TIMO／E.O.U／LUCA／Kotsu (CYK)

場所：乚!∨ユーロ尺4尺\乙o乙б（遊園地エリア）

WEB: https://morimichiichiba.jp/special/20422/

■BASE LAYER HOTELの出店ブースにて限定グッズ販売＆奥渋谷のイタリアンレストラン「CHOWCHOW」も登場

ステージに隣接するBASE LAYER HOTELの出店ブースでは、本イベント限定のオリジナルTシャツやバンダナ、ホテルオリジナルグッズを販売。BASE LAYER HOTELオリジナルのステッカーも配布します。さらに、同じくGREENINGが運営する奥渋谷のイタリアンレストラン「CHOWCHOW」が特別出店。本イベント限定メニューのCHOWCHOW特製「塩チキンカレー」に、厳選したナチュラルワインやスモーキーな味わいのメスカルソーダ、またBASE LAYER HOTELオリジナルクラフトビールを提供し、人々の集いの場を食を通じて盛り上げます。音楽・食・人が混ざり合うカルチャー発信の場を、フェスの中に展開します。

オリジナルTシャツ 5,000円（税込）オリジナルBIGバンダナ 2,500円（税込）

■BASE LAYER HOTELについて

快適な滞在と楽しい街遊びを支える基礎的機能ホテル。ビジネスからトラベルまで、年齢・性別・国籍を問わず、どんなお客様にも新鮮な宿泊体験を提供するカルチャービジネスホテル。街とのつながり、優れた滞在品質、そして“いま”を切り取るコンテンツ。クリエイティブな発想から生まれたおもてなしで、宿泊そのものを旅の価値へと進化させる、新時代の基礎的機能（＝ベースレイヤー）を備えたホテルです。

WEB：https://baselayerhotel.com/(https://baselayerhotel.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/baselayerhotel/(https://www.instagram.com/baselayerhotel/)

カルチャーメディア「YOUR CITY IS GOOD?」：https://yourcityisgood.com/nagoya/(https://yourcityisgood.com/nagoya/)

■CHOWCHOWについて

イタリアの郷土料理をベースにシェフの遊び心をきかせた料理とヴァンナチュール（自然派ワイン）を楽しめるレストラン 。前菜からメインディッシュまで、素材の味を活かしたシンプルな料理から、斬新で食べてみたくなるキャッチーなメニューが並びます。

Instagram：https://www.instagram.com/chow_chow_shibuya/(https://www.instagram.com/chow_chow_shibuya/)

■ FHG HOTELS（fav hospitality group株式会社）について

FHG HOTELS（fav hospitality group株式会社）は、クリエイティブ、テクノロジー、金融をシームレスにつなぎ、時代にフィットする新たな「あそび」と「ホスピタリティ」を創造することを目指すホスピタリティ・イノベーション・カンパニーです。

グループステイもできるホテル「fav」をはじめ、上位ブランドである「FAV LUX」、新しいラグジュアリーを定義するハイエンドホテル「seven x seven」、seven x sevenの姉妹ブランド「edit x seven」、カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL」など全国で20施設を有し、2027年末までには、さらに20施設以上の開業を予定しています。異業種とのコラボレーションによる新たなホテルコンテンツの開発や、DXやAIを活用したホテルエクスペリエンスの向上にも積極的に取り組んでいます。

WEB：https://favhospitalitygroup.com/

■株式会社GREENINGについて

「CULTURE SCAPING -世界に誇れる日本の文化的な風景を創造する-」 をビジョンに掲げ、私たちは地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造するまちづくりを推進しています。クリエイティブなデジタルマーケティングを強みに、ストーリーテリングや体験設計を通じて、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で担います。

WEB：https://greening.co.jp/(https://greening.co.jp/)