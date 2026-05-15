アジア太平洋地域における公益事業市場の成長は、スマートメーター拡大と送配電網近代化によって牽引されている
同地域が約2.8兆ドル規模の公益事業支出を占める中、スマートグリッド、高度計量インフラ、産業拡大への投資が市場を再形成している
アジア太平洋地域は、大規模な人口基盤、拡大する産業経済、そして加速するエネルギーインフラ投資を背景に、引き続き世界の公益事業市場を支配しています。
同地域は2025年において、公益事業市場で2兆7,981億ドルを占め、世界市場の39.6%、さらに地域国内総生産の約6.89%を構成しました。
この優位性は、地域自体の規模と密接に結び付いています。
国際通貨基金の推計によると、アジア太平洋地域は2025年に世界国内総生産の約33.3%を占め、地域全体の国内総生産は39兆ドルへ達しました。同地域は世界人口の約54.8%も占めており、電力、水道、天然ガス供給、送配電網インフラに対する長期的需要を大きく押し上げています。
以下の国々は、
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
● オーストラリア
引き続き、地域全体の公益事業需要およびインフラ投資形成において重要な役割を果たしています。
スマートメーター導入が主要な成長要因となっている
アジア太平洋地域の公益事業市場における最も強力な成長トレンドの一つは、スマートメーターおよび高度計量インフラ導入の拡大です。
地域全体の公益事業企業は、以下へ大規模投資を進めています。
● デジタル送配電網変革
● リアルタイム消費監視
● 知能型エネルギー管理システム
● 自動請求インフラ
● 送配電網効率最適化
その代表例が、インドにおける配電部門改革計画の下で進められている大規模スマートメーター導入です。
2025年半ば時点で、同計画において承認された約2億2,300万台のスマートメーターのうち、3,200万台以上が全国で設置されたと報告されています。
これらのシステムにより、公益事業企業は従来型アナログメーターを、以下データを取得可能な接続型機器へ置き換えることができます。
● リアルタイム電力使用量
● ガス消費データ
● 水使用パターン
高度計量インフラへの広範な移行は、急成長する都市部および工業地域全体で、運営効率、需要予測、送配電網信頼性向上を支えています。
公益事業インフラトレンド、スマートグリッド投資、地域成長機会についてさらに詳しいインサイトをご希望の場合は、こちらからレポートの無料サンプルをご確認いただけます。
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産業拡大が公益事業インフラへの圧力を高めている
アジア太平洋地域全体における製造業および産業活動拡大も、公益事業需要へ大きく寄与しています。
拡大する産業部門は、以下全体における消費を押し上げています。
● 発電
● 天然ガス供給
● 水道および下水インフラ
同時に、都市化進展および極端気温上昇により、以下への需要も高まっています。
● 送配電網拡張プロジェクト
● 近代化送電システム
● 高信頼性エネルギー供給ネットワーク
これらの要因は、2025年に7兆696億ドルへ達し、2035年までに12兆3,508億ドルへ成長すると予測される世界公益事業市場において、引き続き主要な長期成長要因となる見込みです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349334/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349334/images/bodyimage2】
アジア太平洋地域は、大規模な人口基盤、拡大する産業経済、そして加速するエネルギーインフラ投資を背景に、引き続き世界の公益事業市場を支配しています。
同地域は2025年において、公益事業市場で2兆7,981億ドルを占め、世界市場の39.6%、さらに地域国内総生産の約6.89%を構成しました。
この優位性は、地域自体の規模と密接に結び付いています。
国際通貨基金の推計によると、アジア太平洋地域は2025年に世界国内総生産の約33.3%を占め、地域全体の国内総生産は39兆ドルへ達しました。同地域は世界人口の約54.8%も占めており、電力、水道、天然ガス供給、送配電網インフラに対する長期的需要を大きく押し上げています。
以下の国々は、
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
● オーストラリア
引き続き、地域全体の公益事業需要およびインフラ投資形成において重要な役割を果たしています。
スマートメーター導入が主要な成長要因となっている
アジア太平洋地域の公益事業市場における最も強力な成長トレンドの一つは、スマートメーターおよび高度計量インフラ導入の拡大です。
地域全体の公益事業企業は、以下へ大規模投資を進めています。
● デジタル送配電網変革
● リアルタイム消費監視
● 知能型エネルギー管理システム
● 自動請求インフラ
● 送配電網効率最適化
その代表例が、インドにおける配電部門改革計画の下で進められている大規模スマートメーター導入です。
2025年半ば時点で、同計画において承認された約2億2,300万台のスマートメーターのうち、3,200万台以上が全国で設置されたと報告されています。
これらのシステムにより、公益事業企業は従来型アナログメーターを、以下データを取得可能な接続型機器へ置き換えることができます。
● リアルタイム電力使用量
● ガス消費データ
● 水使用パターン
高度計量インフラへの広範な移行は、急成長する都市部および工業地域全体で、運営効率、需要予測、送配電網信頼性向上を支えています。
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産業拡大が公益事業インフラへの圧力を高めている
アジア太平洋地域全体における製造業および産業活動拡大も、公益事業需要へ大きく寄与しています。
拡大する産業部門は、以下全体における消費を押し上げています。
● 発電
● 天然ガス供給
● 水道および下水インフラ
同時に、都市化進展および極端気温上昇により、以下への需要も高まっています。
● 送配電網拡張プロジェクト
● 近代化送電システム
● 高信頼性エネルギー供給ネットワーク
これらの要因は、2025年に7兆696億ドルへ達し、2035年までに12兆3,508億ドルへ成長すると予測される世界公益事業市場において、引き続き主要な長期成長要因となる見込みです。
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