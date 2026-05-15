LINE Games、PC放置型『ハムトーク』5月28日に正式発売決定！
- 画面の片側で生活し成長するハムスター…日常のPC環境と共存する放置型ゲーム
- 新しいトレーラーや『作物育成』など、さらに拡張されたゲームコンテンツとプレイ環境の紹介
- 2月Steamページ公開以来、｢圧倒的に好評｣の評価を維持し、期待感UP
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349320/images/bodyimage1】
[2026-0515] LINE Games (共同代表チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン)が新作PCタイトル『ハムトーク』が5月28日(木)に発売開始となりましたのでトレーラーを公開しました。
LINE Gamesの自社開発作である『ハムトーク』は、PCパッケージが基盤の放置型ソーシャルシミュレーションジャンルです。いくつもの作業を同時に行うPC利用環境に合わせ、放置型ジャンル特有のゲーム性を極大化したプレイを実現しました。
ユーザーは日常的にPC作業や業務を行いながらも『ハムトーク』を楽しむことができます。画面の片側で生活する可愛いハムスター達をタッチしたり、餌をあげたりリアルタイムでの相互作用で深い絆を築くことができます。
今回新たに公開となったトレーラーには正式発売日とあわせ、デモバージョンでは見られなかった｢作物育成｣などより一層拡張した新規コンテンツと実際のゲームプレイ環境が収められています。ユーザーは新しい作物と施設を通じて自分の好みに合わせてさらに多様にタウンをカスタマイズすることができます。
『ハムトーク』は、2月にSteamにてデモ版を公開して以来、高い反響を得ており、｢圧倒的に好評｣の評価を維持しています。特にグローバルユーザー達は、PC利用環境と共存するゲーム性とハムスターとの交流による情緒的な癒し要素に対し高い満足度を示しています。
デモ版の公開以来、グローバルユーザーから送られてくる熱い声援と貴重なフィードバックをのお陰でゲームの完成度をより一層高めることができました。正式版に導入された新たなコンテンツなどを通じて温かな癒しの時間をお楽しみください。
『ハムトーク』の正式発売版はSteamにてご確認いただけます。新規トレーラーはLINE Gamesの公式YouTubeにてご覧いただけます。
■『ハムトーク』の新規トレーラーはこちら↓↓
新規トレーラー：https://youtu.be/BOGnY6k0Wkg
【ゲーム概要】
タイトル：ハムトーク
ジャンル：放置型ソーシャルシミュレーション
料金体系：デモ版：無料
プラットフォーム：PC (Steam)
公式サイト(Steam)：https://store.steampowered.com/app/3985130/Hamster_Talk/
コピーライト表記 ：(C) Super Awesome Inc. ALL RIGHTS RESERVED.(C) LINE Games Corporation. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階
事業内容：ゲームの開発・運営・コンサルティング
URL ：https://www.line.games/
LINE Games Corporation(LINE Games、共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン)は、LINEヤフー株式会社(代表 出澤剛)の関係会社であり、ゲーム開発及びパブリッシングなど各分野で多様性と専門性を活かした事業を展開している。
LINE Gamesは、2012年に自社開発のモバイルシューティングゲーム『ドラゴンフライト』をリリースして以降、ハック＆スラッシュアクションRPG『アンディセンバー(UNDECEMBER)』、オープンワールドMMORPG『大航海時代 Origin』、モバイルシミュレーションRPG『創世記戦：阿修羅プロジェクト』、モバイルマッチ3パズル『ハローキティフレンズマッチ』など、さまざまなジャンルのゲームを多様なプラットフォームで開発・提供し、グローバルゲーム企業として着実に実績を重ねている。
LINE Gamesは、グローバルユーザー数が2億人を超えるモバイルメッセンジャープラットフォーム｢LINE｣とも多方面で協業を進めており、今後も既存にとらわれない楽しさと独自性を備えたタイトルを届けていく方針だ。
________________________________________
※画面はすべて開発中のものです。
※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、2026年5月15日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
