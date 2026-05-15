日本のヨーグルト市場規模、2034年までに1,250億米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）7.52%で拡大

日本のヨーグルト市場規模、2034年までに1,250億米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）7.52%で拡大