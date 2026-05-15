話題の韓国コスメ「milktouch」から初のハートチャーム付きミニサイズコスメティント・グロス・マスカラ新登場！5月29日（金）からファミリーマート限定で順次発売

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、話題の韓国コスメブランド「milktouch（ミルクタッチ）」のミニサイズコスメ、ティント・グロス・マスカラを、2026年5月29日（金）から全国のファミリーマート約10,000店にて数量限定で順次発売いたします。なお、milktouchブランドのチャームタイプであるティント・マスカラは、初展開の商品となります。

■話題の韓国コスメブランド「milktouch」から初のハートチャーム付きミニコスメシリーズを限定販売

このたびファミリーマートは、マスカラをはじめ数々のヒット作を生み出している大人気韓国コスメブランド「milktouch（ミルクタッチ）」とタッグを組み、限定ミニコスメシリーズを発売いたします。

本シリーズは、持ち運びに便利な「ミニサイズ」の枠を超え、ファッションの一部として自分らしさを表現できる、ハートチャーム付きの限定コレクションです。注目のラインアップには、「milktouch」初のミニサイズティントとなる「グロウ フィット ステイン ポケット リップティント」が登場いたします。あわせて発売する「グロウ フィット オーロラ ポケット リップグロス」は、ティントに重ねて使うことで、オーロラのようにきらめく唇に仕上がります。また、「スキニー フィット ロング フィルム ポケット マスカラ」は、「milktouch」の技術力を活かし、まつ毛にしっかり密着し、自然で美しいロングまつ毛に仕上げます。すべての商品にハートチャームが付いており、バッグやポーチに取り付けて自分好みにアレンジすることも可能です。持っているだけで気分が高まる可愛いコスメとなっております。

【商品詳細】

【商品名】ミルクタッチ グロウ フィット ステイン ポケット リップティント

【カラー】01 ハニー、02 ピーチ、03 ベイビー、 04 ラブ（全4色）

【価格】900円（税込990円）

【発売日】2026年5月29日（金）から順次発売

【発売地域】全国

【内容】透き通るようなクリアな発色と、うるおいに満ちたツヤが唇に密着し、ひと塗りで美しい仕上がりを長時間キープする4色展開となっています。

さらに、マイルドプランピング処方により、心地よい清涼感とともに、ふっくらとしたボリューム感のある仕上がりを実現します。

また、ハートチャーム付きの可愛らしいデザインで持ち運びにも便利。外出先でも手軽にツヤのあるリップメイクをお楽しみいただけます。

【商品名】ミルクタッチ グロウ フィット オーロラ ポケット リップグロス

【カラー】01 ピーチデュー、02 グレープデュー（全2色）

【価格】980円（税込1,078円）

【発売日】2026年5月29日（金）から順次発売

【発売地域】全国

【内容】繊細なオーロラパールの組み合わせが、角度によって多彩にきらめき、唇に奥行きのある輝きを与えます。

さらに、ティント同様にマイルドプランピング処方となっています。

同時発売の「グロウ フィット ステイン ポケットリップティント」に重ねることで、幻想的なきらめきを演出し、シーンや気分に合わせたアレンジが可能です。

【商品名】ミルクタッチ スキニー フィット ロング フィルム ポケット マスカラ

【カラー】01 ブラック、02 ブラウン（全2色）

【価格】1,000円（税込1,100円）

【発売日】2026年5月29日（金）から順次発売

【発売地域】全国

【内容】ダマになりにくく、まつ毛1本1本にしっかり密着しながら、自然で美しいロングまつ毛に仕上げます。にじみに強いフィルム処方でカールを長時間キープし、軽やかなつけ心地を実現します。

さらに、ぬるま湯で簡単にオフできるイージーウォッシャブルで、毎日のメイクも快適にお使いいただけます。使いやすい2色展開で、繊細で洗練された目元を演出します。

※画像はイメージです。

※地域により商品発売日が異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。



■「milktouch」について

2019年4月に韓国で誕生した「milktouch」。ブランド名には「ミルクのような純粋さを大切なあなたのお肌へ」という意味が込められています。スキンケアラインだけでなくメイクラインにも肌に優しい成分を配合し、メイクすることで美しく見せるだけでなく、肌のケアを図り本来の美しさを引き出すコスメを目指しています。

「For Your Shining Day～あなたのトーンをもっと美しく、輝くものに～」をコンセプトに、スキンケアで肌そのものを磨き上げ、メイクアップでさらに輝かせる。その変化が、外見だけでなく、心に、人生に、新しい光をもたらしていく。あなただけの美しいトーンを、より輝かせる存在であるために。「milktouch」はこれからも、進化し続けていきます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html