配信元企業：LINE Games Corporation
- 新しいトレーラーや『作物育成』など、さらに拡張されたゲームコンテンツとプレイ環境の紹介
- 2月Steamページ公開以来、｢圧倒的に好評｣の評価を維持し、期待感UP
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349320/images/bodyimage1】
[2026-0515] LINE Games (共同代表チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン)が新作PCタイトル『ハムトーク』が5月28日(木)に発売開始となりましたのでトレーラーを公開しました。
LINE Gamesの自社開発作である『ハムトーク』は、PCパッケージが基盤の放置型ソーシャルシミュレーションジャンルです。いくつもの作業を同時に行うPC利用環境に合わせ、放置型ジャンル特有のゲーム性を極大化したプレイを実現しました。
ユーザーは日常的にPC作業や業務を行いながらも『ハムトーク』を楽しむことができます。画面の片側で生活する可愛いハムスター達をタッチしたり、餌をあげたりリアルタイムでの相互作用で深い絆を築くことができます。
今回新たに公開となったトレーラーには正式発売日とあわせ、デモバージョンでは見られなかった｢作物育成｣などより一層拡張した新規コンテンツと実際のゲームプレイ環境が収められています。ユーザーは新しい作物と施設を通じて自分の好みに合わせてさらに多様にタウンをカスタマイズすることができます。
『ハムトーク』は、2月にSteamにてデモ版を公開して以来、高い反響を得ており、｢圧倒的に好評｣の評価を維持しています。特にグローバルユーザー達は、PC利用環境と共存するゲーム性とハムスターとの交流による情緒的な癒し要素に対し高い満足度を示しています。
デモ版の公開以来、グローバルユーザーから送られてくる熱い声援と貴重なフィードバックをのお陰でゲームの完成度をより一層高めることができました。正式版に導入された新たなコンテンツなどを通じて温かな癒しの時間をお楽しみください。
『ハムトーク』の正式発売版はSteamにてご確認いただけます。新規トレーラーはLINE Gamesの公式YouTubeにてご覧いただけます。
■『ハムトーク』の新規トレーラーはこちら↓↓
新規トレーラー：https://youtu.be/BOGnY6k0Wkg
タイトル：ハムトーク
ジャンル：放置型ソーシャルシミュレーション
料金体系：デモ版：無料
プラットフォーム：PC (Steam)
公式サイト(Steam)：https://store.steampowered.com/app/3985130/Hamster_Talk/
コピーライト表記 ：(C) Super Awesome Inc. ALL RIGHTS RESERVED.(C) LINE Games Corporation. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階
事業内容：ゲームの開発・運営・コンサルティング
URL ：https://www.line.games/
LINE Games Corporation(LINE Games、共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン)は、LINEヤフー株式会社(代表 出澤剛)の関係会社であり、ゲーム開発及びパブリッシングなど各分野で多様性と専門性を活かした事業を展開している。
LINE Gamesは、2012年に自社開発のモバイルシューティングゲーム『ドラゴンフライト』をリリースして以降、ハック＆スラッシュアクションRPG『アンディセンバー(UNDECEMBER)』、オープンワールドMMORPG『大航海時代 Origin』、モバイルシミュレーションRPG『創世記戦：阿修羅プロジェクト』、モバイルマッチ3パズル『ハローキティフレンズマッチ』など、さまざまなジャンルのゲームを多様なプラットフォームで開発・提供し、グローバルゲーム企業として着実に実績を重ねている。
LINE Gamesは、グローバルユーザー数が2億人を超えるモバイルメッセンジャープラットフォーム｢LINE｣とも多方面で協業を進めており、今後も既存にとらわれない楽しさと独自性を備えたタイトルを届けていく方針だ。
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※画面はすべて開発中のものです。
※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、2026年5月15日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
配信元企業：LINE Games Corporation
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