Nint主催ウェビナー｜中国AIの最前線：ECは「検索」「推薦」から『対話』へ

株式会社Nint

株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下Nint）は、2026年6月4日（木）に消費財メーカーのマーケティング・事業開発ご担当者さま向けオンラインウェビナー「中国AIの最前線：ECは「検索」「推薦」から『対話』へ──消費財ブランドが知るべき、AIが変える購買意思決定の構造」を開催いたします。

開催背景

参加登録はこちら :https://www.nint.jp/events/seminar-20260604/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=seminar-20260604

DeepSeekの登場で注目を集める中国AI市場では、生成AIの利用者が6億人*を超えるといわれています。

アリババグループのQwen、バイトダンスの豆包、テンセントの混元──AIを開発する企業が、同時に天猫、抖音、微信といったプラットフォームを運営しているのが特徴です。この「垂直統合」構造は、中国EC市場の購買体験を「検索」「推薦」から『対話』へと書き換える可能性を秘めています。

中国に進出する日本の消費財ブランドにとって、この構造変化はどのような意味を持つのでしょうか。

本セミナーでは、最新事例を交えながら、いま備えておくべき視座をわかりやすく解説いたします。

中国AIエコシステムの厚み

DeepSeek、Qwen（アリババグループ）、ERNIE（百度）、混元（テンセント）、豆包（バイトダンス）、Kimi（ムーンショット）、GLM（智譜AI）など、大手からスタートアップまで多数のプロバイダーがひしめき合う、中国生成AIエコシステムの市場構造をご紹介します。

中国消費者が日常的に触れるAIサービス

中国の消費者は、いまどのようなAI体験に囲まれて生活しているのでしょうか。あいまいな言葉でも商品を見つけ出す対話型検索、深夜も止まらないAIライブ配信、SNSに常駐するAIアシスタント──14億人の購買意思決定が「検索」「推薦」から『対話』へと移行しうる未来像を、具体的な事例を通じてお伝えします。

*第57次中国互联网络发展状况统计

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33212/table/179_1_e3eb99b09245d8fe198db0504ee17cd3.jpg?v=202605151151 ]参加登録はこちら :https://www.nint.jp/events/seminar-20260604/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=seminar-20260604

■ こんな方におすすめ

- 中国に進出済み、または進出をご検討中の消費財メーカーのマーケティング・事業開発ご担当者さま- AI活用の打ち手を模索されている消費財メーカーのDX・デジタル推進ご担当者さま- 中国市場の中長期的な成長機会を定量的に把握したい経営企画・戦略部門の皆さま

登壇者プロフィール

株式会社Nint 戦略事業室 室長 / 任拓数見数据服務（上海）有限公司 総経理

堀井 良威

2005年株式会社アドウェイズ入社。日本国内のデジタルマーケティング事業に従事し、その後中国の広告・マーケティング事業責任者、台湾子会社の役員を経て2021年より株式会社Nintへ参画。現在は中国を拠点として中国企業の日本市場進出及び日本企業の中国事業においてビッグデータを活用したビジネス支援を担当。

参加申し込み方法

本ウェビナーへの参加をご希望の方は、下記の申し込みフォームよりお申し込みください。

参加登録はこちら :https://www.nint.jp/events/seminar-20260604/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=seminar-20260604

※同業他社さまには参加をご遠慮いただく場合がございます。

※本セミナーへの参加情報は、株式会社Nintが受付・管理いたします。

※ご登録いただいた情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき利用いたします。

株式会社Nint 会社概要

代表者：代表取締役 吉野 順子

所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F

URL：https://nint.jp/corp

設立：2019年2月

事業内容：ECデータ分析サービスの提供 / EC支援ソリューションの提供

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。

中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2,300社のサービス導入実績があります。

Nintコーポレートサイト(https://www.nint.jp/corp/)

Nint ECommerceサービスサイト(https://www.nint.jp/ec)

Nint China データソリューションサービスサイト(https://www.nint.jp/china/)

Nint 東南アジアECデータソリューションサービスサイト(https://www.nint.jp/sea/report/)

EC Talent(https://app.ectalent.jp/)